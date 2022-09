Oroscopo Barbanera di mercoledì 14 settembre: le previsioni del giorno. Come ogni giorno scopriamo insieme le previsioni del nostro astrologo preferito per questa giornata: amore, salute, lavoro, fortuna per ogni segno zodiacale.

Oroscopo di Barbanera per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Ariete (21 marzo-20 aprile) – Le bizze lunari nei confronti di Plutone vi portano a imbattervi in alcune circostanze in cui vi servirà grande abilità nel trattare. Che fatica, però!

Toro (21 aprile-20 maggio) – Ritagliatevi qualche ora di solitudine e di silenzio: vi aiuterà a ponderare alcune questioni. Riflettere in mezzo alla confusione sarebbe impossibile!

Gemelli (21 maggio-21 giugno) – Avete gli occhi ben aperti, e anche se qualcuno tentasse di mettervi con le spalle al muro, avrebbe di sicuro da digerire un’amara delusione.

Cancro (22 giugno-22 luglio) – Anche se magari per oggi non riceverete subito l’elogio in cui speravate, continuate a fare il vostro dovere con grande impegno e dedizione.

Le stelle di Barbanera per i segni di Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Leone (23 luglio-22 agosto) – La posta in gioco è alta, ma voi avete la situazione completamente sotto controllo. Le occasioni improvvise non vi preoccupano, anzi, vi stimolano!

Vergine (23 agosto-22 settembre) – State cercando una giustificazione a una vostra piccola défaillance. Meglio non arrampicarvi troppo sugli specchi e accettate la realtà.

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) – Nel pomeriggio l’opposta Luna in Ariete perderà il suo vigore. E voi tornerete a respirare a pieni polmoni, senza avere il fiato sul collo.

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) – La settimana è iniziata da poco, ma già le faccende cominciano ad accumularsi. Se proprio non riuscite a fare tutto da soli, chiedete un aiutino!

Oroscopo di Barbanera per i segni di Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) – Prima il dovere e poi il piacere, anche se vorreste davvero molto poter sovvertire le regole. Le imposizioni non fanno proprio per voi.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) – Ad alcune cose potete davvero dire di no, senza ripensamenti né mezze misure, usando la forza tagliente della quadratura lunare con Plutone.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) – L’impellente bisogno di comunicare vi spinge a non staccarvi dal telefono neppure per un momento. Non starete mica esagerando un po’?

Pesci (20 febbraio-20 marzo) – Vi occorre un suggerimento sapiente di un esperto. Non c’è nulla di male a non essere preparati al cento per cento in tutti i campi della vita!

Scopri in anteprima fortuna, amore, lavoro e salute del tuo segno zodiacale, entra nei gruppi Facebook dei grandi astrologi:

Entra nel gruppo Oroscopo di Paolo Fox. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Branko. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Barbanera. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo Giorno per Giorno. Clicca QUI

Clicca QUI Segui il sito su Google NEWS. Clicca QUI

Oroscopo Barbanera di mercoledì 14 settembre: le previsioni del giorno scritto su Oroscopo Più da Veronica Stella.