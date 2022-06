Oroscopo Barbanera di mercoledì 15 giugno: le stelle di questa giornata. Come ogni giorno scopriamo insieme le previsioni del nostro astrologo preferito per questa giornata: amore, salute, lavoro, fortuna per ogni segno zodiacale.

Oroscopo di Barbanera per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Ariete (21/3 – 20/4) – Siete dinamici, con la Luna Piena amica di Marte. A temperare l’irruenza ci pensa Saturno, che suggerisce di investire in progetti ambiziosi ma concreti.

Toro (21/4 – 20/5) – Non sottovalutate l’idea di passare beatamente una giornata in panciolle. Oltre a rivelarsi piacevole, è una mano santa per il tono emotivo.

Gemelli (21/5 – 21/6) – Tenete conto oggi di qualche piccolo imprevisto. Con il passare delle ore, tutto o quasi tutto si aggiusterà. Vita sentimentale appagante.

Cancro (22/6 – 22/7) – Ambizioni eccessive, pretese irrazionali e giudizi dettati dal vostro stato d’animo possono creare un’atmosfera di freddezza nella coppia. Prudenza!

Oroscopo di Barbanera per i segni di Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Leone (23/7 – 23/8) – Un bel martedì da vivere in piena libertà, dimenticando, almeno per un attimo, passato e futuro. Oggi conta solo il luminoso presente.

Vergine (24/8 – 22/9) – Prendete le cose come vengono, imprevisti inclusi. Vi accorgerete che non tutti i “mali” vengono per nuocere. Al contrario…

Bilancia (23/9 – 22/10) – Speranze e preoccupazioni per un accordo di lavoro che tarda ad arrivare, ma gli incoraggiamenti di un amico alleviano le vostre ansie.

Scorpione (23/10 – 22/11) – Grazie alla presenza di spirito, guadagnerete punti in ambito professionale, mettendovi in risalto agli occhi di chi valuta il vostro operato.

Oroscopo di Barbanera per i segni di Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Sagittario (23/11 – 21/12) – Le energie e i pensieri si concentrano sulla sfera pratica. Carente l’inventiva sostituita però dal senso critico e dalla cura dei dettagli.

Capricorno (22/12 – 20/1) – Punti sul vivo da un rimprovero, forse immeritato, sarete tentati di chiudervi in voi stessi, ma un’occasione improvvisa vi fa uscire dalla tana.

Acquario (21/1 – 19/2) – La curiosità stimolata dalla Luna Piena vi spingerà a esplorare ambienti diversi che arricchiranno il vostro bagaglio culturale e allargheranno gli orizzonti.

Pesci (20/2 – 20/3) – Idee subito attuabili. Tra calcoli e bilanci, traducete in concreto i vostri sogni, senza azzardare colpi di testa, ma con il coraggio di mettervi in gioco.

Scopri in anteprima fortuna, amore, lavoro e salute del tuo segno zodiacale, entra nei gruppi Facebook dei grandi astrologi:

Entra nel gruppo Oroscopo di Paolo Fox. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Branko. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Barbanera. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo Giorno per Giorno. Clicca QUI

Clicca QUI Segui il sito su Google NEWS. Clicca QUI

L’articolo Oroscopo Barbanera di mercoledì 15 giugno: le stelle di questa giornata proviene da Oroscopo Più – Le stelle di Paolo Fox, Branko, Barbanera.