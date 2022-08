Oroscopo Barbanera di mercoledì 17 agosto: le stelle di domani. Come ogni giorno scopriamo insieme le previsioni del nostro astrologo preferito per questa giornata: amore, salute, lavoro, fortuna per ogni segno zodiacale.

Oroscopo di Barbanera per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Ariete (21 marzo-20 aprile) – Strizzando l’occhio al Sole, la Luna prospetta un martedì dinamico. Entusiasmo per un’azione generosa, per il successo sportivo di un figlio.

Toro (21 aprile-20 maggio) – Giornata insipida e poco promettente per le finanze. Un prestito fatto a un amico tarda a rientrare, procurandovi qualche ansia. Tranquilli, arriverà!

Gemelli (21 maggio-21 giugno) – Atmosfera irritante con un sottofondo di insoddisfazione amorosa. La Luna mette in luce le differenze nella coppia: se accolte sono una risorsa.

Cancro (22 giugno-22 luglio) – Tutto tranquillo sul fronte della quotidianità e del lavoro. È l’amore che non carbura: in cerca di avventure trasgressive, lo sguardo si posa altrove.

Le stelle di Barbanera per i segni di Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Leone (23 luglio-22 agosto) – Lanciando un ammiccante segnale al Sole, la Luna in Sagittario vi accende il cuore innalzando la temperatura affettiva ben oltre la media stagionale.

Vergine (23 agosto-22 settembre) – Giornata no. Complice la Luna dissonante a Marte, un diverbio con l’amato bene è scontato. A scatenarlo le rispettive famiglie in urto fra di loro.

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) – Oggi potete evadere dalla routine, concedendovi un piacevole viaggetto. Non contano i chilometri percorsi, ma le sorprese che incontrerete.

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) – Questo martedì vi trova alle prese con spese e bilanci. Non preoccupatevi! Se i conti non tornano, avete pronta la soluzione per guadagnare di più.

Oroscopo di Barbanera per i segni di Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) – Qualche ostacolo sul cammino della vostra Luna causa la dissonanza di Marte e Nettuno. Studi e affari ai vostri occhi si rivelano inconcludenti.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) – Potete dire grazie ai consigli di una persona saggia e a una vostra inconsueta arrendevolezza, se riuscite a sbrogliare un nodo intrecciato.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) – Oltre ad offrirvi una bella carica, la Luna in Sagittario organizza incontri, cura le pubbliche relazioni, premia lo studio e… vi organizza un appuntamento.

Pesci (20 febbraio-20 marzo) – La Luna disarmonica a Marte vi fa smarrire il filo della ragione. Con calma recuperate il bandolo della matassa aggrovigliata dalle emozioni.

