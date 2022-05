Oroscopo Barbanera di mercoledì 18 maggio: le stelle segno per segno. Come ogni giorno scopriamo insieme le previsioni del nostro astrologo preferito per questa giornata: amore, salute, lavoro, fortuna per ogni segno zodiacale. Scopriamo insieme come andrà!

Ariete (21/3 – 20/4) – Con la Luna in Sagittario e in trigono a Venere nel vostro cielo, nella vita affettiva preparatevi ad accogliere nuovi amori o ad approfondire quelli già esistenti.

Toro (21/4 – 20/5) – Urano vi pungola movimentando la vostra giornata, ma riuscirete lo stesso a mantenere una serenità di fondo abbracciati alle vostre emozioni.

Gemelli (21/5 – 21/6) – Saturno prosegue la sua orbita favorevole nell’Acquario, continuerete quindi a intensificare e consolidare una storia d’amore durevole e tranquilla.

Cancro (22/6 – 22/7) – Plutone continua il suo transito ostile. Fareste meglio a non dare credito a pettegolezzi e a tenervi alla larga da colleghi poco chiari e sfuggenti.

Leone (23/7 – 23/8) – Con la Luna complice, opererete un significativo cambiamento in famiglia. Ciò facendo, allenterete le tensioni e i rapporti diventeranno più distesi e gratificanti.

Vergine (24/8 – 22/9) – Per colpa della Luna di oggi, tenderete a non avere l’umore ideale per godervi le attenzioni del partner, che nonostante tutto saprà darvi nuovo entusiasmo.

Bilancia (23/9 – 22/10) – Sarete infastiditi da un collega che procede con ritmi diversi dal vostro? Senza pensarci troppo, fermatevi e cercate di andare incontro all’altro per sintonizzarvi.

Scorpione (23/10 – 22/11) – Con Marte trigono al segno, l’organizzazione sul lavoro potrebbe causare un’accelerazione del ritmo e portarvi a risultati pratici poco definiti.

Sagittario (23/11 – 21/12) – A causa di Marte in quadrato dai Pesci, uno scambio di pareri tra amici potrebbe finire per creare un’incomprensione che poi però in breve supererete.

Capricorno (22/12 – 20/1) – Vi metterete nei panni di qualcuno che è nel vostro cuore, comprenderete i suoi errori e problemi, e l’aiuterete a risolverli, con animo leggero e disinteressato.

Acquario (21/1 – 19/2) – Urano mantiene ancora il suo aspetto negativo. Meglio procedere con i piedi di piombo nelle scelte che potrebbero influenzare in modo decisivo il vostro futuro.

Pesci (20/2 – 20/3) – Se nella professione volete ottenere dei buoni risultati e concretizzare i progetti intrapresi, con Nettuno congiunto potete puntate sulla concretezza.

