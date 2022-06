Oroscopo Barbanera di mercoledì 22 giugno: le stelle del giorno. Come ogni giorno scopriamo insieme le previsioni del nostro astrologo preferito per questa giornata: amore, salute, lavoro, fortuna per ogni segno zodiacale.

Oroscopo di Barbanera per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Ariete (21/3 – 20/4) – Giornata da fuoriclasse con la Luna nel vostro cielo. Mercurio in sestile indirizza costruttivamente l’impegno e contiene l’eccessiva foga.

Toro (21/4 – 20/5) – Mercoledì incolore, ma tranquillo. Potete dargli una pennellata di rosa, tuffandovi tra le braccia della famiglia, oggi particolarmente accogliente.

Gemelli (21/5 – 21/6) – Oggi una scintillante Luna vi spalanca nuove prospettive. La vita appare piena di promesse: elettrizzante, dinamica, imprevedibile come voi.

Cancro (22/6 – 22/7) – La focosa Luna in Ariete vorrebbe imporvi un ritmo accelerato, ma oggi siete colmi di felicità, volate liberi in una bolla a forma di cuore e non le date corda.

Oroscopo di Barbanera per i segni di Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Leone (23/7 – 23/8) – In trigono al vostro segno, la Luna di Fuoco dinamizza piacevolmente questa giornata, regalandovi nuove idee e opportunità inattese.

Vergine (24/8 – 22/9) – Fuori siete lo specchio della serenità, ma dentro covate curiosità inconfessate che forse la dolce metà sarebbe felice quanto voi di soddisfare.

Bilancia (23/9 – 22/10) – Uno tsunami nel ménage a due, scongiurato grazie all’intercessione non soltanto all’intervento di un amico sincero, ma anche di un barlume di saggezza.

Scorpione (23/10 – 22/11) – La fortuna assiste chi è nel commercio e chi studia. Per tutti gli altri la giornata scorre senza ambasce e senza scoppiettanti fuochi di artificio.

Oroscopo di Barbanera per i segni di Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Sagittario (23/11 – 21/12) – Un trigono di Fuoco griffato dalla Luna in Ariete rimette in pista i single e in pace gli accoppiati. Dopo una fase di stanca, Cupido rilancia.

Capricorno (22/12 – 20/1) – Vi secca se qualcuno pretende di darvi ordini, ma “conoscete i vostri polli”: li lasciate parlare quanto vogliono e poi fate come sempre di testa vostra.

Acquario (21/1 – 19/2) – Che bella cosa la luce del sole! Grazie alla Luna e a Mercurio, temperature sopra la media investono il fronte delle amicizie regalandovi sorprese.

Pesci (20/2 – 20/3) – È una giornata topica per il cuore. Amate e vi sentite amati senza condizioni, essere insieme è puro piacere. Siete al centro dell’attenzione.

Scopri in anteprima fortuna, amore, lavoro e salute del tuo segno zodiacale, entra nei gruppi Facebook dei grandi astrologi:

Entra nel gruppo Oroscopo di Paolo Fox. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Branko. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Barbanera. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo Giorno per Giorno. Clicca QUI

Clicca QUI Segui il sito su Google NEWS. Clicca QUI

L’articolo Oroscopo Barbanera di mercoledì 22 giugno: le stelle del giorno proviene da Oroscopo Più – Le stelle di Paolo Fox, Branko, Barbanera.