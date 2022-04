Oroscopo Barbanera di mercoledì 27 aprile: giornata da incorniciare. Come ogni giorno scopriamo insieme le previsioni del nostro astrologo preferito per questa giornata: amore, salute, lavoro, fortuna per ogni segno zodiacale. Scopriamo insieme come andrà!

Ariete (21/3 – 20/4) – Giornata brillante non soltanto nella carriera, dove la vostra immagine guadagna punti, ma anche per la vita affettiva, si apre uno scenario di piacevoli novità.

Toro (21/4 – 20/5) – Atmosfera di largo respiro, per merito della Luna e Urano alleati. Alla grande tutto quanto riguarda i contatti e le iniziative umanitarie. Gratifiche appaganti.

Gemelli (21/5 – 21/6) – Combattuti tra doveri e desideri, inseguite un amore che vi tiene sulla corda. Per evitare delusioni, tuffatevi nel lavoro: vi restituirà entusiasmo.

Cancro (22/6 – 22/7) – Complici la Luna e Marte appaiati, oggi viaggiate con una marcia in più. Un’azione generosa fatta senza fanfare a sorpresa vi verrà riconosciuta.

Leone (23/7 – 23/8) – Martedì dinamico, all’insegna della socievolezza, ma anche del relax. Se avete sempre voglia di partire, divertitevi a studiare uno stimolante itinerario.

Vergine (24/8 – 22/9) – Contro di voi lavorano la Luna e Marte: una combinazione da… paturnie. È un vero peccato che la gelosia prenda anche voi, di solito così razionali.

Bilancia (23/9 – 22/10) – Clima tranquillo, che agevola una routine bene organizzata, nella quale profondere le vostre energie con piena soddisfazione vostra e altrui.

Scorpione (23/10 – 22/11) – In famiglia siete determinati e aperti alla cooperazione. Propositi, idee grandiose e un desiderio di rinnovamento. Andate avanti così!

Sagittario (23/11 – 21/12) – Nella coppia c’è maretta. Vi accapigliate per niente, tanto da far ondeggiare paurosamente la barca del rapporto. Afferrate insieme il timone e… navigate!

Capricorno (22/12 – 20/1) – Il vostro fiuto per gli affari non fa una piega, tanto da indurvi a un investimento che sembra azzardato, ma che nel tempo darà i suoi frutti.

Acquario (21/1 – 19/2) – Potrete incappare in qualche contrattempo o essere costretti ad affrontare un problema spinoso: per assicurarvi una buona riuscita, impegnatevi!

Pesci (20/2 – 20/3) – Ottima giornata! Nessun limite al vostro desiderio di espansione personale o di coinvolgere gli altri in programmi che vi stanno molto a cuore.

