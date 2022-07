Oroscopo Barbanera di mercoledì 27 luglio: le stelle di domani. Come ogni giorno scopriamo insieme le previsioni del nostro astrologo preferito per questa giornata: amore, salute, lavoro, fortuna per ogni segno zodiacale.

Oroscopo di Barbanera per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Ariete (21 marzo-20 aprile) – Non puntate proprio tutto sul vostro numero fortunato, pensateci bene. Vista la quadratura lunare con Giove, non dovreste affidarvi alla sorte.

Toro (21 aprile-20 maggio) – Ragionate bene, vagliate ogni possibilità, e solo dopo giungete a una conclusione: siete sotto il tiro della dissonanza tra Mercurio e Marte.

Gemelli (21 maggio-21 giugno) – Lieve calo di entusiasmo, con la Luna che lascia il vostro cielo. Poco danno, se riuscirete a riposare sotto un ombrellone, con la brezza marina.

Cancro (22 giugno-22 luglio) – Scelte raffinate vi fanno guadagnare punti in società, sempre che voi siate a caccia di occasioni per emergere e per farvi notare dagli altri.

Le stelle di Barbanera per i segni di Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Leone (23 luglio-22 agosto) – Ancora prima di esaminare l’operato di un collega o di un amico, siete già pronti a criticare a causa della quadratura di Mercurio con Marte sopra di voi.

Vergine (23 agosto-22 settembre) – Con la Luna in Cancro, meglio trascorrere un pomeriggio o una serata con i vostri familiari, piuttosto che occuparvi di affari personali.

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) – Dubbi emotivi colorano la vostra giornata di una tonalità indefinita, per via della Luna in Cancro. Via la malinconia con un po’ di musica.

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) – Se fino adesso non avete potuto usufruire delle ferie, la perfetta armonia lunare con il vostro segno vi darà una chance in più a questo riguardo.

Oroscopo di Barbanera per i segni di Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) – Fate fatica a seguire un’intuizione che vi sembra del tutto campata in aria. Preferite rimanere sul sicuro, cosa che non vi si addice molto.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) – L’opposizione lunare vi crea qualche scompiglio nel profondo e sentite la necessità a più riprese di uscire e di… cambiare aria almeno per un po’.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) – Non fatevi troppe illusioni. Anche se avete per le mani un ottimo affare, nessuno regala niente per niente. Che ci sia qualche tranello nascosto?

Pesci (20 febbraio-20 marzo) – Sfoggiate uno dei vostri migliori sorrisi, e qualcuno cadrà fra le vostre braccia. Forse c’è lo zampino della Luna che vi ha dato una spintarella.

