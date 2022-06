Oroscopo Barbanera di mercoledì 29 giugno: gli astri del giorno. Come ogni giorno scopriamo insieme le previsioni del nostro astrologo preferito per questa giornata: amore, salute, lavoro, fortuna per ogni segno zodiacale.

Oroscopo di Barbanera per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Ariete (21/3 – 20/4) – La Luna in sestile a Marte preannuncia una mattina entusiasmante e vivace. Sensazioni e sentimenti intensi da esprimere appieno, trasformandoli in risorse.

Toro (21/4 – 20/5) – Sfruttando l’innato buonsenso, in materia di economia vi terrete al riparo da possibili errori di valutazione. Chiudete i conti in sospeso.

Gemelli (21/5 – 21/6) – Mettete all’angolo la malinconia e preparatevi a vivere intriganti sorprese. Facce e luoghi nuovi saranno un balsamo per l’umore.

Cancro (22/6 – 22/7) – La Luna, depositaria delle vostre emozioni, si fa sfuggente ed elusiva: senza motivi apparenti, avvertite un turbamento nel cuore che però svanirà presto.

Oroscopo di Barbanera per i segni di Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Leone (23/7 – 23/8) – Disposizione d’animo spensierata e leggera. Successo in società, affari a gonfie vele. Appuntamenti, visite, telefonate e messaggini affettuosi.

Vergine (24/8 – 22/9) – Situazioni che si bloccano o trasformazioni repentine: il passaggio della Luna dai Gemelli al Cancro vi mette in subbuglio il cuore e la testa fuori gioco. Che caos!

Bilancia (23/9 – 22/10) – Mostrando al mondo le vostre qualità, diplomazia e flessibilità non vi sarà difficile riscuotere la vostra sostanziosa fetta di successo.

Scorpione (23/10 – 22/11) – Non trascurate i rapporti interpersonali, cercando di essere più diplomatici e concilianti, per non suscitare gelosie e rivalità. Occhio!

Oroscopo di Barbanera per i segni di Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Sagittario (23/11 – 21/12) – Con la Luna avversa a Nettuno qualche ostacolo o delusione appaiono inevitabili. Viaggi, comunicazioni e affetti sono i settori presi di mira.

Capricorno (22/12 – 20/1) – La carriera richiede attenzione: qualcosa non gira nel solito modo o forse siete distratti, troppo svagati. Un buon momento per fare ordine.

Acquario (21/1 – 19/2) – Giornata da trascorrere in ottimismo e allegria. Nuove conoscenze e iniziative entusiasmanti. In amore, passione e romanticismo preannunciano confetti.

Pesci (20/2 – 20/3) – Disguidi in relazione a spostamenti e comunicazioni. In società non indulgete al piacere di stupire a tutti i costi, gettando ombre sulla vostra immagine.

