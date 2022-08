Oroscopo Barbanera di mercoledì 3 agosto: le stelle del giorno. Come ogni giorno scopriamo insieme le previsioni del nostro astrologo preferito per questa giornata: amore, salute, lavoro, fortuna per ogni segno zodiacale.

Oroscopo di Barbanera per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Ariete (21 marzo-20 aprile) – Possibilità di multe, disaccordi, discussioni nella coppia e un nervosismo a fior di pelle da neutralizzare con ettolitri di camomilla.

Toro (21 aprile-20 maggio) – È un martedì sorprendente, specie in campo sentimentale. All’improvviso un’amicizia diventa amore con una fiammata che vi lascerà senza parole.

Gemelli (21 maggio-21 giugno) – L’atmosfera si preannuncia radiosa, grazie alla Luna in Bilancia. Un mix ben dosato di razionalità e fantasia la rende perfetta per tutte le attività creative.

Cancro (22 giugno-22 luglio) – La Bianca Signora in Bilancia vi complica un po’ la vita soprattutto a livello professionale e affettivo. Il dilemma è sempre lo stesso: lavoro o famiglia?

Le stelle di Barbanera per i segni di Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Leone (23 luglio-22 agosto) – Con il favore lunare, la giornata si preannuncia all’altezza delle vostre aspettative, grandiose come sempre. Un viaggetto istruttivo, una mostra d’arte.

Vergine (23 agosto-22 settembre) – Nella carriera, si aprono nuovi sbocchi e se coltiverete la fiducia nelle vostre possibilità, conseguirete risultati al di sopra delle più rosee previsioni.

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) – Le pressioni esterne sono forti, ma disponete di forza d’animo per fronteggiarle. Reagite con prontezza a chi tenta di mettervi all’angolo.

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) – Il forte ascendente che avete sul prossimo, insieme alla vostra tenacia, potrà consentirvi di aprire porte che sembravano irrimediabilmente chiuse.

Oroscopo di Barbanera per i segni di Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) – A rimettervi in sesto arriva la Luna in Bilancia, noto intermediario astrale, che annuncia un clima pacifico, sereno, ma affatto noioso.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) – Un progetto ambizioso vi frulla in testa, ma esitate per paura di non riuscire. Chiedete il parere a una persona fidata, e seguite il suo consiglio.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) – Pronti ad approfittare della Luna e dell’occasione di un breve viaggio, per lasciare a casa i problemi e per rilassarvi nel modo che preferite?

Pesci (20 febbraio-20 marzo) – La lunga attesa del cuore viene premiata dall’incontro di Venere e Urano. Come uno tsunami, qualcuno irrompe e vi rivoluziona piacevolmente la vita.

Scopri in anteprima fortuna, amore, lavoro e salute del tuo segno zodiacale, entra nei gruppi Facebook dei grandi astrologi:

Entra nel gruppo Oroscopo di Paolo Fox. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Branko. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Barbanera. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo Giorno per Giorno. Clicca QUI

Clicca QUI Segui il sito su Google NEWS. Clicca QUI

Oroscopo Barbanera di mercoledì 3 agosto: le stelle del giorno scritto su Oroscopo Più da Simone Volpe.