Oroscopo Barbanera di mercoledì 31 agosto: le previsioni di oggi. Come ogni giorno scopriamo insieme le previsioni del nostro astrologo preferito per questa giornata: amore, salute, lavoro, fortuna per ogni segno zodiacale.

Oroscopo di Barbanera per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Ariete (21 marzo-20 aprile) – Giornata strana. Riflettete sulle faccende personali, ma non rinunciate a una serata in compagnia. Parlarne con gli amici chiarisce molti dubbi.

Toro (21 aprile-20 maggio) – Qualche dissidio fra soci per questioni di budget, tuttavia il vostro umore positivo lascia emergere idee brillanti e disponibilità alla mediazione. La situazione è in evoluzione, ma bisogna saperla gestire con metodo.

Gemelli (21 maggio-21 giugno) – Arrivano segnali lunari positivi di distensione dalla Bilancia. Un breve viaggio dilata i vostri orizzonti alimentando ideali e nuovi progetti.

Cancro (22 giugno-22 luglio) – Tenete a freno il vostro orgoglio e accettate anche la permalosità. Potrete così muovervi con successo, offrendovi persino qualche piccolo lusso.

Le stelle di Barbanera per i segni di Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Leone (23 luglio-22 agosto) – Buone notizie dall’ufficio stampa celeste: oggi potrete contare sulla Luna in Bilancia, assist energico, propositivo e pronto a mettersi in gioco.

Vergine (23 agosto-22 settembre) – Esponetevi senza timori a un confronto di opinioni. Non irrigiditevi sulle vostre posizioni, anche se vi sembrano più lungimiranti di quelle altrui.

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) – A faccia a faccia con Giove, la Bianca Signora nel vostro cielo ha voglia di protagonismo, attenzioni, di spendere e spandere come se non ci fosse un domani.

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) – Poca voglia di fare, oggi vi va di vivere senza programmi. È bello starsene in panciolle: un privilegio che di tanto in tanto potete concedervi.

Oroscopo di Barbanera per i segni di Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) – Avete più di un motivo per festeggiare. La Luna e Giove in romantico duetto preannunciano un martedì all’insegna dell’amicizia e della pace.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) – Qualche imprevisto oggi è da mettere in conto, vista l’ostilità lunare. In società ancoratevi al vostro stile, sobrio e misurato, ed eviterete gaffe.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) – Superfavoriti dall’Astro della Notte, avete le carte in regola per guadagnarvi ammirazione, coccole e stima. Consapevoli di piacere, acquistate sicurezza.

Pesci (20 febbraio-20 marzo) – La storia con la dolce metà procede tra altri e bassi e oggi i pensieri prendono una strada tortuosa. Si incanalano verso prosaici discorsi di soldi.

Scopri in anteprima fortuna, amore, lavoro e salute del tuo segno zodiacale, entra nei gruppi Facebook dei grandi astrologi:

Entra nel gruppo Oroscopo di Paolo Fox. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Branko. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Barbanera. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo Giorno per Giorno. Clicca QUI

Clicca QUI Segui il sito su Google NEWS. Clicca QUI

Oroscopo Barbanera di mercoledì 31 agosto: le previsioni di oggi scritto su Oroscopo Più da Veronica Stella.