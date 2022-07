Oroscopo Barbanera di mercoledì 6 luglio: tante sorprese, ecco per chi scritto su Oroscopo Più da Simone Volpe.

Oroscopo Barbanera di mercoledì 6 luglio: tante sorprese, ecco per chi. Come ogni giorno scopriamo insieme le previsioni del nostro astrologo preferito per questa giornata: amore, salute, lavoro, fortuna per ogni segno zodiacale.

Oroscopo di Barbanera per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Ariete (21/3 – 20/4) – Anche se l’umore non è il massimo, non usatelo come scusa per non aiutare la vostra dolce metà nelle noiose ma indispensabili faccende di casa.

Toro (21/4 – 20/5) – Marte viene a darvi manforte, in tutte quelle occasioni in cui occorre maggiore volontà. Anche la passione si riaccende all’interno della coppia.

Gemelli (21/5 – 21/6) – Alcuni cambiamenti in casa non vi piacciono molto. Provate a parlarne con il vostro partner, ma difficilmente cambierà idea velocemente.

Cancro (22/6 – 22/7) – Loquaci e impulsivi, considerato Mercurio arrivato nel vostro cielo in sestile con Marte in Toro. La timidezza non è un problema, almeno per oggi.

Oroscopo di Barbanera per i segni di Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Leone (23/7 – 23/8) – Se un piccolo guadagno extra vi permette di concedervi anche qualche lusso, questo non vi esime però di risparmiare laddove potete farlo.

Vergine (24/8 – 22/9) – L’intemperanza dell’opposizione Luna-Nettuno sarà mitigata dal trigono lunare con Plutone. Fidatevi delle vostre capacità e anche gli altri lo faranno.

Bilancia (23/9 – 22/10) – Un amico vi chiede una mano e voi, impegni permettendo, vi fate in quattro pur di soddisfare quanto prima ogni sua esigenza, senza risparmiarvi.

Scorpione (23/10 – 22/11) – Evitate atteggiamenti superficiali, che potrebbero costarvi cari in termini di fiducia e amicizia. La responsabilità va messa in prim’ordine.

Oroscopo di Barbanera per i segni di Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Sagittario (23/11 – 21/12) – Avrete qualche grattacapo e qualche piccola preoccupazione nei riguardi della vostra reputazione. Meglio non gettare benzina sul fuoco.

Capricorno (22/12 – 20/1) – Avete una marcia in più nel mondo degli affari, per merito della consonanza tra la Luna e Plutone. Occorre costanza e volontà? Ne avete da vendere.

Acquario (21/1 – 19/2) – Inutile ammassare conoscenze senza interiorizzarle. Un animo tranquillo vale più di mille raccomandazioni. Potete fare a meno di molte cose.

Pesci (20/2 – 20/3) – Dato che il senso pratico probabilmente non è molto, per colpa dell’opposizione lunare a Nettuno, fareste meglio a predisporre un piano B di riserva.

