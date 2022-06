Oroscopo Barbanera di sabato 11 giugno: le stelle di domani. Come ogni giorno scopriamo insieme le previsioni del nostro astrologo preferito per questa giornata: amore, salute, lavoro, fortuna per ogni segno zodiacale.

Oroscopo di Barbanera per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Ariete (21/3 – 20/4) – Nella disputa tra la Luna e Plutone, a fare da pacieri intervengono gli amici, i quali promuovono il dialogo per esprimere emozioni e desideri.

Toro (21/4 – 20/5) – Anche se con i colleghi non è tutto rose e fiori, il lavoro vi appaga e lo svolgete con passione e dedizione al di là dell’aspetto remunerativo.

Gemelli (21/5 – 21/6) – Complice la Luna in Bilancia, la giornata prende una buona piega. Comunicativa e socievolezza vi facilitano le cose almeno fino a che restate nel seminato.

Cancro (22/6 – 22/7) – In quadratura a Plutone, la Luna crea disagio nella vostra sfera emotiva già ipersensibile per natura, scatenando qualche contesa nella coppia e nell’attività.

Oroscopo di Barbanera per i segni di Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Leone (23/7 – 23/8) – Sabato scorrevole in compagnia della Luna in Bilancia, che offre senso della misura e diplomazia. Voglia di spendere per qualcosa di bello.

Vergine (24/8 – 22/9) – Allontanate il sospetto, se avrete dei contrattempi non è detto che come voi immaginate, siano orditi da qualcuno che trama alle vostre spalle.

Bilancia (23/9 – 22/10) – Il passaggio della Luna nel vostro segno avviene in un clima un po’ contraddittorio. Amici, carriera e amore si contendono le vostre attenzioni.

Scorpione (23/10 – 22/11) – La qualità del vostro lavoro è condizionata da distrazioni che vi obbligano a procedere a rilento o a tornare su questioni date ormai per risolte.

Oroscopo di Barbanera per i segni di Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Sagittario (23/11 – 21/12) – La settimana si avvia a una degna conclusione, grazie alla Luna che garantisce equilibrio, promuove interessi culturali e accende i riflettori sul look.

Capricorno (22/12 – 20/1) – Domani vi ritrovate con l’amaro in bocca, a causa dell’ostilità tra la Luna e Plutone. Inibizioni, incomprensioni frutto di una comunicazione stentata.

Acquario (21/1 – 19/2) – Complice la Luna in Bilancia, la giornata si preannuncia gratificante. Un’esperienza formativa, l’armonia di coppia che fa ben sperare per il futuro.

Pesci (20/2 – 20/3) – Un weekend tutto da gustare, questo è il messaggio dal cielo per voi: Mercurio, Venere e Nettuno tutti schierati a vostro favore promettono grandi cose.

L’articolo Oroscopo Barbanera di sabato 11 giugno: le stelle di domani proviene da Oroscopo Più – Le stelle di Paolo Fox, Branko, Barbanera.