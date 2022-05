Oroscopo Barbanera di sabato 14 maggio: alti e bassi per molti segni. Come ogni giorno scopriamo insieme le previsioni del nostro astrologo preferito per questa giornata: amore, salute, lavoro, fortuna per ogni segno zodiacale. Scopriamo insieme come andrà!

Ariete (21/3 – 20/4) – Considerata la Luna opposta a Venere, tenete conto che non potete andare d’accordo con tutti, dunque lasciate andare chi non è capace di comprendervi.

Toro (21/4 – 20/5) – Siete, con Urano che transita nel vostro segno, un turbinio di idee e iniziative. Dovrete però trovare con chi realizzarle e chi potrà sponsorizzarle.

Gemelli (21/5 – 21/6) – Con Marte in quadratura, evitate di prendervela con i vostri familiari e non iniziate a polemizzare con i colleghi per questioni di pochissimo conto.

Entra nel gruppo Oroscopo di Paolo Fox. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Branko. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Barbanera. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo Giorno per Giorno. Clicca QUI

Clicca QUI Segui il sito su Google NEWS. Clicca QUI

Cancro (22/6 – 22/7) – Se un collega o un amico vi faranno una proposta, non accettatela subito a scatola chiusa. Siate determinati nel verificare prima di acconsentire.

Leone (23/7 – 23/8) – Per merito di Venere e di Giove alleati dall’Ariete, i vostri progetti saranno i più favoriti. Sarete guidati a fare la cosa giusta al momento giusto.

Vergine (24/8 – 22/9) – Siete alle prese con Nettuno nell’opposto segno dei Pesci, che forse vi farà incontrare qualcuno che vorrebbe farvi agire secondo i suoi desideri. State attenti!

Entra nel gruppo Oroscopo di Paolo Fox. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Branko. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Barbanera. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo Giorno per Giorno. Clicca QUI

Clicca QUI Segui il sito su Google NEWS. Clicca QUI

Bilancia (23/9 – 22/10) – Con Venere e Giove ostili, se vi interessa una persona, lasciate che sia lei a venirvi incontro. Meglio non sbilanciarsi troppo e poi incappare in una delusione.

Scorpione (23/10 – 22/11) – Non è ancora tempo, visto che Saturno è contro, di chiedere ciò che vi spetta. Abbiate ancora un po’ di pazienza e nel frattempo barcamenatevi come potete..

Sagittario (23/11 – 21/12) – Venere e Giove vi proteggono: sensualità e tenerezza si amalgameranno lietamente, consentendovi di vivere una bella giornata piena d’amore.

Entra nel gruppo Oroscopo di Paolo Fox. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Branko. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Barbanera. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo Giorno per Giorno. Clicca QUI

Clicca QUI Segui il sito su Google NEWS. Clicca QUI

Capricorno (22/12 – 20/1) – Giove nemico dall’Ariete frenerà l’espansione dei vostri progetti professionali. Occhio ai passi falsi e non azzardate mosse nel momento meno favorevole.

Acquario (21/1 – 19/2) – Fuggite, per quanto vi sarà possibile, disguidi e malintesi. Qualche difficoltà a gestire i contatti: mettete in campo tutta la pazienza di cui siete capaci.

Pesci (20/2 – 20/3) – Le vostre antenne sensibilissime capteranno le vibrazioni di chi vi è vicino e vi darete da fare per fornire a ognuno le risposte adatte, grazie al vostro buon cuore.

Scopri in anteprima fortuna, amore, lavoro e salute del tuo segno zodiacale, entra nei gruppi Facebook dei grandi astrologi:

Entra nel gruppo Oroscopo di Paolo Fox. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Branko. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Barbanera. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo Giorno per Giorno. Clicca QUI

Clicca QUI Segui il sito su Google NEWS. Clicca QUI

L’articolo Oroscopo Barbanera di sabato 14 maggio: alti e bassi per molti segni proviene da Oroscopo Più – Le stelle di Paolo Fox, Branko, Barbanera.