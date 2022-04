Oroscopo Barbanera di sabato 16 aprile: giornata importante per l’amore. Come ogni giorno scopriamo insieme le previsioni del nostro astrologo preferito per questa giornata: amore, salute, lavoro, fortuna per ogni segno zodiacale. Scopriamo insieme come andrà!

Ariete (21/3 – 20/4) – Uno zefiro primaverile investe il settore delle relazioni con gli altri. Un venticello che rimuove la polvere, rendendo costruttivo il confronto.

Toro (21/4 – 20/5) – La novità odierna è il passaggio di Marte in Pesci, che sarà la vostra guardia del corpo, sia negli affari di cuore sia in quelli professionali.

Gemelli (21/5 – 21/6) – Questa è la giornata giusta per lasciarvi andare alla tenerezza, organizzare un viaggio per il weekend pasquale in una città d’arte in compagnia del partner.

Cancro (22/6 – 22/7) – Entrando in Pesci, da oggi Marte farà la parte del leone nelle relazioni. Intraprendenza, novità, forza d’animo e un mare sconfinato di passione.

Leone (23/7 – 23/8) – Il sestile della Luna è un buon input per dare a questo venerdì un’impronta di serenità. A ridosso della Pasqua, contrasti e conflitti finalmente si placano.

Vergine (24/8 – 22/9) – L’arrivo di Marte in Pesci, che va a dare manforte a Venere e a Giove, apre una fase di decisioni cruciali in campo affettivo. Prendere o lasciare.

Bilancia (23/9 – 22/10) – La Luna è a spasso nel segno, tranquilla e rilassata. Difficoltà e desideri: tutto converge sulla coppia, sul condividere interessi e aspirazioni con l’altro.

Scorpione (23/10 – 22/11) – Che bella cosa l’entrata di Marte in Pesci! Proprio quello che vi serviva, per dare coraggio e un’energica raddrizzata alla vostra vita.

Sagittario (23/11 – 21/12) – La complicità della Luna e di un bel gruppo di amici compensa gli attriti e i dissapori familiari preannunciati dal transito di Marte in Pesci.

Capricorno (22/12 – 20/1) – Ininfluente l’azione della Luna, se non per il fatto che vi tocca presenziare a un impegno pubblico durante il quale non siete a vostro agio.

Acquario (21/1 – 19/2) – Luna galeotta in trigono, tra svaghi, interessi culturali e viaggi. Sospinti da una delicata brezza, i vostri programmi procedono senza alcun intralcio.

Pesci (20/2 – 20/3) – Di significativo oggi per voi c’è l’ingresso di Marte nel vostro cielo. Vale a dire volontà e intraprendenza per canalizzare il raggio fortunoso di Giove.

L’articolo Oroscopo Barbanera di sabato 16 aprile: giornata importante per l’amore proviene da Oroscopo Più – Le stelle di Paolo Fox, Branko, Barbanera.