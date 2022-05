Oroscopo Barbanera di sabato 28 maggio: domani sorprese in amore. Come ogni giorno scopriamo insieme le previsioni del nostro astrologo preferito per questa giornata: amore, salute, lavoro, fortuna per ogni segno zodiacale. Scopriamo insieme come andrà!

Ariete (21/3 – 20/4) – A causa di Venere in quadratura a Plutone, in famiglia e sul lavoro è possibile qualche battibecco di poco conto per malintesi che presto però verranno chiariti.

Toro (21/4 – 20/5) – La Luna è nel vostro cielo: nell’ambito professionale dovrete fronteggiare qualche incertezza, che però supererete grazie alle vostra mirabile organizzazione.

Gemelli (21/5 – 21/6) – State diventando un punto di riferimento per tutti coloro che vi circondano. I vostri consigli sono un balsamo per chi non ha ancora una visione precisa.

Cancro (22/6 – 22/7) – Se vivete amori complicati e difficili, visto che Plutone è in opposizione dal Capricorno, vi conviene mettere alla prova la profondità dei sentimenti.

Leone (23/7 – 23/8) – La Luna dispettosa nel Toro vi farà trascorrere la giornata in continua apprensione e inquietudine. Controllatevi, perché rischiate di essere davvero intrattabili.

Vergine (24/8 – 22/9) – Se state pensando di chiudere una relazione per buttarvi in un nuovo rapporto, riflettete bene prima di cadere in errori di valutazione dettati da Nettuno.

Bilancia (23/9 – 22/10) – Se volete dare più spessore alla vostra storia d’amore, attenti a Venere, Marte e Giove. Recuperate la complicità e date più spazio alla tenerezza.

Scorpione (23/10 – 22/11) – Per merito di Plutone alleato, saprete essere empatici e molto disponibili nel ménage a due, dovrete però scegliere la persona giusta da frequentare.

Sagittario (23/11 – 21/12) – Grazie a Venere, Marte e Giove solidali al vostro segno, sceglierete il rispetto e la fiducia come capisaldi preziosi per l’intesa e l’armonia di coppia.

Capricorno (22/12 – 20/1) – Considerata Venere quadrata a Plutone, oggi faticherete a ottenere l’appoggio di coloro che contano per il riconoscimento delle vostre capacità.

Acquario (21/1 – 19/2) – Con la Luna antipatica che si trova in Toro, probabili alti e bassi di umore per problemi che non riuscite a dipanare e a capire neanche voi.

Pesci (20/2 – 20/3) – Urano propizio dà il via libera all’espressione più intensa della vostra creatività. Accettate i suoi suggerimenti, anche per superare pregiudizi e rigidità.

