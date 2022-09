Oroscopo Barbanera di sabato 3 settembre: le stelle della giornata. Come ogni giorno scopriamo insieme le previsioni del nostro astrologo preferito per questa giornata: amore, salute, lavoro, fortuna per ogni segno zodiacale.

Oroscopo di Barbanera per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Ariete (21 marzo-20 aprile) – Un eccessivo ottimismo vi potrebbe condurre a fare il passo più lungo della gamba. Meglio un po’ di prudenza, anche se vi sentite fortunati.

Toro (21 aprile-20 maggio) – La stabilità non è il massimo, con l’opposizione lunare a Urano. Rimandate un impegno non improrogabile per concentrarvi sull’essenziale.

Gemelli (21 maggio-21 giugno) – Frenate la lingua e non usate troppo sarcasmo in una volta sola, o potreste offendere qualcuno non abituato alle vostre pungenti battute.

Cancro (22 giugno-22 luglio) – Con la Luna in Scorpione, fate leva su emozioni e sentimenti per convincere qualcuno a capitolare. Cercate di non essere troppo insistenti, però.

Le stelle di Barbanera per i segni di Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Leone (23 luglio-22 agosto) – Piccole insidie da superare per via dei bisticci tra la bianca Signora e Venere. Potrebbe trattarsi di una diceria poco carina da mettere subito a tacere.

Vergine (23 agosto-22 settembre) – Ricettivi ad ogni notizia, grazie al sestile lunare. Ma “non è tutto oro quel che luccica!”. Meglio verificare attentamente ogni cosa di persona.

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) – In questo periodo siete un po’ indecisi. Se avete dubbi, magari potreste farvi consigliare da un amico o da un familiare più esperti di voi.

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) – In questa giornata potreste essere pesanti ed eccessivi, sia nei confronti degli altri che di voi stessi. Imparate a vivere con più leggerezza.

Oroscopo di Barbanera per i segni di Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) – La fantasia non è molta? Niente di male, se per una volta non sarete troppo originali. Seguite il vecchio tracciato senza dover aprire una nuova via.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) – Avete in mano la situazione, per merito dell’appoggio della Luna in buoni rapporti con Plutone. Utilizzate la volontà nella giusta direzione.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) – La disarmonia dell’Astro notturno con Saturno vi fa perdere del tempo prezioso. Pazienza, se per una volta arrivate con cinque minuti di ritardo!

Pesci (20 febbraio-20 marzo) – Realizzare un sogno che avevate chiuso in un cassetto non sarà troppo difficile, considerando il trigono lunare con Nettuno. Certo, con un po’ di impegno!

