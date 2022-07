Oroscopo Barbanera di sabato 30 luglio: le previsioni di domani. Come ogni giorno scopriamo insieme le previsioni del nostro astrologo preferito per questa giornata: amore, salute, lavoro, fortuna per ogni segno zodiacale.

Oroscopo di Barbanera per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Ariete (21 marzo-20 aprile) – Con la Luna e Giove che fanno il tifo per voi, ogni impresa, anche la più eccentrica o campata in aria, potrebbe divenire incredibilmente realtà.

Toro (21 aprile-20 maggio) – Dovrete fare i conti con l’intemperanza e gli eccessi apportati dalla Luna, in rapporti ben poco amichevoli sia con Marte che con Urano.

Gemelli (21 maggio-21 giugno) – Un pizzico di eccitazione, grazie alla Luna in Leone, renderà più divertente la vostra giornata, mettendovi al riparo da situazioni noiose.

Cancro (22 giugno-22 luglio) – Meglio non fare mai i conti senza l’oste, se non volete avere delle sorprese poco piacevoli. Circostanze stressanti da tenere sotto controllo.

Le stelle di Barbanera per i segni di Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Leone (23 luglio-22 agosto) – Usate il tocco umano e magnanimo di papà Giove, quando dovrete affrontare le difficoltà messe in atto da Marte o gli alterchi causati da Urano.

Vergine (23 agosto-22 settembre) – Siete presi tra due fuochi. Usare il cuore o la ragione? L’ideale sarebbe che l’uno non dovrebbe escludere l’altro, ma non è proprio facile!

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) – Consapevoli delle vostre capacità, siete pronti ad assumervi anche qualche piccolo rischio sempre purché ne valga la pena, in termini economici.

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) – Qualche scocciatore incallito sembra non aver altro da fare, che disturbare la quiete che vi occorrerebbe per concentrarvi come si deve.

Oroscopo di Barbanera per i segni di Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) – Sospinti dalla brezza della fiducia e dell’ottimismo, potete tranquillamente mollare la presa e farvi cullare dolcemente dalla corrente.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) – Non avete ascoltato attentamente qualche avvertimento, ed ora vi trovate a dover riparare alla situazione poco piacevole che si è creata.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) – Le aspettative erano forse troppo alte e la delusione vi coglie un po’ alla sprovvista. Ve ne tornate a casa con la coda fra le gambe.

Pesci (20 febbraio-20 marzo) – Nella teoria potreste essere anche tra i primi della classe, ma nella pratica poi vi perdete assai facilmente in un solo bicchier d’acqua.

