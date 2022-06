Oroscopo Barbanera di sabato 4 giugno: preparatevi alle novità in arrivo. Come ogni giorno scopriamo insieme le previsioni del nostro astrologo preferito per questa giornata: amore, salute, lavoro, fortuna per ogni segno zodiacale. Scopriamo insieme come andrà!

Ariete (21/3 – 20/4) – Saranno possibili piccoli disguidi, in virtù della Luna quadrata. Lasciate maturare le idee, prima di prendere decisioni che potrebbero rivelarsi avventate.

Toro (21/4 – 20/5) – Spirito di affermazione e audacia non mancano, così come la capacità di intuire e di fare le mosse migliori per dare scacco matto alle contrarietà.

Gemelli (21/5 – 21/6) – Potete permettervi di essere ottimisti riguardo alla riuscita di un progetto. Siete partiti con il piede giusto e possedete l’asso nella manica da calare.

Cancro (22/6 – 22/7) – Opposta a Plutone, la Luna nel vostro segno vi suggerisce di guardare al passato con occhi diversi. Ciò che è stato è stato: il futuro è tutto da inventare.

Leone (23/7 – 23/8) – Giove è con voi e anche se la comunicazione sembra difficoltosa, guardando l’insieme avrete un quadro che promette di diventare un’opera d’arte.

Vergine (24/8 – 22/9) – Sostenuta da Mercurio, la Luna in Cancro promuove le vostre proposte, vi aiuta nella comunicazione e rende scorrevoli i rapporti con i colleghi.

Bilancia (23/9 – 22/10) – Contro le instabilità dell’umore, suscitate da ricordi spiacevoli che di tanto in tanto si riaffacciano alla memoria, trasferite tutto nel “qui e ora”.

Scorpione (23/10 – 22/11) – Per l’amore è un periodo emblematico, non privo di momenti di tenerezza, ma forse vi apparirà un po’ scontato, smaniosi come sarete di novità.

Sagittario (23/11 – 21/12) – Il percorso è costellato da qualche spina, ma avete sufficiente destrezza per schivare gli ostacoli e la capacità di accaparrarvi agganci utili.

Capricorno (22/12 – 20/1) – Se al risveglio non vi sentite in forma e la partenza per le vacanze forse è ancora lontana, fareste meglio a prendervi una giornata di riposo.

Acquario (21/1 – 19/2) – Giornata da stacanovisti, che vi vede alle prese con grane lavorative, questioni che come la fenice rinascono dalle proprie ceneri e creano preoccupazioni.

Pesci (20/2 – 20/3) – In trigono a Nettuno, la Luna vi fornisce le antenne capaci di intercettare sensazioni, malumori e il vento favorevole. Non vi resta che farne buon uso.

