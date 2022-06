Oroscopo Barbanera di venerdì 1 luglio: le previsioni del giorno. Come ogni giorno scopriamo insieme le previsioni del nostro astrologo preferito per questa giornata: amore, salute, lavoro, fortuna per ogni segno zodiacale.

Oroscopo di Barbanera per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Ariete (21/3 – 20/4) – Aria di bufera in casa? Come un disco rotto, incantato nello stesso punto, vi cantano il solito ritornello rivangando i vecchi errori. Che barba!

Toro (21/4 – 20/5) – Atmosfera tranquilla, con amici e familiari che fanno corona intorno a voi, pronti a raccogliere confidenze, a sostenervi nelle nuove imprese.

Gemelli (21/5 – 21/6) – Capita di rado di poter alzare la soglia dei desideri e di ricevere risposte appaganti. A voi può succedere, e la cosa può avere effetti sorprendenti.

Cancro (22/6 – 22/7) – Luna nel vostro segno, incubatrice di speranze e propositi costruttivi. Non guardate ciò che vi lasciate alle spalle, ma volgete gli occhi al futuro.

Oroscopo di Barbanera per i segni di Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Leone (23/7 – 23/8) – Ultimo giorno del mese meditativo. Una buona occasione per affrontare con tranquillità e coraggio i vostri sentimenti, e per prendere atto di alcune verità.

Vergine (24/8 – 22/9) – Serenità e buonumore. Fantasia e senso pratico ben coniugati garantiscono l’intraprendenza necessaria per portare avanti le vostre iniziative.

Bilancia (23/9 – 22/10) – Un grande punto di domanda campeggia da qualche giorno nel vostro cielo. Le risposte arriveranno: date loro il tempo di affiorare alla coscienza.

Scorpione (23/10 – 22/11) – La Luna in Cancro preannuncia una giornata indimenticabile. Avete intuito, trovate soluzioni impensabili e accettate con disinvoltura i cambiamenti.

Oroscopo di Barbanera per i segni di Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Sagittario (23/11 – 21/12) – Piacevoli quanto inattese novità in ambito professionale: non perdete tempo a stupirvi e coglietene appieno i vantaggi, specie quelli economici.

Capricorno (22/12 – 20/1) – La Luna ancora in Cancro punta i riflettori sugli affetti. In famiglia e nella coppia l’armonia non è una certezza, ma una faticosa conquista.

Acquario (21/1 – 19/2) – Poca infamia e poca lode in questo finale di giugno. Un giovedì essenzialmente dedicato agli impegni di routine, alle pulizie, casalingo e sonnacchioso.

Pesci (20/2 – 20/3) – Il sipario del mese cala sulla Luna in Cancro, la quale promette un’immersione in un oceano di tenerezza e di belle gradite sorprese.

