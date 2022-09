Oroscopo Barbanera di venerdì 2 agosto: le stelle di oggi. Come ogni giorno scopriamo insieme le previsioni del nostro astrologo preferito per questa giornata: amore, salute, lavoro, fortuna per ogni segno zodiacale.

Oroscopo di Barbanera per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Ariete (21 marzo-20 aprile) – Finanziariamente potete aspettarvi qualcosina in più da questo inizio mese, grazie a Marte in buoni rapporti con papà Giove che vi sostiene.

Toro (21 aprile-20 maggio) – Non è facile esprimere i vostri sentimenti, con l’Astro della notte che vi rema contro. Faticherete un po’ nel trovare un punto al quale potervi appigliare.

Gemelli (21 maggio-21 giugno) – Divertimento e un pizzico di avventura sono a portata di mano, grazie al sestile Marte-Giove. Non ve ne approfittate troppo, occorre equilibrio.

Cancro (22 giugno-22 luglio) – Potete fare affidamento su alcune intuizioni, per merito della misteriosa Luna in Scorpione. L’unico scoglio: siete pronti a seguirle senza porre domande?

Le stelle di Barbanera per i segni di Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Leone (23 luglio-22 agosto) – Il nervosismo non vi aiuta nella concentrazione e nel portare a termine un compito ben preciso. Meglio tenere bassa l’asticella, per oggi!

Vergine (23 agosto-22 settembre) – L’organizzazione della vostra festa di compleanno sarà un gioco da ragazzi, considerato il sestile tra lo splendente Sole e la luminosa Luna a vostro favore!

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) – Avete bisogno di un preciso ordine mentale, per non affondare in un mare di cavilli e di fitti impegni che si accavallano l’uno sull’altro.

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) – Con la bianca Signora nel vostro segno, potreste essere molto suscettibili anche in faccende di poco conto. Per fortuna la complicità con il Sole vi tranquillizza.

Oroscopo di Barbanera per i segni di Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) – La razionalità a volte prevale sulle emozioni. Ma se avete a che fare con una patata bollente, questo non può che giocare a vostro vantaggio.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) – Il sestile della Luna vi consente di cogliere qualche buona occasione che forse un po’ di tempo fa non riuscivate a scovare con troppa facilità.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) – Agosto e le ferie sono ormai terminati, e dovete tornare in ufficio. Certo, l’idea all’inizio vi peserà non poco, ma farete di necessità virtù.

Pesci (20 febbraio-20 marzo) – Se avete scelto l’inizio di settembre per le vacanze, il periodo non potrebbe essere migliore. Con la Luna in Scorpione, l’avventura è servita!

