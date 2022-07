Oroscopo Barbanera di venerdì 22 luglio: le stelle di domani. Come ogni giorno scopriamo insieme le previsioni del nostro astrologo preferito per questa giornata: amore, salute, lavoro, fortuna per ogni segno zodiacale.

Oroscopo di Barbanera per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Ariete (21 marzo-20 aprile) – A metà settimana calano l’energia e l’entusiasmo e si fa sentire la pesantezza nel dover sbrigare qualche faccenda arretrata non rimandabile.

Toro (21 aprile-20 maggio) – La morsa della gelosia potrebbe farvi reagire con troppa veemenza. Senza voler cancellare nulla, siete sicuri che non ci siano soluzioni?

Gemelli (21 maggio-21 giugno) – Invece di restare sul chi va là, cominciate ad aprirvi di più con il team dei colleghi. Un atteggiamento espansivo sarà un’ottima presentazione.

Cancro (22 giugno-22 luglio) – Se all’interno della coppia ultimamente c’è stata qualche incomprensione, il sestile lunare con Venere vi darà una mano a ristabilire la pace.

Le stelle di Barbanera per i segni di Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Leone (23 luglio-22 agosto) – La disarmonia tra la Luna e Mercurio non vi permette di contare su una perfetta lucidità. Ecco forse perché potreste affogare in un bicchier d’acqua.

Vergine (23 agosto-22 settembre) – Affrontare di petto un’impervia salita non è mai stato così facile, grazie all’appoggio lunare nel paziente Toro. Non vi fermate proprio ora!

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) – Se avete lasciato qualcosa in giro per casa, non prendetevela con i familiari, se ora faticate non poco a ritrovarla. Serve un po’ d’ordine…

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) – La Luna in opposizione non vi consentirà di giocare troppo come il gatto con il topo. Vi conviene essere leali e onesti in ogni situazione.

Oroscopo di Barbanera per i segni di Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) – Preferite non affidare compiti ad altri, per quanto tediosi possano essere. Preferite fare tutto da soli, anche se a fine serata… che stanchezza!

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) – In questo momento vi sentite in grado di superare qualunque difficoltà. Ottimo, tuttavia cercate in ogni caso il buonsenso e un sano realismo.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) – Se l’aperitivo non vi soddisfa, non prendetevela subito con il cameriere. Tutt’al più la prossima volta magari sceglierete un altro posto.

Pesci (20 febbraio-20 marzo) – Con l’appoggio leale della Luna in Toro, non faticherete a farvi ascoltare. Prima di proferir parola però, dovreste avere le idee già chiare.

Scopri in anteprima fortuna, amore, lavoro e salute del tuo segno zodiacale, entra nei gruppi Facebook dei grandi astrologi:

Entra nel gruppo Oroscopo di Paolo Fox. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Branko. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Barbanera. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo Giorno per Giorno. Clicca QUI

Clicca QUI Segui il sito su Google NEWS. Clicca QUI

Oroscopo Barbanera di venerdì 22 luglio: le stelle di domani scritto su Oroscopo Più da Simone Volpe.