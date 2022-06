Oroscopo Barbanera di venerdì 24 giugno: giorno favoloso, ecco per chi. Come ogni giorno scopriamo insieme le previsioni del nostro astrologo preferito per questa giornata: amore, salute, lavoro, fortuna per ogni segno zodiacale.

Oroscopo di Barbanera per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Ariete (21/3 – 20/4) – Uno stato di incertezza vi scombussola e vi fa sentire inadeguati, la vostra fiducia nel futuro però ha la meglio sui fantasmi del passato.

Toro (21/4 – 20/5) – Rivedete un lavoro già fatto, se avvertite la sensazione che per la distrazione o per la fretta abbiate tralasciato qualche dettaglio importante.

Gemelli (21/5 – 21/6) – La Luna in Ariete, affiancata da Saturno, con un colpo di mano fa piazza pulita dei dubbi e delle incertezze, e mette in circolo nuove idee.

Cancro (22/6 – 22/7) – Contrastata da Plutone, la Luna ha su di voi un effetto irritante. Progetti che procedono al rallentatore conditi da nervosismo e impazienza.

Oroscopo di Barbanera per i segni di Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Leone (23/7 – 23/8) – Stamattina sì che siete pimpanti! Il bisogno di stimoli forti, di azione, grazie a un incendiario trigono di Fuoco della Luna, sarà prontamente soddisfatto.

Vergine (24/8 – 22/9) – Giornata ideale per mettere a frutto il vostro pragmatismo, specie negli affari. Tutto ciò che non è trasparente è sicuramente da cestinare.

Bilancia (23/9 – 22/10) – Riflettendo sul comportamento di un familiare che ha deluso le vostre aspettative, riconoscerete anche i vostri errori. Comportamenti sbrigativi.

Scorpione (23/10 – 22/11) – Il settore economico è stabile, ma state in campana, sono possibili delle novità. La vostra attività richiede impegno, per questo oggi il cuore sonnecchia.

Oroscopo di Barbanera per i segni di Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Sagittario (23/11 – 21/12) – Miracolosa la Luna in Ariete che al mattino, con una mossa fulminea, spazza via tutte le preoccupazioni e vi conferisce uno sprint davvero eccezionale

Capricorno (22/12 – 20/1) – Sotto il tiro della Luna in Ariete che riesce a destabilizzarvi, correte il rischio di reagire in modo sproporzionato a persone e situazioni. Meglio nel pomeriggio.

Acquario (21/1 – 19/2) – Per merito dell’amichevole sestile della Luna, la mattinata si prospetta brillante, all’insegna del dinamismo e delle iniziative rapide ma vincenti.

Pesci (20/2 – 20/3) – Le energie vi assistono, la lucidità non vi mancano, ma le impennate di orgoglio possono attirarvi antipatie. Favorite la sorte con una buona azione.

