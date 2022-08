Oroscopo Barbanera di venerdì 5 agosto: le previsioni di oggi. Come ogni giorno scopriamo insieme le previsioni del nostro astrologo preferito per questa giornata: amore, salute, lavoro, fortuna per ogni segno zodiacale.

Oroscopo di Barbanera per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Ariete (21 marzo-20 aprile) – La Luna in Bilancia si fa pesante, con tante incombenze da portare a termine, sfruttando l’energia fattiva. Impegnatevi, e i risultati vi daranno ragione.

Toro (21 aprile-20 maggio) – Programma per la giornata: lavorare di buona lena per impostare i compiti di routine e portare a termine una trattativa con esito soddisfacente.

Gemelli (21 maggio-21 giugno) – Bianca Signora complice nelle prime ore del giorno. Attivatevi, poiché le circostanze ve lo consentono: testa e cuore procedono nella stessa direzione.

Cancro (22 giugno-22 luglio) – Al risveglio la Luna è storta in Bilancia, ma l’arrivo di Mercurio in Vergine vi fornisce un valido supporto in termini di belle amicizie e buona lucidità.

Le stelle di Barbanera per i segni di Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Leone (23 luglio-22 agosto) – Le relazioni sociali sono buone, caratterizzate da disponibilità e comunicativa. Molti stringono alleanze professionali, altri nuove conoscenze.

Vergine (23 agosto-22 settembre) – Niente male il trend sotto il profilo finanziario, potete esserne soddisfatti, anche se oggi per un soffio non avete beccato un’offerta speciale.

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) – Luna tranquilla sulla vostra testa, garante di una mattinata piacevole con un po’ di shopping, senza però stressare ulteriormente la carta di credito.

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) – La Luna nel pomeriggio entra nel vostro cielo e passerete da una dimensione interiore a una sociale, da una giusta distanza da tutto a essere protagonisti.

Oroscopo di Barbanera per i segni di Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) – Amichevole il sestile lunare garante di serenità. Anche se di fronte a una scelta amorosa da tempo tentennate, almeno per stamattina nessun aut aut.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) – La vostra immagine non passa inosservata. Avete classe, stile, carisma e talento, ma alla fine la prova decisiva la vince la professionalità.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) – Luna in Bilancia in trigono a Saturno: ne avete abbastanza per un giovedì costruttivo. Amore a stelle e a strisce, dal flirt malandrino alla storia serissima.

Pesci (20 febbraio-20 marzo) – Stima, sincerità e rispetto reciproco, le basi di una relazione felice. Approfittate di un momento di intimità per confessare un peccato veniale.

