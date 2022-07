Oroscopo Barbanera di venerdì 8 luglio: le stelle del giorno scritto su Oroscopo Più da Simone Volpe.

Oroscopo Barbanera di venerdì 8 luglio: le stelle del giorno. Come ogni giorno scopriamo insieme le previsioni del nostro astrologo preferito per questa giornata: amore, salute, lavoro, fortuna per ogni segno zodiacale.

Oroscopo di Barbanera per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Ariete (21/3 – 20/4) – Vorreste fare di più e farvi così notare dai superiori per le vostre capacità. Per ora però il rendimento non è all’altezza delle aspettative.

Toro (21/4 – 20/5) – Se a una porta a cui bussate non vi viene aperto immediatamente, andate su tutte le furie. Placate l’ira e ritentate: sarete più fortunati!

Gemelli (21/5 – 21/6) – Nel campo amoroso e affettivo darete il massimo, grazie all’autentica complicità lunare con Venere. Buone speranze, se state cercando l’altra metà della mela.

Cancro (22/6 – 22/7) – Cercate di reagire positivamente a una piccola frustrazione. I capricci fra il Sole e la Luna saranno i protagonisti soprattutto a livello emotivo.

Oroscopo di Barbanera per i segni di Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Leone (23/7 – 23/8) – Le diverse esperienze che farete vi consentiranno di godere di un bel bagaglio, da utilizzare poi nel momento del bisogno. Siete al posto giusto.

Vergine (24/8 – 22/9) – Piccole paure da superare con la grinta e la determinazione. E se all’ultimo temete ancora di non farcela, potrete sempre fare dietrofront.

Bilancia (23/9 – 22/10) – La ricerca dell’armonia parte da dentro di voi. Dovreste amarvi per quelli che siete, se volete migliorare in qualunque aspetto della vita.

Scorpione (23/10 – 22/11) – Le vostre speranze non saranno disilluse. Forse però per alcune faccende dovrete attendere più del previsto. Dovrete farvene una ragione.

Oroscopo di Barbanera per i segni di Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Sagittario (23/11 – 21/12) – Anche se il desiderio di nuove amicizie è preponderante, non siete disposti a prendere una posizione tiepida su argomenti che vi stanno a cuore.

Capricorno (22/12 – 20/1) – Sotto il peso della quadratura lunare, le vostre idee non saranno molto originali. Non potete nemmeno però pretenderne dai vostri colleghi.

Acquario (21/1 – 19/2) – La perfetta alleanza fra la Luna e Saturno vi permette di raggiungere una posizione di rilievo. Poi però vi toccherà mantenerla con assiduità.

Pesci (20/2 – 20/3) – Se il dialogo ultimamente è un po’ carente, prendete voi le redini della situazione e rompete il ghiaccio, parlando per primi senza paura.

