Oroscopo Barbanera lunedì 14 novembre: domani positivo per tutti. Ogni giorno scopriamo insieme le previsioni del nostro astrologo preferito per questa giornata: amore, salute, lavoro, fortuna per ogni segno zodiacale.

Oroscopo di Barbanera per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Ariete (21 marzo-20 aprile) – Per far quadrare la domenica rassegnatevi al riposo, vocabolo poco consono a un iperattivo del vostro calibro, ma necessario per recuperare energie.

Toro (21 aprile-20 maggio) – Venere all’opposizione rinfocola quella gelosia immotivata alla quale solo voi riuscite a dare una ragione plausibile. Amica la Luna in sestile.

Gemelli (21 maggio-21 giugno) – Testa confusa, poco male se siete persi a contemplare la natura, ma se avete deciso di affrontare un’escursione impegnativa, attenti ai passi falsi.

Cancro (22 giugno-22 luglio) – Dolce e intuitiva, la Luna transita nel segno. Venere armonica fa di voi degli inguaribili romantici, ma Plutone opposto vi riporta alla realtà.

Le stelle di Barbanera per i segni di Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Leone (23 luglio-22 agosto) – Domenica piatta, solito tran tran. Contro eventuali sbalzi d’umore e attacchi di malinconia due soluzioni: un pranzo in collina o un giro di shopping.

Vergine (23 agosto-22 settembre) – Tutti i pianeti dalla vostra oggi, a parte il solito Nettuno. Vi sentite in pace con l’ambiente e le persone intorno, state bene ovunque e con chiunque.

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) – Irritabili a causa della Luna tediosa, ma non gettate subito la spugna e difendete con un sorriso il vostro diritto a una fettina di felicità.

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) – Venere nel vostro segno continua a tenervi bordone. Possessivi, come sempre, ma più simpatici, comunicativi e amichevoli rispetto al solito trend.

Oroscopo di Barbanera per i segni di Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) – Domenica senza infamia e senza lode, la vitalità non è al top e l’entusiasmo, prerogativa del vostro segno, sembra piuttosto appannato.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) – Una tenera amicizia già bolle in pentola e se non è ancora diventato amore è solo perché siete voi stessi a frenarla, presi dalle vostre paure.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) – Luna tenera e ipersensibile in sesta Casa, dipendesse da voi lavorereste anche oggi, perché il torpore della domenica non è nelle vostre corde.

Pesci (20 febbraio-20 marzo) – Pappa e ciccia col partner che ricambia le vostre effusioni con entusiasmo. Vi comprendete a meraviglia, sia con i gesti sia con le parole.

Oroscopo Barbanera lunedì 14 novembre: domani positivo per tutti scritto su Oroscopo Più da Simone Volpe.

Vito Califano