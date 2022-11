Oroscopo Barbanera martedì 15 novembre: domani alti e bassi per tutti. Ogni giorno scopriamo insieme le previsioni del nostro astrologo preferito per questa giornata: amore, salute, lavoro, fortuna per ogni segno zodiacale.

Oroscopo di Barbanera per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Ariete (21 marzo-20 aprile) – Mattinata a rilento, stranamente pigra vista la quantità di impegni in agenda. Con la Luna e Plutone in quadratura, si progetta tanto ma non si fa nulla.

Toro (21 aprile-20 maggio) – Tutto fila liscio nel lavoro, anche gli scambi commerciali e le trattative; manca solo una firma, procedura che va sorprendentemente per le lunghe.

Gemelli (21 maggio-21 giugno) – Giornata positiva per i guadagni, rimessi però subito in circolo dalla vostra generosità: in compagnia siete i primi a sfoderare il portafoglio.

Cancro (22 giugno-22 luglio) – Giornata morbida e dolce come il vostro budino preferito, con la Luna nel segno e Venere romantica che vi ammalia con un bel trigono.

Le stelle di Barbanera per i segni di Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Leone (23 luglio-22 agosto) – Strano per tipi orgogliosi come voi, ma quando la gelosia vi prende vi dà del filo da torcere. Recupero di equilibrio nel pomeriggio.

Vergine (23 agosto-22 settembre) – Una Luna amichevole per tutta la mattina protegge i rapporti e le interazioni con l’ambiente, illuminando dolcemente le vostre speranze.

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) – Luna noiosa e irritante nella prima parte della giornata, generosa e goliardica nella seconda. Tutto si risolve puntando su ideali condivisi.

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) – Splendida giornata, con una Luna dolcissima in trigono a Mercurio e Venere nel segno. In mano il tre di coppe: bellezza, simpatia, fascino.

Oroscopo di Barbanera per i segni di Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) – I viaggi sono l’argomento della serata, tra amici non si parla d’altro. Tanti progetti in mente, ma anche qualche pena d’amore da dimenticare.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) – Partner immusonito, ma indubbiamente ha le sue buone ragioni: troppo tempo, energia e dedizione proiettati sul lavoro e su altri interessi.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) – Innocua per voi la Luna del mattino, che insiste sul lavoro. Nel pomeriggio, l’attenzione si concentrerà soprattutto sul rapporto di coppia.

Pesci (20 febbraio-20 marzo) – In coppia, il segreto della vostra intesa è la complicità. Vi dividete i compiti, dal preparare la colazione all’accompagnare i figli a scuola.

