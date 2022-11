oroscopo-branko-9-novembre:-amore-e-lavoro-di-domani

Oroscopo Branko mercoledì 9 novembre: sentimenti e lavoro di domani. Come ogni giorno scopriamo insieme le previsioni del nostro astrologo preferito per questa giornata: amore, salute, lavoro, fortuna per ogni segno zodiacale.

Oroscopo di Branko per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Ariete (21 marzo-20 aprile) – Preoccupati anche stamani per questioni di vile pecunia, è la Luna a tirarvi coi piedi per terra, parlandovi di nuovo di interessi bancari, di super bonus e altre simili piacevolezze che tarpano la vostra apertura alare di giovani aquile, costringendo il vostro spirito a scendere di quota, alla ricerca di sicurezza e protezione. Chiaramente dai piani alti non verrà, scordatevelo, ecco perché vi sentite già di squadra. Cambio d’umore e del colore del cielo già nel pomeriggio, col passaggio lunare in Gemelli, è arrivato il momento di riconquistare il vostro spazio libero cambiando il grigio piombo in azzurro, una boccata d’ossigeno che anche in pieno autunno fa che il cuore si senta in primavera.

Toro (21 aprile-20 maggio) – A tenere le redini tra le mani sarete voi o meglio la Luna nel vostro segno, buona amica di Plutone potente e magnetico e di Giove e Nettuno, sempre disponibili a darvi una mano. Si parla di finanza, ma non solo, anche di potere, di regole, divieti. Insicuri per carattere sentite il bisogno di confini ben precisi e di uno Stato protettivo, come un bravo papà che si prende cura dei suoi figlioletti. Per poco, però, la forza di Urano ribelle comincia a farvi tremare il terreno sotto i piedi, sentite che la sicurezza costa cara in termini di libertà e quella protezione in cui avevate sperato non toccherà a voi ma solo a pochi privilegiati. E così, rispetto al cielo, nel pomeriggio cambiate bandiera, passando dal marrone bruciato della terra al celeste del cielo, immenso, aperto, libero per chi ha voglia di volare. E ora voi ne avete.

Gemelli (21 maggio-21 giugno) – Aspettate Godot, arriverà oggi pomeriggio, dopo una mattinata inconcludente con la Luna abbioccata in dodicesima Casa e Giove e Nettuno allo zenit, facitori di fantasie mirabolanti, come nubi di fumo colorato, bellissimi alla vista, ma inconsistenti e subito pronti a disperdersi, scomposte dal primo alito di vento. Ventoso anche il pomeriggio, con l’approdo della Bianca Signora nel vostro segno, dove però al posto della fantasia regna una lucida consapevolezza delle cose. Sulla vostra vita e sulla situazione presente avete una visione nitida e a differenza di molti altri sapete chi siete, da dove venite e dove volete andare. Voglia di libertà, comunicativa, cultura, ritrovata dopo anni piatti, una riscoperta che vi dà ebrezza, un appetito sempre in crescendo.

Cancro (22 giugno-22 luglio) – Se col partner le cose non girano e Plutone all’opposizione è sempre di guardia, l’amicizia, sostenuta dalla Luna mattutina, ancora in Toro, difende le vostre convinzioni e le vostre posizioni. Con lei anche gli idealisti Giove e Nettuno in segno d’Acqua in trigono al vostro, se poi lo scontro riguarda i figli con altri tre astri, tutti asserragliati in Scorpione, sarete voi comunque a vincere questa battaglia ideologica e con innegabili ragioni. Con i figli più che il pugno di ferro valgono l’affetto e la complicità, li portate a capire il vostro punto di vista con dolcezza, perché è insito nella vostra natura, ma il partner non voler condividere. Se il muro di incomprensione tra voi non si spezza, lasciando almeno un varco per incursioni nell’altra metà campo, potrebbe finire in un litigio plateale o peggio con una chiamata all’avvocato divorzista. Ma l’amore c’è ancora, ribadito dal concerto acquatico degli astri in gioco, perciò dopo una serata solitaria, ciascuno chiuso nei propri pensieri, si tornerà a parlarsi civilmente e magari a trovare un punto di svolta. Intanto dormiteci su, con la Luna passata in dodicesima Casa è l’idea più saggia che stasera possiate escogitare.

Oroscopo di Branko per i segni di Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Leone (23 luglio-22 agosto) – Giornata a due marce questo mercoledì, del resto governato da Mercurio, il più astuto e double face dei pianeti. Nulla di buono in mattinata, con la Luna pretenziosa allo zenit che sospinta da Plutone vorrebbe fare cento, ma in ultima analisi a metà giornata deve ammettere di aver concluso sì e no il 10%. Inutile insistere, almeno per oggi sarebbe opportuno cambiare obiettivo e modalità. Serena la serata grazie al cambio di guardia lunare, dalla quadratura si passa al sestile, dal sorriso forzato alla risata complice e spontanea, incontrate gli amici per un cinema o un corso culturale. Bella quest’atmosfera, vi fa sentire giovani, la mente desiderosa di apprendere e mai sazia di imparare non invecchia mai.

Vergine (23 agosto-22 settembre) – Così sentenzia la massima latina, si arriva in alto attraverso le difficoltà. Lento il vostro cammino, ma sicuro e ben indirizzato verso la meta. Così lascia supporre la Luna mattutina in Toro, segno di Terra in trigono al vostro, sostenuto dal carisma di Plutone, ma lievemente ostacolato dall’ingenuità di Giove e di Nettuno opposti. Gli altri vi fanno buon gioco quasi sempre, ma non del tutto, la mosca bianca che vi rema contro c’è e va identificata e isolata al più presto. Ne avrete dimostrazione dal pomeriggio, col passaggio della Bianca Signora in quadratura. Vince e realizza i propri progetti chi, non lasciandosi abbagliare dalle apparenze e tanto meno ingolosire dalla fretta e dall’apparente facilità, compie tutto l’iter senza omissioni né percorsi laterali e soprattutto senza scavalcare nessuno. Missione compiuta al meglio delle vostre possibilità, è così che si vince e soprattutto non si perdono posizioni.

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) – Qualche pensiero al passato c’è, indotto dal solito Plutone in quadratura, che stamani la Luna in segno di Terra mantiene vivace. Non per tutto il giorno, fortunatamente, perché di tempo da sperperare rotolandovi nei ricordi ne avete pochino, il lavoro vi chiama e se siete creativi sarebbe un vero peccato perdere il filo, a meno che la vostra creatività viva proprio di reminiscenze, pescando nei serbatoi dell’inconscio sensazioni, emozioni, odori, colori conosciuti tempo fa. Lo sguardo si volge al futuro solo nel pomeriggio, vincolato dall’aquilone azzurro della Luna in Gemelli, segno d’Aria amico del vostro, che vi porta lontano dal vostro vissuto, dalle strettoie del qui ed ora, parlandovi di viaggi per lavoro o per piacere e invitandovi magari a portarvi avanti per il prossimo ponte, tra un mese esatto potreste essere in qualche bel posto.

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) – Giornata dialettica, soprattutto la mattinata, con la Luna all’opposizione, ma buona amica del vostro astro guida Plutone e degli acquatici Giove e Nettuno, in trigono al vostro segno e ai suoi numerosi e piacevolissimi inquilini, Mercurio, Venere, il Sole. Sentitevi quindi in una botte di ferro, anzi, d’oro, perché lo siete. Qualsiasi cosa abbiate da fare in giornata accelerate, meglio concludere entro il primo pomeriggio, quando le stelle cesseranno di essere benevole, mantenendosi su un terreno neutrale. La Luna soprattutto, che uscita dal Toro ancora in fase di piena per passare in Gemelli, avrà molto meno da raccontarvi. E così la vostra sensibilità, esasperata sotto il suo raggio, che a momenti vi avrà reso la vita difficile, regalandovi in cambio ispirazioni creative e intuizioni preziose di cui far tesoro. E a proposito di ispirazione e della fonte interiore da cui derivano premonizioni e creatività, ecco la massima di Cartesio su cui incentrare le riflessioni della giornata: “l’intuizione è la concezione priva di dubbi di una mente pura e attenta, e sorge dalla sola luce della ragione, ed è più certa della deduzione”.

Oroscopo di Branko per i segni di Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) – Giornata divisa in due metà, una linea di demarcazione che può tornarvi solo comoda, vista la vostra propensione a fare confusione e a mescolare le cose. Non oggi, con la Luna mattutina che vi invita al lavoro, ricordandovi l’importanza della concentrazione. Insomma, in barba alla quadratura di Giove e Nettuno sarete costretti a tenere i piedi per terra, tenendo fede al programma già prestabilito e al metodo consueto, senza azzardare avveniristiche modifiche che potrebbero rivelarsi eccellenti, oppure distruttive. Oggi non è giornata di sperimentazioni, dovete e volete chiudere tutto in fretta per occuparvi d’altro. Di voi stessi, per esempio o della vostra metà che vi aspetta a casa presto per una serata speciale. A confermarvelo la Luna gentile e frizzante anche all’opposizione. così infatti ve la ritroverete dirimpettaia dal pomeriggio quando dal Toro passa in Gemelli, scompigliando di colpo tutte le abitudine e le certezze alle quali vi siete così faticosamente adeguati nelle ore precedenti.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) – Qualunque sia la vostra professione, oggi il lato creativo ne viene esaltato. Poco o tanto c’è sempre moto di metterci del proprio, sentendosi non solo piatti esecutori, ma ideatori del proprio lavoro o almeno del modo personale di svolgerlo. Creatività e pragmatismo stamani si prendono a braccetto con la Luna in Toro, concreta in quanto griffata dall’elemento Terra, ma votata alla bellezza e all’armonia grazie all’astro governatore del segno, la bella Venere. Mercuriano il pomeriggio col passaggio della Bianca Signora in Gemelli nella vostra sesta Casa, la sgobbona. Magari col passaggio delle ore sarete meno concentrati e più distratti da pensieri fluidi che si intrecciano nella vostra mente, portandola a divagare, in compenso diverrete più eclettici, capaci di impegnarvi su vari fronti in contemporanea. Come si suol dire un colpo alla botte e un colpo al cerchio… Dolce la serata con il partner, i figli e l’immancabile quattro zampe, quadretto familiare perfetto.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) – Giornata tutta lavoro questo mercoledì, con la Luna mattutina che vi fa sgobbare a casa o se siete in proprio con incombenze e pratiche da svolgere e la cosa più odiosa, conti e burocrazia: passare in banca, in posta, dall’avvocato che vi sostiene in una causa, insomma, vi siete presi mezza giornata da dedicare all’aspetto più concreto dell’esistenza cercando di liberarvene e non pensarci più. Per il vostro segno le cose pratiche sono sempre una tortura, qualcosa che vi pesa sullo stomaco quanto un piatto indigesto, perciò al termine tirate un bel sospiro di sollievo e cambiate espressione e umore. Un grazie per questo anche alla Luna, che cambia insieme a voi passando dal segno ostile del Toro a quello aereo e frizzante dei Gemelli, in sintonia col vostro carattere disinvolto e libertario, che ama sbrigarsi in fretta per essere padrone del proprio spazio e del proprio tempo.

Pesci (20 febbraio-20 marzo) – Mutevole il cielo d’autunno, come quello primaverile, la giornata inizia con il sole, ovvero con la Luna in sestile al vostro segno e ai suoi dolcissimi inquilini, Giove e Nettuno, a loro volta supportati da Plutone, per finire poi tra nuvole e pioggia, improvvisamente fredda, con la Luna passata in quadratura nel segno incompatibile dei Gemelli. Movimentata la mattinata non solo per questioni lavorative, anche burocratiche, avete energia da vendere e buoni contatti dei quali approfittare per realizzare presto e bene tutti gli impegni in agenda. Il bello è che li realizzate davvero, tanto che nel pomeriggio, segnato da un umore mutevole e da una luna stonata, potete permettervi di trascorrerlo facendo poco o nulla, lo sguardo perso tra fantasie e ricordi e magari se avete un’attività in proprio e il vostro lavoro lo consente, rientrare anche presto a casa, dove rilassarvi cambiando ritmo e file. Spignattare in cucina può essere un’ottima soluzione, fate comunque qualcosa di utile per voi e per la famiglia e intanto vi distraete, dedicandovi qualcosa che vi intriga e vi diverte.

Scopri in anteprima l’oroscopo di Branko e degli altri astrologi su fortuna, amore, lavoro e salute del tuo segno zodiacale. Entra nei gruppi Facebook dei grandi astrologi:

Entra nel gruppo Oroscopo di Paolo Fox. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Branko. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Barbanera. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo di domani. Clicca QUI

Clicca QUI Segui il sito su Google News. Clicca QUI

Oroscopo Branko 9 novembre: amore e lavoro di domani scritto su Oroscopo Più da Redazione.

Ufficio Stampa