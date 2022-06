Oroscopo Branko del 1 luglio: le stelle di questo venerdì. Come ogni giorno scopriamo insieme le previsioni del nostro astrologo preferito per questa giornata: amore, salute, lavoro, fortuna per ogni segno zodiacale.

Oroscopo di Branko per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Ariete (21 marzo-20 aprile) – Non lasciare che piccoli problemi o avversità temporanee inaspriscano il tuo carattere o ti portino a far emergere il tuo lato più arrabbiato e violento, cosa che potrebbe succederti oggi. Sono solo nuvole temporanee e tu devi essere al di sopra di questo tipo di situazioni, visto che oggi ti ritroverai una giornata ricca di gite.

Toro (21 aprile-20 maggio) – L’amore e i piaceri sono qualcosa di molto importante per te e che danno un vero significato alla tua vita, e oggi avranno un ruolo più importante del solito, sia che tu viva un’esperienza romantica o erotica, sia che sia semplicemente un bisogno o una ricerca che si intensifica dentro di te. Può essere un giorno felice.

Gemelli (21 maggio-21 giugno) – Oggi la tua giornata passerà chiaramente da meno a più, almeno quando si tratta di sentimenti, amore o armonia familiare. Inizierà con nostalgia o malinconia, ma poi le cose andranno sempre più a tuo favore. È un buon giorno per risolvere i conflitti familiari o ritrovare una felice convivenza.

Cancro (22 giugno-22 luglio) – Una piacevolissima sorpresa arriva dopo aver vissuto momenti di grande sconforto o malinconia, una sorpresa che può essere materiale, sentimentale o semplicemente un improvviso cambiamento del tuo umore e ciò che prima era depressione e oscurità, diventa improvvisamente luce perché finalmente pace e armonia torna nel tuo cuore.

Le stelle di Branko per i segni di Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Leone (23 luglio-22 agosto) – Oggi non ti aspetta una brutta giornata, anche se a volte avrai la sensazione di navigare controvento, forse perché ti si presentano tanti piccoli problemi, o semplicemente perché il tuo umore non sarà così vitale e ottimista come al solito. . Oggi devi evitare grandi rischi. Mantieni alta la tua autostima e metti sempre un sorriso.

Vergine (23 agosto-22 settembre) – Ti aspetta una giornata abbastanza buona o armonica, in cui le cose andranno come avevi pianificato e potresti persino ricevere un aiuto o supporto inaspettato. Oggi noterai con più intensità come i tuoi sforzi e i tuoi sforzi finiscono per portare frutti e valere la pena, anche se molte volte richiedono più tempo del previsto. Sarebbe bello per te prenderti qualche giorno di vacanza e scappare dalla noia.

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) – Siate prudenti e tenete gli occhi ben aperti, oggi la Luna è dissonante e nel vostro caso questo potrebbe portarvi insidie ​​o addirittura attacchi da parte di nemici nascosti nel vostro ambiente di lavoro. Nel migliore dei casi, è molto probabile che oggi rimarrai deluso da qualcuno che hai sempre pensato fosse dalla tua parte. Cerca di uscire di più con i tuoi amici e usa le tue armi di seduzione, sia in amore che al lavoro.

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) – Ti aspetta una giornata di grande attività e lotta, in cui affronterai i problemi con grande coraggio e determinazione. Speranza e ottimismo regneranno dentro di te, non importa quanto grandi siano gli ostacoli che ti sei dato ad affrontare. Il rischio sarà, appunto, nel cercare di coprire più di quanto puoi. Se hai un partner, prova a sedurla di nuovo e lasciati amare un po’ di più.

Oroscopo di Branko per i segni di Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) – Oggi incontrerai qualche ostacolo o sacrificio importante che ti impedirà di fare le cose come avevi pianificato, anche se questo non toglierà il tuo entusiasmo o ottimismo, devi semplicemente rimandare qualcosa che ti aspettavi di ottenere, perché solo un po’ di più lo farà vieni pomeriggio. La fortuna è ancora con te.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) – Stai affrontando un dilemma nella tua vita lavorativa o nelle finanze. Devi prendere una decisione che comporta una grande quantità di rischio e incertezza. Non hai altra scelta che andare avanti, anche se non vuoi, e, d’altra parte, tornare indietro è totalmente impossibile. Ma stai calmo, farai bene.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) – Sei in un momento eccellente per combattere per quelle cose che desideri e di cui hai più bisogno. Non hai un grande supporto di fortuna, ma ti senti molto ispirato, come se una voce interiore ti dicesse in ogni momento cosa dovresti fare o quale strada dovresti prendere. Oggi sarà un grande giorno se devi viaggiare.

Pesci (20 febbraio-20 marzo) – Non lasciare che la malinconia ti domini, anche se hai le tue ragioni per questo. Sei nato in uno dei segni con la più spirituale protezione e prima o poi la provvidenza agirà in tuo favore per togliere dalla tua vita quelle sofferenze che più ti affliggono, o qualcosa di molto buono per te finirà per uscire da qualcosa di brutto.

