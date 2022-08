Oroscopo Branko del 12 agosto: le stelle di questo venerdì. Come ogni giorno scopriamo insieme le previsioni del nostro astrologo preferito per questa giornata: amore, salute, lavoro, fortuna per ogni segno zodiacale.

Oroscopo di Branko per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Ariete (21 marzo-20 aprile) – Le informazioni che ricevi dagli altri e dal tuo stesso cuore potrebbero costringerti a partecipare ad alcuni progetti ambiziosi, Ariete. Possono essere legati al lavoro, collegati a un gruppo o al tuo. Li troverai interessanti, stimolanti e gratificanti. Nuove opportunità per avanzare ed esprimerti potrebbero aprirti. È meglio andare avanti ora o potrebbero sorpassarti.

Toro (21 aprile-20 maggio) – Potresti incontrare alcune persone affascinanti, il Toro, e forse apprendere informazioni sconvolgenti che hanno un impatto sulla tua vita. Potresti considerare nuove opzioni di stile di vita. Un gruppo, possibilmente spirituale o metafisico, potrebbe sembrare attraente. Potresti considerare di unirti. Aspettati alcune discussioni affascinanti con un altro significativo. Libri e altre pubblicazioni potrebbero rivelarsi illuminanti.

Gemelli (21 maggio-21 giugno) – Le attività di gruppo o gli eventi sociali nel tuo quartiere, se possibile, potrebbero metterti in contatto con persone nuove ed eccitanti che alla fine diventeranno amici, Gemelli. Obiettivi e interessi condivisi potrebbero dar luogo a piani per progetti ambiziosi. Qualunque attività tu avvii oggi, è probabile che abbia successo se tutte le persone coinvolte si impegnano. Questa sera, goditi un momento tranquillo con il tuo partner.

Cancro (22 giugno-22 luglio) – Volevi muoverti in una nuova direzione, Cancro? Se è così, questo potrebbe essere quando ottieni il vantaggio di una vita. Potresti ricevere informazioni inaspettate che indicano possibili nuove fonti di reddito da perseguire da solo. Arriveranno nuove opportunità che potrebbero fare una grande differenza nel tuo stile di vita e catapultarti in una fascia socioeconomica più elevata. Ottieni il massimo da tutto.

Le stelle di Branko per i segni di Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Leone (23 luglio-22 agosto) – Potrebbero verificarsi circostanze insolite che cambiano il tuo orientamento creativo, Leone. È probabile che implichino la raccolta, la condivisione e l’utilizzo di informazioni. Potresti prendere in considerazione alcune opzioni insolite che implicano il cambio di lavoro, casa o un altro fattore importante per te. Prima pensa attentamente. Goditi una serata intima condividendo questi nuovi sviluppi con qualcuno di speciale.

Vergine (23 agosto-22 settembre) – Oggi potresti decidere di partecipare a un seminario virtuale o a un evento sociale che coinvolge persone in un campo spirituale, metafisico o intellettuale, la Vergine. Discorsi affascinanti potrebbero portare alle tue intuizioni e rivelazioni. Potresti esplorare i modi per sfruttare la tua capacità di guarigione naturale, magari attraverso il Reiki, il massaggio o un’altra disciplina. Ti preoccuperai di ciò che imparerai oggi.

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) – Nuove informazioni potrebbero arrivarti da tutte le parti oggi, Bilancia. È probabile che libri, riviste, TV, Internet e conversazioni portino a modo tuo una conoscenza entusiasmante che rafforzi alcune delle tue convinzioni. Anche le tue capacità intuitive sono forti. Le intuizioni potrebbero fondersi bene con ciò che impari dagli altri. Scrivi i tuoi pensieri. Avrai voglia di metterli al lavoro per te più tardi.

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) – Notizie sorprendenti sulle tue finanze e sull’economia in generale potrebbero farti sentire sicuro del tuo futuro finanziario, Scorpione. Potrebbe essere in arrivo un aumento inaspettato, forse a causa di improvvisi cambiamenti sul posto di lavoro. All’inizio alcune informazioni possono sembrare vaghe e incerte, ma in seguito le notizie dovrebbero chiarirle. Sembra che una celebrazione sia in ordine!

Oroscopo di Branko per i segni di Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) – Alcune nuove affascinanti informazioni, possibilmente spirituali o metafisiche, potrebbero provenire oggi da periodici, TV o Internet. Questo potrebbe metterti in un nuovo corso di studi, Sagittario. Le tue intuizioni e rivelazioni potrebbero rivelarsi preziose per aumentare la tua comprensione di ciò che leggi. Questa sera, aspettati un messaggio sorprendente da qualcuno che non senti da un po’. Divertiti!

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) – I sogni e le meditazioni potrebbero portare a spunti su come gestire al meglio le tue finanze, Capricorno. Il tuo intuito è molto forte. Inoltre, potresti ricevere alcune idee sorprendenti da fonti multimediali. Non importa quanto un’idea possa sembrare oltraggiosa, considerala bene prima di decidere. Un piano d’azione scritto per qualsiasi cosa tu faccia sarebbe utile. Ti consigliamo di tenere traccia di tutte le tue idee.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) – Un piccolo evento sociale o un raduno di gruppo potrebbe metterti in contatto con alcune persone nuove ed eccitanti in campi interessanti, l’Acquario. Potresti imbatterti in un vecchio amico che non vedi da secoli. Se non sei coinvolto sentimentalmente, una nuova persona attraente potrebbe arrivare sulla scena. Si preannuncia una giornata emozionante e stimolante. Non sorprenderti se per te si aprono nuove porte per un grande futuro.

Pesci (20 febbraio-20 marzo) – Oggi potresti essere colpito da alcune notizie interessanti, Pesci. Ciò potrebbe coinvolgere nuove persone o attrezzature che entrano in scena o un progetto completamente nuovo o una linea d’azione che non ti saresti mai sognato. È probabile che questa sia una occasione fortunata per te, poiché probabilmente si adatta quasi perfettamente alle tue capacità e ai tuoi talenti. Sfrutta al meglio questa opportunità. Potrebbe fare una grande differenza per te.

Scopri in anteprima fortuna, amore, lavoro e salute del tuo segno zodiacale

