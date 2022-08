Oroscopo Branko del 13 agosto: le stelle di questo sabato. Come ogni giorno scopriamo insieme le previsioni del nostro astrologo preferito per questa giornata: amore, salute, lavoro, fortuna per ogni segno zodiacale.

Oroscopo di Branko per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Ariete (21 marzo-20 aprile) – Oroscopo di oggi: Sorgono contatti affettivi sul posto di lavoro, sarà possibile risolvere alcune differenze se si agisce con diplomazia. Amore: l’amore include gelosia, possessività e impulsività. Siamo fallibili ma perfettibili. Non combatterli, accettali e condividili. Ricchezza: troverai un lavoro da fare da solo o deciderai di trasformare un hobby in un’attività redditizia. Benessere: cerca di mantenere il controllo in quei momenti in cui tutto sembra caotico. Vedrai come approfitti della situazione. Stai lontano da tutto ciò che può avvelenare il tuo corpo. Rompere con ogni dipendenza distruttiva. Circondati di persone felici e crea intorno a te un ambiente piacevole dove regna la pace. Evita di prendere decisioni importanti e non lasciarti mettere sotto pressione.

Toro (21 aprile-20 maggio) – Oroscopo di oggi: rimarrai obiettivo in tutte le circostanze poiché i tuoi poteri di ragionamento ti conferiscono una mente lucida. Amore: Non esigerai affetto, te lo guadagnerai in buona legge. Tenero, protettivo e ottimista, farai sospirare il sesso opposto ovunque tu vada. Ricchezza: tempo propizio per mettere ordine nei tuoi affari economici e risorse in generale. Arrivano i soldi che stavi aspettando. Benessere: la tua parola d’ordine è sicuramente cogliere l’attimo, cogliere le opportunità. Non aspettarti di provare a trovare qualcosa di meglio. Tendi a vedere tutto come un obbligo. Impara a goderti consapevolmente le meraviglie della vita. Apri i tuoi canali al mondo. Sarai più attento e responsabile. Evita di andare agli estremi perché perderai la prospettiva di ciò che ti piace davvero e vuoi goderti.

Gemelli (21 maggio-21 giugno) – Oroscopo di oggi: le tue relazioni personali saranno un argomento importante. Nella tua vita appariranno persino persone che la arricchiranno in molti modi. Amore: un po’ di distanza ti farà vedere le cose da un’altra prospettiva e ti metterà nella posizione di ricominciare da capo. Ricchezza: il tuo lavoro è destinato a ridurre la tua potenza di produzione, a meno che tu non risolva i problemi esistenti. Cerca soluzioni. Benessere: i confronti saranno frequenti, ma dovresti evitarli il più possibile, non faranno altro che indebolirti e lasciarti senza energia. Apprezzerai e godrai di più coloro che condividono con te il calore della casa. I sogni rivelano la soluzione a un problema. Presta loro attenzione, continua a coltivare la tua spiritualità. Partecipa a seminari o conferenze relativi ad argomenti new age, come la metafisica o l’astrologia.

Cancro (22 giugno-22 luglio) – Oroscopo di oggi: mostri grande comprensione e iniziativa in materia di casa. La tua capacità di adattarti a nuove situazioni ti aiuterà oggi. Amore: se provi ad affrettare le cose, finirai per commettere errori stupidi che richiedono laboriose modifiche. Aspetta e concentrati. Ricchezza: questioni di denaro poco chiare, ritardi nella raccolta o complicazioni economiche appariranno all’ordine del giorno. Benessere: non lasciare che i risultati degli altri gettino un’ombra sulla tua felicità ed evita la tendenza a confrontarti con le persone. Non ti farà bene. L’energia planetaria ti magnetizza, circondandoti di mistero e attivando i tuoi sensori emotivi. Ti identificherai facilmente con i problemi degli altri e sarai più in grado di aiutare. Solo guardando negli occhi di qualcuno puoi avere un’idea di cosa gli sta succedendo.

Le stelle di Branko per i segni di Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Leone (23 luglio-22 agosto) – Oggi: le acque si muoveranno intorno a te. Cambiamenti imprevisti nel lavoro ti metteranno a rischio. Fai le cose per bene e non ci saranno cambiamenti. Amore: fiducia, gioia, intimità. Buon palcoscenico per rafforzare il tuo matrimonio o ricominciare da capo con qualcuno che assomiglia al tuo ideale. Ricchezza: fai attenzione alle tue spese di denaro o agli investimenti aziendali. Le fluttuazioni monetarie genereranno dubbi e instabilità. Benessere: Genera stabilità nelle tue relazioni familiari. Non reagire senza controllare le intenzioni delle parole. Usa la tua intelligenza. La tua vita sentimentale è scossa. Darai un tocco di romanticismo alle tue relazioni personali. Sarai molto ispirato, ma anche molto sensibile a ciò che gli altri possono fare o dire. Devi stare molto attento ed evitare di agire in modo impulsivo per non crearti problemi inutili.

Vergine (23 agosto-22 settembre) – Oggi: non agire contro il tuo giudizio oggi o dovrai sopportarne le conseguenze. Ti chiameranno per un colloquio. Amore: le ceneri di un vecchio affetto possono diventare un falò, fai attenzione alle riunioni perché possono essere molto pericolose. Ricchezza: stai imparando che ci sono cose più importanti nella vita che lavorare instancabilmente e fare soldi. Quindi sarai felice. Benessere: Il momento è buono ma richiede esercizio, una corretta alimentazione e prendersi cura di sé. Fai attenzione agli eccessi e agli sforzi, perché ti metteranno a dura prova. Non lasciarti intimidire dai problemi pensando di non avere via d’uscita. Muoviti, cerca alternative per andare avanti. Non dispiacerti, perché non andrai da nessuna parte. Devi agire e iniziare a cambiare la tua vita. Prega, comunica con i tuoi angeli di luce.

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) – Oggi: una telefonata ti farà pensare a un viaggio. Inizierai la ricerca di un lavoro che desideravi da molto tempo. Amore: inizia una fase positiva per le conquiste amorose, il tuo potere di seduzione sarà una priorità nelle relazioni che iniziano. Ricchezza: è tempo di controllare la tua economia, un eccesso di ottimismo può portarti a sbagliare a causa di spese impreviste. Benessere: evita le discussioni con i membri della tua famiglia che non condividono i tuoi punti di vista, prova a parlarne. Dormire ti farà bene. La tua spiccata sensibilità e la tua innata capacità di educare gli altri ti porteranno ad identificarti con i problemi degli altri. Devi stare molto attento che non ti influenzino direttamente poiché attirerai a te oggi quelle persone che hanno bisogno di aiuto e guida.

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) – Oggi: devi monitorare i fattori che ti influenzano. Non tutto può essere controllato, basta prestare attenzione. Amore: nell’amore e nei tuoi sentimenti hai tutto a tuo favore. Non dimenticare che dipende solo da te che questa situazione duri. Ricchezza: ridistribuire il lavoro agli altri è vitale quanto modificare la routine. È ora di generare nuovi collegamenti nel mercato. Benessere: cerca di prenderti cura un po’ di più del tuo aspetto. Attirerai l’attenzione delle persone che ami grazie alla tua immagine. Fai un grande cambiamento, cambierà il tuo umore. Organizzati, Scorpione. Se hai programmi di viaggio, assicurati che tutto sia in ordine prima di partire. Non commettere più gli stessi vecchi errori. È ora di ricontrollare tutto. Domina il tuo orgoglio e cerca l’aiuto necessario per guidarti correttamente.

Oroscopo di Branko per i segni di Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) – Oroscopo di oggi: non lasciare che il tuo umore si abbassi di fronte alle difficoltà, non dubitare nemmeno delle tue capacità. Sei l’architetto del tuo stesso destino. Amore: le tue relazioni affettive diventano molto soddisfacenti ma il tuo temperamento diventa molto polare, o è tutto o niente. Lascia le estremità. Ricchezza: in questo momento puoi osservare come prosperi, anche se l’attività può essere estenuante per te. Benessere: se i problemi a casa hanno richiesto più tempo del dovuto, è essenziale mantenere il senso dell’umorismo per affrontare i problemi pratici.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) – Oroscopo di oggi: prenditi del tempo per aggiornare la tua e-mail, le tue telefonate e tutti i tipi di scartoffie e impegni in sospeso. Amore: sarai distaccato dai tuoi sentimenti amorosi e la discordia apparirà nella coppia. Non essere egoista e ascolta la tua dolce metà. Ricchezza: sarai fortunato nelle questioni e nelle decisioni che comportano dei rischi, ma non tutto andrà bene se agisci in modo avventato. Benessere: non ti succede niente di male, elimina quelle tragedie che ti preoccupano perché sono pura fabbricazione della tua mente. Non fidarti dei falsi sorrisi.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) – Oroscopo di oggi: il tuo partner ti capirà abbastanza bene, purché non si stabilisca competizione tra di voi. Metti da parte il tuo orgoglio. Amore: inizia a stabilire legami sani e soddisfacenti solo con le persone a cui tieni. Non circondarti di chi non ha buone intenzioni. Ricchezza: La tua attività lavorativa sarà molto produttiva, così come quella economica. Oggi avrai una sorta di soddisfazione in più. Benessere: stai attento tutto il giorno, ma non chiedere troppo. Non voglio cambiare nessuno, goditi le persone e le cose così come sono.

Pesci (20 febbraio-20 marzo) – Oroscopo di oggi: Rinnova il tuo spirito e il tuo stato d’animo, questo ti darà sicurezza e ti permetterà di ottenere rispetto e fiducia dagli altri. Amore: il tuo partner ha un cuore chiuso per te, ma non lasciare che un altro prenda il controllo della tua passione. Dì un sonoro no. Ricchezza: la tua mente fredda, razionalista, seria e calcolatrice è al servizio della tua ambizione e i dividendi non tarderanno ad arrivare. Benessere: la tua costante ricerca della verità ti porterà a inciampare sulla stessa pietra più di una volta. Impara da quelle cadute e mantieni il buono.

