Oroscopo Branko del 13 giugno: salute e amore al top questo lunedì. Come ogni giorno scopriamo insieme le previsioni del nostro astrologo preferito per questa giornata: amore, salute, lavoro, fortuna per ogni segno zodiacale.

Oroscopo di Branko per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Ariete (21 marzo-20 aprile) – Hai fatto tanti sforzi, hai dovuto superare tanti problemi e ostacoli e ora, finalmente, le soddisfazioni sono dietro l’angolo. Quindi, arriveranno i complimenti e la fatica verrà riconosciuta!

Toro (21 aprile-20 maggio) – Oggi devi cercare di accettare i consigli delle persone che ti sono vicine, quelle che ti vogliono davvero bene. Non devi avere paura di chiedere aiuto, anzi molte volte chi ti sta accanto ti aiuta ad aprire gli occhi!

Gemelli (21 maggio-21 giugno) – Oggi ti senti libero, più che mai e hai voglia di leggerezza, spensieratezza. Cerca di approfittare di questo momento, di goderti il tempo per te stesso. E il meritato relax!

Cancro (22 giugno-22 luglio) – Sei intuitivo e questo ti aiuterà, soprattutto nella giornata di oggi, a trovare le soluzioni ai problemi. Hai tanti pensieri, ma vedrai che, tempo al tempo, tutto si risolverà. E in positivo!

Oroscopo di Branko per i segni di Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Leone (23 luglio-22 agosto) – Cambiamenti in arrivo e tante novità. Che ne dici di fare qualcosa per te stesso? Di ascoltare il tuo corpo, di riposarti? Forse, ne hai davvero bisogno!

Vergine (23 agosto-22 settembre) – Occhio alle questioni economiche, forse hai superato il limite e quindi è meglio evitare gli sprechi, le spese inutili. Non avere fretta!

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) – Cerca di fidarti delle persone, soprattutto di quelle che ami. Devi essere sincero, leale: tu non sopporti le cattiverie e le ingiustizie. Vuoi vivere nell’onesta!

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) – Sei ottimista e oggi sei in grado, con la tua determinazione, di superare i problemi, le preoccupazioni. Non pensare al futuro, non devi avere paura di quello: devi continuare su questa strada!

Oroscopo di Branko per i segni di Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) – Cerca di non pensare alle apparenze, di non giudicare senza conoscere. Devi cambiare qualcosa, amare qualcuno e lasciarti andare ai sentimenti veri!

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) – Cerca di pensare al futuro, ai nuovi progetti. Ora sai chi sei, quanto vali, devi solo mettere in pratica le tue idee. Non mollare ora!

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) – Oggi devi ascoltare i consigli di chi ti sta vicino, di chi ti ama. Nuovi e bei cambiamenti in arrivo: devi accoglierli a braccia aperte, senza avere paura del domani!

Pesci (20 febbraio-20 marzo) – Cerca di andare avanti, di mantenere fede alle promesse fatte. Lasciati andare alle emozioni, all’amore. Non isolarti: non puoi chiederti sempre in te stesso e farti scappare le belle occasioni!

