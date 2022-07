Oroscopo Branko del 15 luglio: amore e lavoro di venerdì scritto su Oroscopo Più da Redazione.

Oroscopo di Branko per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Ariete (21 marzo-20 aprile) – Sarà difficile per te passare inosservato oggi, qualunque cosa tu faccia attirerai l’attenzione. Ricordi cosa ti abbiamo anticipato nei tuoi oroscopi per luglio 2022 ? Questa è la settimana di cui dovresti tenere conto per parlare con la tua famiglia , chiamare tua madre, ricevere consigli o esprimere qualcosa di rilevante per il tuo cuore. I tuoi orizzonti si espandono e il corso della tua vita cambia, Ariete. Approfitta di ogni striscia di buona fortuna. Tutti i limiti e i sacrifici del passato saranno come semi che ora porteranno ottimi frutti. Metti in ordine la tua mente, il tuo cuore, la tua casa e il tuo lavoro professionale.

Toro (21 aprile-20 maggio) – La tua immaginazione è scatenata oggi e potresti avere una grande idea per qualsiasi progetto creativo o di scrittura su cui stai lavorando. Fino a questo momento, luglio ti ha chiesto di avvicinarti alla tecnologia, a una nuova piattaforma o sviluppo, hai questa settimana per perfezionare la tua nuova abilità. Il tuo personaggio è addolcito e conquisti i cuori di coloro che hanno cercato di detronizzarti. Ora collaborerai con persone importanti che ti accetteranno così come sei. Prenditi cura del tuo livello di energia in modo da poter eseguire con successo tutte le attività che si presentano.

Gemelli (21 maggio-21 giugno) – Fai attenzione perché in questi giorni puoi perdere un cliente o una fonte di guadagno, ma puoi anche completare un pagamento o estinguere un debito. Sei nella settimana giusta per fare o pianificare un acquisto importante, che rappresenti una crescita o un miglioramento del tuo patrimonio. Ti imporrai con la tua forte personalità. Il tuo potere di seduzione sarà ora illimitato. Non importa quanti anni hai o come appari, attirerai ammiratori come un magnete attrae il ferro. Sarai in una posizione migliore per goderti la vita, così come per realizzare quei sogni apparentemente impossibili.

Cancro (22 giugno-22 luglio) – Questa è l’ultima settimana in cui farai vibrare quell’inverno emotivo , che ti ha portato a disconnetterti completamente dal tuo partner, la prossima settimana questa energia è completamente trasformata. Oggi puoi raggiungere accordi e associazioni positive con chi ti serve, soprattutto se decidi di utilizzare questa energia per dare una direzione al tuo percorso professionale. Un nuovo mondo ora si apre davanti a voi. Ti sposi o ti unisci a qualcuno che sarà una fonte di luce nella tua vita. Le esperienze negative vissute in passato ti aiuteranno ora a prendere decisioni importanti. Sarai più amorevole, comprensivo, flessibile e adattabile che mai.

Le stelle di Branko per i segni di Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Leone (23 luglio-22 agosto) – Svuota la mente, sei molto vicino a un nuovo inizio , ma devi essere chiaro a livello mentale per trarne vantaggio. Oggi il tuo obiettivo è un’esistenza semplice senza grandi complicazioni, puoi accontentarti anche di poco, della semplicità della vita. Finché il tuo mondo è gestibile e in ordine, puoi sentirti molto soddisfatto. Prenditi cura di te, Leone. Introduci più prodotti naturali nella tua dieta. Presta più attenzione alla tua salute. Riposa di più, impara a rilassarti e respira profondamente. Evita di pensare troppo e di parlare. È imperativo che tu recuperi le tue energie riposando e disintossicando il tuo corpo.

Vergine (23 agosto-22 settembre) – Questa settimana, puoi dedicare molto più tempo a pensare al tuo futuro e pianificare passi realistici per realizzare quel futuro. Stai vivendo un periodo del mese in cui è facile per te entrare in contatto con le tue passioni , il tuo talento e le tue capacità creative e istriniche. Le tue convinzioni diventeranno esperienze. Sentirai e vedrai Dio in tutto ciò che ti circonda. L’insolito diventa presente e ti porta lungo sentieri che non hai mai percorso. Seppellisci la paura e l’indecisione e affronti tutto ciò che entra nella tua vita, con assoluta fede che sarai tu a trionfare.

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) – È tempo di espandere la tua mente e cercare esperienze che ti permettano di imparare cose nuove, attraversare i confini. Il tuo istinto materno è molto attivo oggi, quindi potresti prenderti cura delle persone che ami o scoprirti preoccupato per i loro problemi. Ti sveglierai oggi con un nuovo atteggiamento mentale. Seppellirai tutta la tragedia del tuo ieri e ti aprirai a nuovi ed eccitanti inizi. Sarai emotivamente e fisicamente preparato per nuovi risultati nella tua vita. Ora godrai di una maggiore stabilità nelle tue relazioni romantiche.

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) – Questa settimana è per condividere le tue idee e la tua saggezza , per parlare di ciò che domini. La settimana potrebbe apportare modifiche al tuo ambiente, lavori di ristrutturazione a un negozio, un ristorante, un bar o lavori stradali su qualcosa di fondamentale per la tua comunità. Le opportunità per mostrare i tuoi talenti non mancheranno ora. Potresti affrontare alcune battute d’arresto oggi, ma anche se tutto vacilla rimarrai fermo. Ti alzi nel campo professionale e ora puoi volare con le tue ali verso la tua destinazione.

Oroscopo di Branko per i segni di Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) – In una relazione, questa è una settimana in cui hai bisogno di molti contatti e scambi per mantenere l’interesse per la relazione . In qualsiasi conversazione o negoziazione, cercherai di stabilire dei limiti e difendere ciò che consideri tuo. Quindi approfitta della giornata per chiarire le cose con chiunque tu abbia bisogno.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) – Il tuo segno trova sempre piacere nella struttura e nell’ordine, ma questa settimana questo diventa più evidente, puoi essere un perfezionista ed esigente. La tua salute migliora e potresti sentirti più forte.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) – Stai vivendo la fine di un ciclo , ma anche l’inizio di un altro. È il momento del mese in cui puoi fare una sintesi, lasciarsi alle spalle tutto il negativo e salvare tutto il positivo. Presta attenzione ai colloqui che si svolgono nel tuo posto di lavoro questa settimana perché le informazioni possono essere fondamentali per ottenere un vantaggio lavorativo.

Pesci (20 febbraio-20 marzo) – Questa è l’ultima settimana in cui puoi sentirti un po’ apatico nei confronti dell’amore , del romanticismo e della coppia. Le attività che stai facendo o pianificando possono generare profitti interessanti in questi giorni.

