Oroscopo Branko del 17 giugno: venerdì nero, ecco per chi. Come ogni giorno scopriamo insieme le previsioni del nostro astrologo preferito per questa giornata: amore, salute, lavoro, fortuna per ogni segno zodiacale.

Oroscopo di Branko per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Ariete (21 marzo-20 aprile) – Secondo l’oroscopo per domani di Branko domani ci sarà una magnifica Luna a regalarti vitalità e voglia di stare in mezzo agli altri. Sarà la giornata giusta per lasciarsi alle spalle tutta l’agitazione vissuta nelle ultime ore e godere della compagnia dei tuoi amici.

Toro (21 aprile-20 maggio) – Domani dovrai fare i conti con una Luna un po’ fastidiosa. Se non farai attenzione, rischierai di diventare troppo nervoso o, peggio ancora, possessivo nei confronti del partner. Cerca di non dare troppo spazio alla gelosia, altrimenti farai allontanare il partner.

Gemelli (21 maggio-21 giugno) – Come anticipa l’astrologo Branko domani le stelle ti aiuteranno a trovare un accordo, se stai affrontando una situazione particolare, un contenzioso in sospeso. Con Giove in ottimo aspetto avrai buone chance di ottenere un risultato soddisfacente.

Cancro (22 giugno-22 luglio) – Domani dovrai occuparti dei beni di famiglia. Le questioni pratiche ed economiche avranno il sopravvento sul resto. Ricordati, però, di non trascurare i sentimenti, perché con Venere in aspetto favorevole potrebbero tornare importanti. Anche chi è solo da tempo potrebbe fare un incontro interessante.

Oroscopo di Branko per i segni di Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Leone (23 luglio-22 agosto) – Secondo l’oroscopo di Branko domani dovrai fronteggiare una Luna opposta alquanto pericolosa. Nel corso della giornata potresti avvertire una sgradevole ambiguità intorno a te. Meglio agire con prudenza, studiando le prossime mosse con attenzione.

Vergine (23 agosto-22 settembre) – Domani qualche Vergine sarà alle prese con un colloquio di lavoro, una prova d’esame o un test. Le stelle saranno particolarmente benevoli e decisa a darti una mano. Con la tua preparazione, le tue competenze e un cielo importante sopra di te, avrai tutte le carte in regola per farcela.

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) – Come anticipa l’astrologo Branko domani potrai contare su una magnifica Luna, su un bellissimo Mercurio. Sarà una giornata in cui l’amore potrebbe tornare in primo piano. Dovresti approfittarne, per metterti in gioco, uscire, frequentare nuova gente. Le storie che nasceranno in questi giorni potrebbero avere un futuro interessante…

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) – Domani la Luna sarà in quadratura. Nelle prossime ore la dama bianca dello zodiaco potrebbe riportare a galla delle tensioni famigliari, probabilmente con una figura femminile. Dovrai usare la massima cautela ed evitare di perdere le staffe per un nonnulla.

Oroscopo di Branko per i segni di Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) – Secondo l’oroscopo per domani di Branko avrai una giornata particolarmente promettente. Se nelle settimane passate ti sei dato da fare e hai saputo seminare bene, nelle prossime ore potresti avere una bella novità. Carte scritte da firmare che preannunciano un cambiamento importante nella tua vita.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) – Domani si prospetta una giornata decisamente fruttuosa dal punto di vista pratico. Se da tempo sei alla ricerca di uno sponsor che voglia finanziarti un progetto importante, nel corso di questo venerdì potresti trovarlo. Sarà il momento ideal per avanzare una richiesta in banca, proporre un’idea a cui tieni.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) – Come anticipa l’astrologo Branko domani le stelle ti incoraggeranno a insistere, a non mollare il percorso intrapreso. Se hai in mente un progetto importante, un cambiamento radicale, questa giornata sarà perfetta per fare passi in avanti.

Pesci (20 febbraio-20 marzo) – Domani potrebbe essere una giornata piuttosto strana. Un pensiero fastidioso rischierà di non darti tregua. Dovrai impegnarti per non assecondarlo, ma pensare piuttosto al tuo futuro, ai nuovi progetti su cui stai lavorando. Lascia ogni pensiero negativo, ogni dubbio o blocco alle tue spalle.

