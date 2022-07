Oroscopo Branko del 17 luglio: sarà una domenica spettacolare scritto su Oroscopo Più da Redazione.

Oroscopo Branko del 17 luglio: sarà una domenica spettacolare. Come ogni giorno scopriamo insieme le previsioni del nostro astrologo preferito per questa giornata: amore, salute, lavoro, fortuna per ogni segno zodiacale.

Oroscopo di Branko per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Ariete (21 marzo-20 aprile) – Potresti perdere dei soldi, fai attenzione, cerca di non lasciare nulla al caso. I tuoi capi si congratuleranno con te per i progressi che hai fatto e ti sentirai benissimo. Dovrai agire diplomaticamente con i tuoi amici, potrebbero esserci delle tensioni. Dovresti evitare le riunioni di famiglia per alcuni giorni, non andranno bene. Non essere così sensibile e accetta le battute degli altri, non sono serie. Puoi incontrare nuove persone con cui andrai molto d’accordo. In amore, giocherai un ruolo importante nel recupero di una persona cara. È possibile che il tuo corpo ti dia una sveglia, dovresti prenderti più cura di te stesso. Una responsabilità eccessiva può influire sulla tua salute, rilassati. Solo tu sai cosa ti si addice.

Toro (21 aprile-20 maggio) – Le persone intorno a te potrebbero offrirti prospettive molto positive. Alcuni conflitti che pensavi fossero stati superati possono tornare alla tua vita lavorativa. Un’offerta che sembra interessante, alla fine, può non avere successo. Se non hai un partner, oggi potresti trovarti di fronte a un’ottima opportunità in amore. Devi prendere una certa distanza con i problemi per vederli in un altro modo. Non fidarti molto delle promesse che ti vengono fatte oggi, devi essere più realistico. Rivedi bene le tue abitudini quotidiane per avere una salute equilibrata. Il tuo disagio è più legato al lato psicologico che a quello fisico. Potresti avere un problema alla gola, a causa degli sbalzi di temperatura e dell’aria condizionata, prenditi cura di te e prendi le misure necessarie. Goditi quello che hai e vedi il bicchiere mezzo pieno, non lamentarti così tanto.

Gemelli (21 maggio-21 giugno) – Avrai molte preoccupazioni al lavoro, ma è solo una serie di sconfitte. È appena arrivato qualcosa in più che non ti aspettavi e che torna utile. Nel tuo lavoro, tutti saranno disposti ad aiutarti, ti sentirai bene. Innamorato, se hai litigato con qualcuno, questo è un buon momento per riconciliarti. La tua aria informale ti renderà al centro dell’attenzione in tutte le riunioni. Puoi incontrare persone nuove e diverse che rendono la tua vita felice e ti incoraggiano. Non smettere di uscire questo giorno, non rinchiuderti, puoi divertirti molto. La tua salute va bene, ma i tuoi nervi potrebbero essere un po’ sconvolti, non lasciarti trasportare da loro. Cerca di tornare, se puoi, nei luoghi che ti riempiono di più, goditi la vita.

Cancro (22 giugno-22 luglio) – Al lavoro tutto è di nuovo lo stesso, Cancro, se ci sono state modifiche, ora non saranno più evidenti. Non lasciarti trasportare dal consumismo insensato, compra solo ciò che ti serve. I viaggi che fai potrebbero essere più importanti di quanto pensi. Ti diverti a stabilire nuovi approcci nella tua vita. Se vuoi che il tuo amore duri, fai attenzione alle decisioni che prendi, non avere fretta, pensa alle cose. Potresti avere notizie da qualcuno che è lontano e questo ti rende abbastanza felice. Ti diverti a interagire con le persone intorno a te. Ti senti più libero, innovativo e originale, ti rinnoverai sotto molti aspetti. Non voler fare tutto da solo, cerca di accettare l’aiuto che gli altri ti offrono. Ti rilasserai dalle tensioni e ti sentirai molto bene in questi prossimi giorni. La tua salute è buona e vuoi iniziare qualche nuovo e interessante progetto.

Le stelle di Branko per i segni di Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Leone (23 luglio-22 agosto) – Nell’economia entrerete molto presto in una fase più positiva e favorevole. In questo giorno dovresti fidarti di più del tuo intuito per le questioni economiche. La tua situazione inizierà a cambiare in meglio in questo giorno. Hai una buona vena d’amore e di conquiste, approfittane bene. Durante un viaggio di un fine settimana, potresti incontrare nuove persone e divertirti. Se ti stai preparando per un esame, i risultati che otterrai saranno positivi. Ti sentirai più mobile e agile, coglierai l’attimo e farai quello che vuoi. Ti farebbe bene allenarti di più per un po’. Ti senti molto bene, forte, vitale e con molta energia, starai molto bene. La tua salute va bene e non ti fermi un secondo, cerca di moderare il ritmo e di prenderti cura un po’ di te stesso.

Vergine (23 agosto-22 settembre) – Puoi migliorare i tuoi affari legali ed economici, cercare un aiuto professionale. Dovresti andare d’accordo meglio con i tuoi capi se vuoi progredire sul lavoro. Cerca di non spendere per cose inutili, pensa che, in seguito, potresti averne bisogno. Se stai studiando, ora sta arrivando una stagione molto favorevole per te. Innamorato, se hai un partner, oggi sarà più consapevole di te che mai. Alcuni problemi familiari possono finalmente essere risolti, abbi fiducia. È un buon palcoscenico per fare conquiste e divertirsi sotto questo aspetto. Le stelle ti proteggono da ogni eccesso di salute, ma cerca di controllarti. Si presenterà una sfida per la quale dovrai lavorare sodo, ma ne varrà la pena. Questo è un buon momento per fare quel viaggio che avevi tanto desiderato.

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) – Una tua indiscrezione può farti del male sul lavoro, cerca di evitarlo. Il tuo buon senso ti proteggerà da possibili avversità professionali. Una nuova amicizia può essere molto utile in futuro, restate sintonizzati. I viaggi ti saranno molto favorevoli nelle prossime settimane. Le stelle nel tuo segno ti avvantaggiano e hai una grande vena d’amore, approfittane. Prendi le tue decisioni e non lasciarti consigliare da terze parti in questo giorno. Avrai ottima salute e buona fortuna con i viaggi che intraprendi ora. Devi capire che molti problemi non sono così importanti. Ti senti bene e vuoi apportare cambiamenti positivi nella tua vita, vai avanti. In questo giorno sentirai un certo esaurimento, sii più calmo, è circostanziale.

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) – Avrai una piacevole sorpresa nell’economia, sarai molto felice. Se lavori da solo, in questo giorno arriveranno nuovi clienti. Se hai avuto problemi sotto l’aspetto economico, ora puoi risolverli. Se hai un partner, vivrai situazioni diverse e divertenti allo stesso tempo. Innamorato, potresti consolidare una relazione incipiente oggi, se questo è il tuo caso. Avrai voglia di uscire e interagire con nuove persone, non smettere di farlo, ma stabilire un limite. Hai molta energia e sarai di ottimo umore, ti divertirai. Hai uno stato d’animo allegro e positivo, non lasciare che nulla ti travolga. Con la tua buona salute, ti sentirai incoraggiato e coraggioso per affrontare qualsiasi progetto.

Oroscopo di Branko per i segni di Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) – Aumenterà la tua responsabilità all’interno della tua azienda, ti sentirai molto bene. Se non hai un lavoro, in questo momento puoi trovare un’opportunità. Potresti essere fortunato per caso, provare a giocare un po’, ma senza esagerare. Sarai il protagonista di tutti gli incontri a cui andrai, non smettere di andarci. La tua relazione con una persona del segno del Toro può portarti molte gioie in questo momento. Non pensare che i consigli che ti danno siano contro di te e approfittane. Devi stare attento in amore, oggi non buttarti troppo, meglio aspettare. Sarai più attivo e fisicamente e mentalmente equilibrato, è bene che tu faccia le cose. Sei in un periodo molto buono per la salute. Concediti più tempo e prenditi cura della tua immagine, avere un bell’aspetto ti solleverà il morale.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) – Non vantarti di denaro o altre cose, non può portare buone conseguenze. Le notizie arriveranno dall’esterno in relazione a lavoro, denaro o qualcosa di importante. Dirai qualcosa al tuo partner che gli piacerà e si mostrerà molto bene con te. Avrai una grande influenza sulle decisioni prese nella tua famiglia. I tuoi amici potrebbero avere problemi, non lasciarti trasportare dalla negatività. Innamorato, farai progetti con il tuo partner che saranno molto stimolanti, andrà bene per te. Sei un po’ sopraffatto al lavoro, prova a delegare qualche altro compito. Sarai stanco e di cattivo umore, ma passerà, non preoccuparti troppo. Presto riceverai più aiuto di quanto ti aspettassi, sei fortunato. Non ti senti molto bene e hai problemi a riprenderti, ma la tua salute va bene, abbi pazienza.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) – È tempo di rilanciare un vecchio progetto, che potrebbe funzionare bene. Avrai un ottimo momento sul posto di lavoro, sfruttalo appieno. Aspiri a un aumento di stipendio e la verità è che te lo meriti. Smetti di pensare al futuro con il tuo partner, è qualcosa che non puoi controllare. Fai attenzione e non fare commenti inappropriati al tuo partner, ama la diplomazia. Nel campo delle amicizie, puoi incontrare qualcuno sorprendente e originale con cui avrai molta compatibilità. In salute, non pensare mai di essere più forte di te o un giorno ti spaventerai. Non avrai problemi con il tuo corpo e avrai molta energia per tutto. Potresti essere un po’ nervoso e sensibile, ma sii paziente, passerà.

Pesci (20 febbraio-20 marzo) – Non lasciare che ti coinvolgano nei problemi che, in verità, non vengono né vanno. Rilassati ed evita i problemi con i tuoi capi, non ti si addicono. La tua economia sta andando sempre più forte, ma pensa un po’ al futuro. Ti diverti per farti degli amici o per recuperare quelli vecchi. Se non stai attento, potresti perdere un amico che ami molto. Oggi potresti uscire molto e incontrare persone divertenti, potrebbe nascere anche l’amore. Qualcuno in famiglia ti darà una gioia, forse è una nascita. Con una buona salute, la tua energia sarà invidiabile e la diffonderai agli altri, non ti fermerai. Sarebbe molto bello per te fare qualche attività artistica per rilassarti.

