Oroscopo Branko del 18 luglio: alti e bassi questo lunedì. Come ogni giorno scopriamo insieme le previsioni del nostro astrologo preferito per questa giornata: amore, salute, lavoro, fortuna per ogni segno zodiacale.

Oroscopo di Branko per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Ariete (21 marzo-20 aprile) – Cerca di osservare le persone intorno a te e in questo modo vedrai che hai le stesse opportunità degli altri. Smetti di svalutarti senza motivo. Amore: non comportarti indifferente con il tuo partner. Condividi con lei le tue gioie e desideri, in breve tempo vedrai che il legame che hai migliorerà rapidamente. Ricchezza: periodo favorevole per porre fine a questioni legali e burocratiche. Evita di fare così tanti giri e finisci le procedure che hai in sospeso per mesi. Benessere: stamattina, prima di andare al lavoro, cerca di distrarti guardando alcune vetrine o prendendo un caffè in un bar con un collega.

Toro (21 aprile-20 maggio) – Comprendi che prima di fissare uno qualsiasi degli obiettivi che hai per il tuo futuro, devi determinare le linee guida concrete con una chiara comprensione dei contro. Amore: condividi più tempo con la persona che ami. Capisci che entrambi hanno bisogno di recuperare la passione, prova a esplorare più momenti di intimità. Ricchezza: se vuoi finalizzare quell’attività che non funziona da molto tempo, in questo momento è meglio associarti a quella persona influente. Benessere: smetti di essere così possessivo e di voler sempre risolvere tutto da solo. Comprendi che se lo fai, la tua vita comincerà a essere più piacevole e rilassata.

Gemelli (21 maggio-21 giugno) – È ora di riconsiderare molti aspetti della tua vita che ti tormentano. Non rimandare più una decisione che determinerà il tuo prossimo futuro. Amore: questi saranno giorni in cui le relazioni sociali richiederanno molta più dedizione del solito. Preparati, perché avrai troppe riunioni a cui partecipare. Ricchezza: sappi che devi leggere attentamente quel contratto che devi firmare, altrimenti potresti essere danneggiato senza capirne il motivo. Non essere rapito. Benessere: cerca di allenarti in modo sensato. Nel caso in cui tu abbia iniziato la palestra in questi giorni, sarebbe bene se non cercassi di pretendere dal tuo fisico più di quanto puoi.

Cancro (22 giugno-22 luglio) – Sappi che dovrai calmarti ed essere preparato per quello che ti sta succedendo. In questo giorno, sentirai che qualcosa di nuovo e di buono sta per accadere. Amore: comportati con umiltà e ammetti i tuoi errori, altrimenti il ​​tuo partner se ne andrà. Comprendi che se hai sbagliato, devi ammettere la colpa. Ricchezza: preparati, poiché dovrai sfruttare questa nuova opportunità di lavoro che ti verrà offerta e così potrai dimostrare le tue conoscenze in questo giorno. Benessere: devi iniziare un trattamento terapeutico che ti aiuti a decidere meglio cosa fare della tua vita. Comprendi che sarà molto positivo per te.

Le stelle di Branko per i segni di Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Leone (23 luglio-22 agosto) –

Farai del tuo meglio e farai molto bene, sarai incoraggiato. Se continui con i tuoi sforzi, vedrai presto uno dei tuoi sogni professionali diventare realtà. Dovresti ascoltare il consiglio di un amico in materia di denaro, ti si addice. Raggiungerai tutti gli obiettivi che ti sei prefissato nell’amore, abbi fiducia. Avrai notizie di qualcuno che ti sei perso, qualcosa che ti renderà felice. Avrai buone notizie che verranno dall’esterno, sii consapevole delle comunicazioni. Ti senti di ottimo umore emotivamente e con una mente molto chiara. Pensa un po’ alla tua salute, approfitta dei tuoi giorni di riposo per riposarti e rimetterti in forma, starai benissimo. Ti senti bene, ma fai qualche attività che ti aiuti a rilasciare la tensione. Vorrai goderti tutte le cose buone che la vita offre e lo fai bene.

Vergine (23 agosto-22 settembre) – Se hai un lavoro, lavorerai coscienziosamente e i tuoi superiori lo apprezzeranno adeguatamente. Hai una buona vena per le questioni finanziarie, prova a investire un po’. Non preoccuparti delle spese, devi solo organizzarti un po’ meglio. Se hai un partner, farai molto bene oggi in amore e potrai usare il loro supporto. Entrerai in una buona serie emotiva, ma cerca di non sbagliare. Le relazioni o i contatti online ti porteranno oggi a un buon porto. Puoi dare un nuovo look alla tua casa senza spendere molto, sei molto creativo. In salute, dovrai fare uno sforzo in più per raggiungere i tuoi obiettivi, ma lo otterrai. Avrai molta energia e saprai come usarla in modo molto appropriato in questo giorno. Riposare un po’ oggi ti farà bene, non sentirti male a farlo.

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) – Nuove offerte di lavoro ti arriveranno, ma non fidarti troppo di loro. Avrai molto movimento economicamente, cerca di non rischiare troppo. Potresti avere un incontro con qualcuno del passato, pensa se ti si addice. Non giocare con l’amore, puoi avere ottime opportunità, non perderti. Le buone notizie potrebbero arrivarti tramite conoscenti, sarai felice. Aggiorna la tua immagine, non solo migliorerà il tuo aspetto esteriore, ma ti sentirai anche meglio. Vuoi metterti in forma e puoi farlo, ma sii un po’ più coerente. Il tuo livello di energia è molto alto e diffonderai il tuo entusiasmo a coloro che ti circondano. Per avere una buona salute, se ti senti un po’ stanco, prendi un rimedio naturale, vedrai come ti sentirai meglio.

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) – Se lavori sodo, puoi ottenere un miglioramento dei tuoi risparmi in pochi giorni. Hai lavorato sodo oggi, grazie al quale ti sentirai molto più sicuro. Devi correre dei rischi in amore e decidere, non lasciar passare più tempo. Qualcuno è molto consapevole di te e non te ne sei accorto, presta più attenzione. Trasmetti magnetismo e buone vibrazioni, la tua popolarità aumenterà. Potresti avere compatibilità o qualcosa di speciale con qualcuno del segno del Toro. Non preoccuparti troppo dei piccoli problemi, possono essere risolti. Dovresti uscire di più e prendere una boccata d’aria fresca, devi liberarti dagli obblighi, vedrai come ti sentirai meglio. La tua mente e il tuo corpo sono in equilibrio e la tua salute è traboccante, goditi la situazione.

Oroscopo di Branko per i segni di Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) – Se spendi troppo, ti costerà recuperare, sii prudente con le spese. Potresti avere un colpo di fortuna, ma non fidarti di te stesso, devi continuare a lavorare. Hai una buona serie di soldi, ma anche così, non dovresti commettere eccessi. Se corri dei rischi in amore, ti andrà molto bene, dimentica le paure. Incontrerai nuove persone e ti divertirai, personalmente hai una buona serie di vittorie. Le persone a te vicine avranno bisogno del tuo aiuto e consiglio, devi darglielo. Ti riprenderai dagli sforzi di questo giorno, ma se riposi adeguatamente. Hai molta energia e questo è positivo, ma devi controllarti meglio. Cerca di riposare un po’ di più ogni giorno, così sarai in grado di esibirti di più e meglio. Se vuoi avere una buona salute evita le discussioni, se vuoi puoi farcela.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) – Cerca di mantenere aggiornato il tuo lavoro, in modo da evitare la fretta e lo stress. Si avvicina una buona serie di lavori, di cui dovresti approfittare. In economia avrai delle piacevolissime sorprese, stai meglio di quanto pensi. Forse gli amici ti chiamano per uscire, rallegrati, ti divertirai. Innamorato, cerca di chiarire i malintesi con il tuo partner prima che sia troppo tardi. Non lasciare da parte un amico che ha bisogno di te perché lo farà stare molto male. Con il tuo partner avrai situazioni diverse e divertenti, te la caverai benissimo. In salute, sei molto attivo e puoi fare molte cose, ma dovresti concentrarti. Un massaggio professionale sarebbe ottimo per eliminare le tensioni. Non lasciarti sopraffare dalla tua tendenza al perfezionismo, rilassati un po’.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) – Ricorda che il lavoro di squadra è molto meglio per alcune cose, delega. Non lasciarti trasportare dalla routine, c’è qualcosa di nuovo che puoi fare. Alcuni dubbi che avevi sullo stato delle tue cose saranno risolti. Hai paura di non raggiungere gli obiettivi che ti eri prefissato, ma non sarà così. Avrai buone notizie su un amico che non vedi da molto tempo. Innamorato, ti senti un po’ scoraggiato riguardo alla tua relazione, ma può essere temporaneo. Stai bene, ma stai attento con i tuoi nervi, non lasciare che ti guidino. Cerca di riposare o praticare qualche tecnica di rilassamento, elimina lo stress. Hai qualche altro problema, ma vedrai come scompaiono molto presto. Per la tua salute, fai attenzione a ciò che mangi, perché potresti avere problemi di digestione.

Pesci (20 febbraio-20 marzo) – Spenderai molti soldi, ma ti sentirai bene con ciò che hai acquisito, hai ragione. Noterai che hai fortuna in economia, vedrai come tutto funziona per te. Puoi avere opportunità finanziarie, studiare possibili investimenti. Dovrai trattare una persona un po’ pesante, ma non hai scelta. La tua migliore qualità nel campo sentimentale sarà la sincerità. Grazie all’amore, potresti trovare la tua dolce metà a una festa a cui vai. Ti sentirai bene e vorrai apportare alcune modifiche, vai avanti. Sarai un po’ nervoso e questo può influire sul tuo stomaco, stai calmo. Vuoi coprire troppe cose e questo ti sfinisce, devi distribuirti meglio. Prova a praticare qualche tecnica di rilassamento per essere in equilibrio, la tua salute ti ringrazierà.

