Oroscopo Branko del 18 maggio: mercoledì di relax e amore. Come ogni giorno scopriamo insieme le previsioni del nostro astrologo preferito per questa giornata: amore, salute, lavoro, fortuna per ogni segno zodiacale. Scopriamo insieme come andrà!

Ariete (21 marzo-20 aprile) – Oggi la giornata ti vede protagonista, attenzione solo a non esagerare. Potresti tornare a casa stanco.

Toro (21 aprile-20 maggio) – Sei molto altruista e disponibile e talvolta gli altri possono approfittarsene. Cerca di importi e fatti sentire se le circostanze lo richiedono.

Gemelli (21 maggio-21 giugno) – Hai molte cose da fare ma l’energia non ti manca! Favorite le collaborazioni e i nuovi progetti.

Cancro (22 giugno-22 luglio) – Oggi non agitare le acque, possibili piccoli screzi con capi e referenti. Prima di esporti conta fino a 10.

Leone (23 luglio-22 agosto) – Oggi la giornata ti vede protagonista, il tuo charme non passerà inosservato e conquisterai le simpatie di chi ti sta attorno.

Vergine (23 agosto-22 settembre) – La giornata parte a rallentatore, qualche piccolo dubbio di coppia presto di scioglierà nel migliore dei modi.

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) – Fai attenzione a qualche malinteso lavorativo oggi, sarebbe meglio giocare di diplomazia e non prendere le cose troppo di petto.

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) – La giornata ha una bella energia: vuoi fare molte cose e la tua intraprendenza ti porterà lontano! Contatti favoriti.

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) – Oggi l’energia è in recupero, se ultimamente qualcosa con il partner non è andato come desideravi approfittane per aprire un dialogo.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) – Hai molte cose da fare ma le sfide non ti spaventano, riuscirai a portarti a casa dei bei risultati.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) – La stanchezza sul lavoro comincia a farsi sentire ma è pur vero che ultimamente ti sei dati davvero tanto da fare! Approfitta della serata per rilassarti.

Pesci (20 febbraio-20 marzo) – In amore i nuovi flirt sono favoriti, potresti riscoprire delle belle emozioni! Sul lavoro il periodo è propizio, cambiamenti in vista.

