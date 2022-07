Oroscopo Branko del 20 luglio: mercoledì al top, ecco per chi. Come ogni giorno scopriamo insieme le previsioni del nostro astrologo preferito per questa giornata: amore, salute, lavoro, fortuna per ogni segno zodiacale.

Oroscopo di Branko per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Ariete (21 marzo-20 aprile) – Il coraggio è necessario se vuoi ottenere qualcosa nella vita. Almeno, questo è quello che dicono e, in una certa misura, hanno ragione. Ma il coraggio non è tutto. Alcune sfide richiedono gentilezza e sensibilità e, per quanto ci proviamo, queste qualità non sono sempre compatibili con prendere decisioni rapide ed efficaci. Oggi la cosa migliore è provare prima con un atteggiamento amichevole. Se questa strategia non è efficace come vorresti, non esitare a parlare e sii audace. Va bene essere schietti quando si tratta del tuo cuore… soprattutto quando hai la capacità di cambiare le cose.

Toro (21 aprile-20 maggio) – Ci sono cose nel tuo mondo di cui potresti usare meno. Lo svantaggio è che può essere più difficile ridurre un impegno o rompere un’abitudine piuttosto che interromperli del tutto. Questo perché quando smettiamo di fare qualcosa che non dovremmo fare, non sempre ci si sente bene. Ci sembra di essere fuori posto… come se non fossimo più nella nostra zona di comfort e questo rende facile ricadere nelle vecchie abitudini. Se vuoi davvero andare avanti, con Venere, il tuo sovrano, in una nuova casa, sarai in grado di superare qualsiasi ostacolo ti si presenta.

Gemelli (21 maggio-21 giugno) – Dicono che “gli elefanti non dimenticano mai”, ma quello che pochi sanno è che non dormono quasi mai. A quanto pare, possono passare intere giornate senza fare un pisolino. È possibile che entrambi i problemi vadano di pari passo e che questi grandi mammiferi siano così immersi nel rivivere ricordi del passato che hanno deciso di evitare possibili incubi rifiutandosi di chiudere gli occhi! Un problema del tuo passato che ha poca rilevanza per la tua vita attuale ti tiene sveglio la notte? Sei abbastanza grande (e anche abbastanza intelligente) per vederlo come qualcosa di piccolo e senza importanza.

Cancro (22 giugno-22 luglio) – Cosa hai mangiato a cena in un giorno come oggi la scorsa settimana? Forse sei una di quelle persone a cui piace attenersi a un menu settimanale e mangiare la stessa cosa ogni martedì sera. In tal caso, sai esattamente cosa hai mangiato. Dico questo per illustrare il fatto che facciamo ogni genere di cose che dimentichiamo perché non hanno molto impatto sulle nostre vite. Bontà. Portiamo così tante informazioni che è una benedizione non dover ricordare tutto. Puoi scegliere di mettere da parte una preoccupazione che non è così importante come pensi.

Le stelle di Branko per i segni di Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Leone (23 luglio-22 agosto) – Cerchi una previsione di tipo diverso oggi? Qualcosa di più mistico e misterioso? O consigli più tradizionali come l’altezza dello sconosciuto a cui prestare attenzione o il colore della porta da attraversare? Forse dovrei rispolverare la mia sfera di cristallo, coprire le pareti con stoffe fantasia, togliere l’incenso e sperare che tu mi metta dei soldi in mano. Sai che questo non accadrà. La corruzione non funzionerà e non puoi farti ingannare! Essere pragmatici oggi è il modo in cui otterrai ciò di cui hai bisogno. Esci da abitudini o costumi che non funzionano per te e tieniti aggiornato su ciò che le nuove scienze naturali ti offrono. Fai una revisione retroattiva di ciò che hai vissuto e somma i tuoi successi e i tuoi fallimenti in modo da poter vedere cosa devi correggere, migliorare o eliminare dalla tua vita ora.

Vergine (23 agosto-22 settembre) – È davvero irritante quando gli oggetti di uso quotidiano “scompaiono”. I telecomandi sembrano particolarmente inclini a svanire nel nulla, per poi riapparire dietro il cuscino che abbiamo già guardato. Sembra banale. Ma, a casa mia, quando siamo disperati cambia canale, non lo è! Anche i problemi più semplici possono momentaneamente diventare una fonte di stress. Tendiamo a esagerare. Sì, stai facendo qualcosa di difficile. Ma non è così difficile come pensi. punto per trovare la soluzione. .. è in un posto ovvio. L’insicurezza, le voglie o i desideri mettono a dura prova la tua relazione intima. Agire in modo compulsivo o forzare le cose in una situazione emotivamente carica non è il modo migliore per calmare la tempesta. Perché una relazione funzioni devi dare tempo e spazio.

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) – Nessuno di noi la fa sempre franca. Ma non siamo nemmeno obbligati a fare solo ciò che non vogliamo fare. Come per molte cose nella vita, dobbiamo trovare un equilibrio. Anche se la via di mezzo potrebbe non sembrare molto allettante oggi, mentre prosegui nel tuo viaggio di apprendimento e scoperta, dovrai cedere un po’ di potere a coloro che ne sanno più di te. Prima che tu te ne accorga, otterrai un buon accordo reciproco. L’arrivo del tuo sovrano in una nuova casa celeste assicura che questo funzionerà e ti aiuterà a progredire. Beneficiate delle opportunità che si presentano e di una persona importante e molto utile che compare nella vostra vita. La tua voglia di stare in compagnia dei tuoi amici, condividere ed esprimere i tuoi affetti è forte. Se sei single, tra loro puoi trovare qualcosa di più di un’amicizia.

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) – Le leggi karmiche di causa ed effetto sono più complicate di quanto vorremmo. Se quando siamo nel bel mezzo di ciò che sta accadendo sapessimo perché ci troviamo in quella situazione… capirlo renderebbe molto più facile farcela. Solo con la saggezza dell’esperienza possiamo vedere perché gli eventi si sono svolti in un certo modo. Che rabbia! E se capissimo di più e assumessimo di meno, prenderemmo altre decisioni. Oggi non perdere tempo prezioso guardando al passato. Invece guarda al futuro e pensa se hai o meno informazioni ed esperienza sufficienti per prendere una decisione importante. Lo avete. Sarai molto ricettivo. Raccogli il bene e il male dall’ambiente che ti circonda. Prima di uscire di casa, preparati mentalmente, rafforzando il tuo essere e preparando il tuo spirito a qualunque esso sia. Essere generosi con il tuo tempo e con il tuo amore non significa che anche gli altri lo faranno con te.

Oroscopo di Branko per i segni di Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) – Ogni volta che vengono segnalati grandi problemi nelle notizie, di solito ricevo e-mail che mi chiedono se posso prevedere il risultato guardando gli oroscopi delle persone coinvolte. Non ci sono nemmeno prove che suggeriscano che l’astrologia fosse usata come test nei tempi antichi. Questa arte della divinazione non può essere usata per dire se una persona è buona o cattiva, colpevole o innocente. Puoi indicare i tuoi punti di forza e suggerire dove sono i tuoi punti deboli. E tutti possiamo fare qualcosa del genere. Oggi cerca di essere meno schietto su ciò che è buono e ciò che non lo è. L’energia planetaria ti favorisce e ti armonizzi con il cosmo. Studia il tuo essere e lavora su quegli atteggiamenti e paure che ti paralizzano e ti impediscono di raggiungere la vetta. Arte, amministrazione, investimenti, pubblicità e stampa sono alcune delle branche in cui puoi distinguerti.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) – Cosa succede a noi esseri umani che ci fa cercare le differenze? Anche le persone che hanno molto in comune spesso cercano cose su cui non sono d’accordo. Questo rende la vita più interessante. Sarebbe un mondo noioso se tutti avessimo la stessa opinione su tutto. Non è necessario che una persona chiave nella tua vita accetti tutto ciò che credi o consideri importante. Devi semplicemente sapere cosa aspettarti e quanto supporto (o mancanza) puoi aspettarti da lei. Spiegare chiaramente la tua posizione chiarirà le loro opinioni oggi. La tua creatività viene esaltata e con essa anche la voglia di creare qualcosa di bello. I sogni, i desideri e le fantasie sull’amore sono forti e possono essere risvegliati da qualcuno vicino a te. Attenzione quando cade il velo, non essere deluso. Prenditi il ​​tuo tempo su tutto.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) – A che serve la saggezza? In che modo ci aiuta ad affrontare la nostra vita quotidiana? Siamo predestinati a passare il nostro tempo ad assorbire informazioni e ad archiviarle? Sicuramente arriverà un punto in cui finiremo lo spazio e dovremo gettarne parte nella spazzatura, giusto? Sebbene il desiderio di apprendere debba essere sempre incoraggiato, è di scarsa utilità accumulare conoscenze se non verranno mai messe in pratica. Qualcosa deve essere fatto al riguardo. Oggi puoi aiutare una certa persona a risolvere una situazione complicata. Da qualche parte nel tuo database, hai le informazioni di cui hai bisogno. Studia ciò che soddisfa la tua anima e arricchisce il tuo spirito. Rifletti sul tuo presente e sul tuo futuro. Prima di essere coinvolto in qualsiasi attività insolita, informati sulle leggi che la regolano. È il momento migliore per iniziare un nuovo corso o pianificare un viaggio di istruzione.

Pesci (20 febbraio-20 marzo) – Non sono solo le persone che non riescono a trovare l’energia per andare avanti con le loro vite che praticano l’arte di non fare nulla. Anche le persone sagge sono attratte dall’idea di non fare molto. L’atto di “essere” sta scomparendo da questo nostro mondo frenetico e pieno di azione. Tuttavia, se facciamo del nostro meglio per lasciar andare, non fare nulla può essere sorprendentemente efficace. Sei bloccato in uno scenario complicato e stai considerando diversi modi possibili per risolverlo. Oggi la tua migliore opzione è conservare le tue energie e far passare un po’ di tempo. È un momento di pace, raccoglimento, godimento della casa e buona ma poca compagnia. Il rapporto con i tuoi genitori o con figure a cui tieni grande rispetto è piacevole, piacevole e stretto. È presente anche la necessità di sbizzarrirsi con il cibo che più ti piace.

