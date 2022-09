Oroscopo Branko del 20 settembre: martedì interessante per sentimenti e lavoro. Come ogni giorno scopriamo insieme le previsioni del nostro astrologo preferito per questa giornata: amore, salute, lavoro, fortuna per ogni segno zodiacale.

Oroscopo di Branko per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Ariete (21 marzo-20 aprile) – L’energia di oggi consiste nel sapere di cosa hai bisogno nella tua vita in termini di struttura, e quindi rispettarlo nel modo più originale e fedele alla forma possibile. Ad esempio, se ami il gelato e tuttavia odi ciò che fa al tuo corpo, è fondamentale che sviluppi un amore per Tutti o qualche altro sostituto meno preoccupante. Se non prendi l’iniziativa, qualcos’altro lo farà: il tuo livello di colesterolo, per esempio!

Toro (21 aprile-20 maggio) – Considerare le tue opzioni è un’abitudine importante da acquisire quanto prendere decisioni e agire! I pianeti sono ora allineati per questo tipo di processo – vero? Qualunque siano le tue abitudini di salute, è un buon momento per eliminare quelle che non ti servono più. Si intromettono nel processo di progresso. Regalati i piaceri fisici delle lunghe passeggiate e degli allungamenti degli arti; rinunciare alla stimolazione economica degli zuccheri trasformati e a una dieta ricca di carboidrati. Ti godrai i risultati – lo prometto!

Gemelli (21 maggio-21 giugno) – Vedi cosa deve cambiare nella tua vita e sei l’unico a fare i cambiamenti. Questo è un momento opportuno per essere letteralmente l’architetto del tuo mondo. Con l’allineamento in gioco oggi, il cambiamento è probabile in luoghi che non avresti mai creduto possibile. Per aiutare a mantenere alta la tua energia, prova a ridurre le calorie nella tua dieta. Inizia mangiando pasti più leggeri, quindi cerca di includere alcuni dei seguenti nei tuoi pasti: piselli, finocchi, prezzemolo, cereali integrali e pistacchi (buoni per i polmoni!).

Cancro (22 giugno-22 luglio) – Costruire le abitudini che promuovono una buona salute è la cosa più importante su cui puoi concentrarti in questo momento. Qualunque cosa tu ami fare, è un bene per te – andare in bicicletta, correre, andare in barca a vela, yoga, equitazione, lo chiami – rendilo FACILE da raggiungere nella tua vita. Impara come sostenerti mettendo la tua energia dove ti trovi per trarne profitto. Se ami lo yoga, procurati il ​​tuo tappetino da yoga e una bottiglia d’acqua in modo da essere completamente preparato ogni volta che l’umore colpisce.

Oroscopo di Branko per i segni di Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Leone (23 luglio-22 agosto) – Quando a volte vuoi deviare dal percorso salutare, ricorda che è come gestisci questi impulsi che conta davvero. Non siamo automi programmati per “biologico” e “integrale” – siamo esseri umani che amano la torta al cioccolato e la panna montata! Uno stile di vita equilibrato è ciò per cui ti sforzi. Se vuoi sbizzarrirti, divertiti con tutti i mezzi – bevi solo molta acqua insieme, ok? (E rispetta anche la tua voglia di succo di carota quando arriva!)

Vergine (23 agosto-22 settembre) – Potresti sentire di essere sulle montagne russe con la persona che ami. Un giorno è tutta una questione di passione fisica, il giorno dopo ti senti estraneo. Se riesci a superare gli alti e bassi, acquisirai una comprensione più profonda di ciò che vuoi veramente da una relazione. La salute riproduttiva è molto importante da mantenere, anche se non stai pensando di avere figli. Ci sono anche molti prodotti per la salute naturale disponibili che ti supportano nel mantenere il tuo benessere in quest’area.

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) – Con l’attuale energia astrale in gioco, sarai sicuramente testimone di frequenti occasioni in cui il tuo giudizio sarà messo alla prova. Questo è un momento di determinazione per te e in nessun settore della tua vita è più importante prendere buone decisioni rispetto a quando si tratta di salute. Non si può dire cosa riserva il futuro, ma puoi prepararti adottando misure per migliorare il tuo benessere: prendiamo decisioni quotidiane sulla nostra dieta, riposo ed esercizio fisico. Usa i tuoi poteri con saggezza!

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) – Tenderai ad essere più aperto con i tuoi sentimenti con l’allineamento planetario di oggi. Questo è un momento positivo per te, quando raccogli nuove informazioni dall’alto e ti riposiziona nel mondo. Cogli l’occasione per verificare con te stesso e stabilire i tuoi obiettivi di salute per il prossimo anno. Con il transito di oggi, puoi estendere la tua sfera sociale di relazioni sane. Considera sicuramente le relazioni come parte della tua salute e benessere generale!

Oroscopo di Branko per i segni di Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) – Sai a che punto sei? Il “fare il punto” è aiutato dall’allineamento planetario, che facilita il porre le domande critiche necessarie. Sei dove vuoi essere in termini di forza complessiva e livelli di forma fisica? Sei fluente in questioni dietetiche quanto devi esserlo per prenderti cura di te stesso? Un libro sulla salute olistica potrebbe essere una buona idea, oppure potresti controllare le nuove riviste sullo scaffale del tuo negozio di alimenti naturali. Oppure cerca alcuni siti interessanti su Internet. Le informazioni sono lì e facilmente accessibili.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) – A volte ti piace fare le cose da solo, ma è importante essere consapevoli di non esagerare. L’isolamento può essere rischioso. È importante coinvolgere amici e familiari nella tua vita ogni volta che è possibile in modo da avere la prospettiva necessaria su come stai vivendo. Quando stai benissimo, non vuoi che qualcuno te lo dica? Quando hai bisogno di un taglio di capelli, non è bello essere ricordati da qualcuno a cui importa? Fai attenzione a non isolarti da importanti fonti di amore e sostegno: è un atto inconscio per alcuni di voi.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) – Sei sempre felice di abbandonare il vecchio e ricominciare da capo, ma a volte vale la pena attenersi alla routine. Hai una routine di salute? Questa è una disciplina importante a cui attenerti, a causa della tua naturale tendenza a sognare il futuro e dimenticare il presente. Nel presente, devi prestare attenzione alla somministrazione adeguata di cibo sano e molta acqua. A meno che tu non viva ancora con tua madre, la tua salute dipende da te!

Pesci (20 febbraio-20 marzo) – Questo è un buon momento per prestare particolare attenzione ai tuoi piedi. Riempire vasche di acqua calda dovrebbe essere una pratica abituale, soprattutto quando devi indossare regolarmente calzini o calze e scarpe. Se riesci a chiedere l’aiuto di un amico speciale per rendere questo un processo davvero utile, è ancora meglio: aggiungi una dozzina di gocce di olio di lavanda (o olio dell’albero del tè australiano) nella vasca di acqua tiepida e immergi i piedi. Considera di fare riferimento a un libro sulla riflessologia e scopri i benefici terapeutici del massaggio ai piedi con il tuo amico.

