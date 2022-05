Oroscopo Branko del 22 maggio: domenica al top, ecco per chi. Come ogni giorno scopriamo insieme le previsioni del nostro astrologo preferito per questa giornata: amore, salute, lavoro, fortuna per ogni segno zodiacale. Scopriamo insieme come andrà!

Ariete (21 marzo-20 aprile) – Approfitta di questa giornata per rilassarti un po’, hai bisogno di staccare la spina, dedicati a qualcosa che ti piace!

Toro (21 aprile-20 maggio) – Cerca di non alimentare inutili polemiche oggi, favoriti gli incontri! Se sei single dietro una bella amicizia potrebbe esserci dell’altro.

Gemelli (21 maggio-21 giugno) – Oggi sprizzi energia da tutti i pori, gli altri apprezzeranno la tua vitalità e saranno invogliati a starti vicino.

Cancro (22 giugno-22 luglio) – Oggi puoi finalmente rilassarti dopo una settimana di duro lavoro, se sei in coppia organizza qualcosa di bello con il partner.

Leone (23 luglio-22 agosto) – Non lasciare che la stanchezza si tramuti in pigrizia, approfitta della bella giornata per trascorrere del tempo all’aria aperta!

Vergine (23 agosto-22 settembre) – Oggi gli incontri sono favoriti, hai voglia di metterti in gioco e questa è la giornata giusta per farlo.

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) – Cerca di non essere intransigente oggi, il partner potrebbe risentirsi e mettere il muso anche per questioni facilmente risolvibili.

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) – Oggi sei pieno di energia: hai una bella voglia di fare e ti senti invincibile, attenzione a non esagerare!

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) – Sei molto preciso nelle cose che fai e quest’oggi potrebbero arrivare delle gratificazioni, i cambiamenti sono dietro l’angolo!

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) – È come se ti stessi liberando di un peso ma attenzione a non ferire i sentimenti altrui, alle volte hai dei modi un po’ discutibili.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) – La creatività è il tuo punto forte e potrà davvero rivelarsi un’arma vincente sul lavoro!

Pesci (20 febbraio-20 marzo) – Ultimamente ti senti sballottato, c’è qualche preoccupazione in famiglia ma cerca di non prendere le cose troppo di petto.

