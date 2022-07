Oroscopo Branko del 23 luglio: sabato di relax in famiglia. Come ogni giorno scopriamo insieme le previsioni del nostro astrologo preferito per questa giornata: amore, salute, lavoro, fortuna per ogni segno zodiacale.

Oroscopo di Branko per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Ariete (21 marzo-20 aprile) – Questa giornata ti vede protagonista, il tuo charme non passerà inosservato e riuscirai ad attrarre verso di te anche delle persone che non credevi possibile.

Toro (21 aprile-20 maggio) – La stanchezza oggi si fa sentire, la settimana è densa di impegni e arrivi al weekend stremato. Approfitta di questa calda giornata per rilassarti almeno un po’.

Gemelli (21 maggio-21 giugno) – Bello questo cielo per i sentimenti, se ti interessa una persona ‘batti il chiodo finché è caldo’, alla fine ne uscirai vincente.

Cancro (22 giugno-22 luglio) – È un cielo che parla di nuovi progetti, interessanti novità sul lavoro, potresti presto ritrovarti a fare delle scelte decisive per il tuo futuro.

Le stelle di Branko per i segni di Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Leone (23 luglio-22 agosto) – Sei testardo ed alle volte ti incaponisci su questioni di poco conto, quest’oggi però cerca di non alimentare inutili polemiche e pensa due volte prima di esporti.

Vergine (23 agosto-22 settembre) – Oggi potresti fare la conoscenza di una persona carina quindi metto al bando la timidezza e buttati, favoriti i contatti con altre città.

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) – Bello questo cielo per le coppie che si vogliono bene, non escludo che da qui all’autunno qualcuno potrebbe legalizzare un’unione.

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) – La giornata di oggi è frizzante, potresti ritrovarti in un turbinio di cose da fare ma alla fine porterei a casa delle meritate soddisfazioni.

Oroscopo di Branko per i segni di Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) – È un cielo quello di oggi che consiglia un po’ di cautela nei rapporti personali, attenzione alle parole di troppo, potresti rischiare di ferire qualcuno.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) – Hai la testa dura e questo alle volte ti rende davvero difficile aprire un costruttivo dialogo con gli altri, cerca quest’oggi di non dare adito ad inutili polemiche.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) – Bello questo cielo per i sentimenti, se sei solo potresti andare incontro a delle emozioni davvero intriganti quest’oggi, attenzione a non scottarsi.

Pesci (20 febbraio-20 marzo) – L’amore è nell’aria, se ti interessa una persona cerca di coinvolgerla nella tua vita rendendola partecipe dei tuoi sentimenti, bello questo cielo per le nuove conoscenze.

