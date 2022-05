Oroscopo Branko del 23 maggio: bene la salute e le relazioni amorose. Come ogni giorno scopriamo insieme le previsioni del nostro astrologo preferito per questa giornata: amore, salute, lavoro, fortuna per ogni segno zodiacale. Scopriamo insieme come andrà!

Ariete (21 marzo-20 aprile) – Oggi hai una bella grinta, cerca di sfruttare quest’energia per portare avanti un progetto di lavoro che si rivelerà importante nel futuro.

Toro (21 aprile-20 maggio) – Oggi sei un po’ nervoso non riversare sugli altri il tuo malcontento. Recupero dalla serata, organizza qualcosa di bello con il partner.

Gemelli (21 maggio-21 giugno) – Se davvero un fiume in piena di idee, la tua vitalità non passerà inosservata e potrai godere del benestare di capi e referenti.

Cancro (22 giugno-22 luglio) – L’amore procede, ma parenti ed amici non rendono la vita facile, cercate di resistere. Avete tutte le carte in regola per una promozione sul lavoro.

Leone (23 luglio-22 agosto) – Fate molta attenzione alle parole che userete con il vostro partner questa sera. Siete in bilico sul lavoro, cercare di rischiarare la mente.

Vergine (23 agosto-22 settembre) – Le dispute possono essere sedate, oggi hai buoni rapporti con il prossimo. Allontanate le persone che vi impediscono di crescere sul lavoro.

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) – Oggi hai una bella vitalità, gli altri noteranno questa tuo aspetto e desterai non poca curiosità e attrazione.

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) – Non dare adito a inutili polemiche oggi, armati di diplomazia e tutti i nodi verranno al pettine.

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) – Sei una persona estroversa e oggi potrai dare il meglio di te! Le responsabilità non ti spaventano e sul lavoro arriveranno delle nuove sfide.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) – In famiglia ci sono degli alti e bassi, possibili attriti con il segno dei Pesci. Cerca di essere maggiormente comprensivo.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) – Oggi la giornata va a rallentatore, cerca di non strafare. Non occorre sempre fare tutto subito, se è il caso delega qualche responsabilità.

Pesci (20 febbraio-20 marzo) – Sei un po’ pensieroso, ultimamente qualche preoccupazione familiare ti rende nervoso. Cerca di rilassarti e di staccare la spina.

