Oroscopo Branko del 25 maggio: mercoledì particolare, ecco per chi. Come ogni giorno scopriamo insieme le previsioni del nostro astrologo preferito per questa giornata: amore, salute, lavoro, fortuna per ogni segno zodiacale. Scopriamo insieme come andrà!

Ariete (21 marzo-20 aprile) – Oggi è una giornata un po’ particolare. Ultimamente ci sono stati alti e bassi ma tutto può sempre risolversi.

Toro (21 aprile-20 maggio) – Potrebbe essere il momento giusto per buttarsi e affrontare i propri limiti. Un consiglio da tenere a mente anche a lavoro.

Gemelli (21 maggio-21 giugno) – Nonostante lo stress, tornare a casa fa sempre bene. Prenditi un po’ di tempo per riposarti. Goditi la tua dolce metà.

Cancro (22 giugno-22 luglio) – A volte pensi di non farcela ma è proprio lì che devi essere più forte di prima. A lavoro non ti dimenticare da dove sei partito.

Leone (23 luglio-22 agosto) – Sei forte e niente ti distrugge. Ma ricordati che a volte mollare la presa non significa arrendersi.

Vergine (23 agosto-22 settembre) – Ci sono tante cose che potresti migliorare ma per il momento non strafare. Le tue giornate cambieranno a breve.

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) – Ci potrebbero essere tante novità. Sia a lavoro che in amore. Apri gli occhi e concentrati.

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) – Stai prendendo una decisione che potrebbe cambiarti la vita. Pensaci bene e ascolta te stesso.

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) – Non riesci a capirti fino in fondo. Cerca di liberare la mente e avere meno sensi di colpa.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) – La tua metà è sempre più affine con i tuoi desideri. Non perderla. A lavoro potresti avere delle novità. Impegnati.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) – Sfrutta ogni momento libero per te stesso. Sta per arrivare un periodo un po’ stressante.

Pesci (20 febbraio-20 marzo) – Hai affrontato un periodo un po’ duro ma sei stato più forte di quanto pensi. Questo ti ha fortificato tantissimo.

