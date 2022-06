Oroscopo Branko del 26 giugno: ottima domenica per amore e famiglia. Come ogni giorno scopriamo insieme le previsioni del nostro astrologo preferito per questa giornata: amore, salute, lavoro, fortuna per ogni segno zodiacale.

Oroscopo di Branko per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Ariete (21 marzo-20 aprile) – Oggi sei carico, l’energia infatti non ti manca e vorresti che anche gli altri siano al passo con i tuoi tempi.

Toro (21 aprile-20 maggio) – La stanchezza si fa sentire, ultimamente il lavoro ti assorbe! Oggi cerca di organizzare qualcosa di piacevole e prenditi del tempo per te.

Gemelli (21 maggio-21 giugno) – La creatività ti permette di indagare orizzonti sconosciuti e ti rende attraente agli occhi degli altri, favoriti gli incontri.

Cancro (22 giugno-22 luglio) – Oggi sei su di giri, le novità non mancano e talvolta hai come l’impressione di non riuscire a stare dietro a tutto. Attenzione alle questioni familiari.

Oroscopo di Branko per i segni di Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Leone (23 luglio-22 agosto) – Sei forte e la giornata di oggi lo dimostra. Se hai una storia solida potresti anche pensare di legalizzare l’unione.

Vergine (23 agosto-22 settembre) – Metti al bando la timidezza e coltiva un’amicizia che con il passare del tempo potrebbe rivelarsi qualcosa in più, novità nell’aria.

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) – Oggi alcune piccole tensioni potrebbero renderti nervoso. Pensa due volte prima di esporti e cerca di essere maggiormente tollerante.

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) – La giornata ti vede protagonista, un bel fascino ti circonda e gli altri gradiranno particolarmente la tua compagnia.

Oroscopo di Branko per i segni di Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) – Approfitta di questa giornata per organizzare qualcosa di bello con il partner, anche la coppia ha bisogno di nuovi stimoli.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) – La razionalità a volte ti fa apparire freddo e distaccato ma chi ti consce sa bene che in realtà hai un cuore tenero che ha solo bisogno di tempo per sciogliersi.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) – La creatività può essere davvero un asso nella manica, se hai delle trattative sul tavolo metti tutto nero su bianco entro la prossima settimana.

Pesci (20 febbraio-20 marzo) – Cerca di non farti prendere dall’agitazione, hai tante cose da fare ma il tuo eccellente spirito organizzativo ti aiuterà.

