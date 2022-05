Oroscopo Branko del 26 maggio: amore e salute di questo giovedì. Come ogni giorno scopriamo insieme le previsioni del nostro astrologo preferito per questa giornata: amore, salute, lavoro, fortuna per ogni segno zodiacale. Scopriamo insieme come andrà!

Ariete (21 marzo-20 aprile) – Una giornata che inizia proprio con il piede giusto. Che ne dite di prenderla come viene?

Toro (21 aprile-20 maggio) – L’amore non va mai confuso con l’amicizia, anche se, a dire il vero, una cosa non esclude l’altra nella vita.

Gemelli (21 maggio-21 giugno) – Il vostro partner sembra stanco, fate qualcosa per aiutarlo. Il lavoro procede a gonfie vele questa settimana

Cancro (22 giugno-22 luglio) – Siete in una fase di calo, ma nel pomeriggio potrete già vedere qualche cambiamento in positivo. Non scoraggiatevi.

Leone (23 luglio-22 agosto) – La passione alle volte può risultare soverchiante, cercate di dominarla prima di fare qualche mossa azzardata.

Vergine (23 agosto-22 settembre) – Gli amici vi stimano, e il partner vi ama: cosa volete di più? Sul lavoro sapete che non state dando il massimo.

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) – L’amore è ancora lontano, ma non per questo non potrete vivere esperienze interessanti nel fine settimana.

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) – Che ne dite di organizzare un bel fine settimana last minute? Si, ma fate attenzione all’alimentazione.

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) – Le stelle vi sorridono, oggi vi sentite in gran forma e capaci di grandi cose.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) – La Luna vi strizza l’occhio, è una fase interessante per l’amore. Attenti a non strafare sul lavoro.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) – State ancora rimuginando su qualcosa, cercate di affrontare la situazione. Il lavoro vi darà presto delle soddisfazioni.

Pesci (20 febbraio-20 marzo) – Siete ancora nel bel mezzo della tempesta, ma tenete dura: quel che non vi uccide, certamente vi renderà più forti e consapevoli.

