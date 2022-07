Oroscopo Branko del 27 luglio: mercoledì positivo per nuovi amori. Come ogni giorno scopriamo insieme le previsioni del nostro astrologo preferito per questa giornata: amore, salute, lavoro, fortuna per ogni segno zodiacale.

Oroscopo di Branko per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Ariete (21 marzo-20 aprile) – Se stai pensando di trasferirti o di fare serie riforme, sei in un buon momento. Se ti organizzi meglio sul lavoro, la giornata si diffonderà molto di più, provalo. I problemi che hai avuto con la famiglia miglioreranno nei prossimi giorni. La vostra vita sociale sarà riattivata, soprattutto in amore. Non ti fermerai senza attività, se è quello che vuoi. Godrai di un grande equilibrio emotivo e avrai le idee molto chiare. È un momento molto propizio per distinguersi in tutte le feste e gli incontri. Hai molta vitalità e voglia di viaggiare in posti nuovi, fallo se puoi. Tutta l’attività sarà poca per te oggi, il tuo livello di energia sarà molto alto. Ora non fare sforzi a cui non sei abituato, prenditi un po’ cura della tua salute.

Toro (21 aprile-20 maggio) – Ti mostrerai con creatività ed entusiasmo, qualcosa che sarà apprezzato nel tuo lavoro. Sei in un buon momento economico e potrai permetterti certe cose. Troverai grandi progetti che non dovresti esitare a mettere in pratica. Non ascoltare i commenti di una certa persona, sai che ti stai comportando bene. Se ricevi una serie di chiamate anonime, non esitare, è a chi stai pensando: un amore del passato. Irradierai cordialità e buon umore e ti divertirai con chi ti circonda. Riuscirai a dimenticare tutti i problemi di oggi. Puoi cambiare alcune abitudini dannose con molto successo, avrai volontà. Per la salute, non scoraggiatevi e continuate ad insistere, non arrendetevi. Ti farà bene uscire e respirare aria fresca dopo la giornata lavorativa.

Gemelli (21 maggio-21 giugno) – Oggi farai una pausa al lavoro, che ti permetterà di riprenderti. Sii perseverante e non gettare la spugna, il successo arriverà con lo sforzo. Non agire senza pensare e, prima di fare un nuovo passo, pensaci bene. Organizza bene la tua agenda perché presto finirai il tempo. Hai un buon palcoscenico innamorato, sei in un piano seducente e puoi fare qualche conquista. Il tuo carisma sarà la chiave delle tue relazioni personali, avrai molto successo. Nel campo personale e sentimentale, le cose saranno calme e pacifiche. Non escludere di prendere l’iniziativa con chi ti piace, hai delle possibilità. Ti sentirai forte e irradierai un magnetismo che attirerà chi ti circonda. Non complicarti la vita e non dare tanta importanza alle cose, rilassati, per la tua salute.

Cancro (22 giugno-22 luglio) – Al lavoro hai una certa sfiducia, ma in realtà non c’è motivo. La tua economia sta prendendo una svolta positiva che ti porterà stabilità. Otterrai qualcosa che stavi aspettando da molto tempo, ma devi lavorare sodo. Hai buone possibilità di vedere aumentare le tue entrate oggi. Se stai studiando, riceverai piacevoli notizie nei prossimi giorni. Innamorato, trascorrerai dei giorni molto belli e potrebbe sorgere anche un viaggio. Le tue difese sono un po’ basse e ti senti un po’ debole, ma andrà via, la tua salute va bene. Avrai molto successo negli sport o in altre competizioni. Se hai iniziato a seguire una dieta più equilibrata, ora noterai gli effetti.

Le stelle di Branko per i segni di Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Leone (23 luglio-22 agosto) – Tutto vacilla, ma tutto ti si addice. Si esce dall’insicurezza, dalla timidezza, dai complessi di inferiorità e si impone alla società come mai prima d’ora. In materia d’amore, se hai un partner, è arrivato il tuo momento di verità. Ora la persona che ti ama e ti accetta per come sei, resterà al tuo fianco.

Vergine (23 agosto-22 settembre) – Bravo, Vergine, ora guadagnerai denaro in relazione a comunicazioni, arte, invenzioni o tecnologia. Non ci sarà forza a paralizzarti nella tua ascesa a nuove vette. Uscirai dalla passività per entrare in attività. Il tuo momento di rinnovamento e di totale trasformazione è arrivato.

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) – Dopo alcune delusioni e tradimenti, ora saprai come orientarti meglio nelle relazioni umane. I problemi intimi e familiari sono risolti. Il perdono farà miracoli in situazioni difficili che vanno avanti da anni. Studia attentamente tutto ciò che ti sorprende.

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) – Salute, denaro e amore hanno tutti vissuto alti e bassi, portandoti ad assumere un atteggiamento più realistico nei confronti del denaro e delle finanze. Quello che non hai osato fare in altri tempi, ora avrai il via libera per farlo. Abbiate cura, però, della vostra comunicazione. Dì le tue verità, ma con molta attenzione.

Oroscopo di Branko per i segni di Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) – Rispettare l’autorità medica. Sottoponiti a un buon esame fisico almeno una volta all’anno. Se non sei soddisfatto, cerca delle alternative curative. La cosa più importante è avere salute fisica e mentale. Relativamente ai documenti, vengono enfatizzate le questioni legali. Con il tuo tatto e la tua diplomazia vincerai.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) – Il tuo stile di vita cambia. Ti prenderai più cura di te stesso e saprai come darti più tempo. Non farai di tutto per compiacere le altre persone. Farai piacere a te stesso e non ti preoccuperai dell’opinione degli altri. La tua vita sociale sarà meno impegnativa. Sarai meno idealista e sognante.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) – Non permettere a niente e nessuno di disturbare la tua tranquillità. Ricomincia da zero con una nuova filosofia di vita. Non importa quanti anni hai, sviluppa nuovi interessi. Segui un corso di auto-miglioramento. Il segreto della tua buona salute è mente, corpo ed emozioni puri e sani.

Pesci (20 febbraio-20 marzo) – Il tuo atteggiamento verso le finanze e le questioni materiali cambia. Capirai il valore di tutto e il prezzo da pagare per ciò che è veramente prezioso. I bambini e le persone a carico assumono un’importanza immensa, così come la tua vita sociale. Regalati una meritata vacanza.

