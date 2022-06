Oroscopo Branko del 28 giugno: le stelle segno per segno. Come ogni giorno scopriamo insieme le previsioni del nostro astrologo preferito per questa giornata: amore, salute, lavoro, fortuna per ogni segno zodiacale.

Oroscopo di Branko per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Ariete (21 marzo-20 aprile) – Oggi gli influssi astrali saranno, in generale, più positivi e meglio canalizzati, e senza dubbio te ne accorgerai, potendo dare il meglio di te sia nelle tue attività lavorative che nelle questioni personali e familiari . È una giornata che favorisce i successi e in generale l’adempimento dei desideri. Il tuo cuore è calmo. Non fare nulla che disturbi quel piacevole stato di benessere.

Toro (21 aprile-20 maggio) – Devi essere avvisato e cercare di non correre rischi inutili perché oggi le cose potrebbero andare un po’ male per te, soprattutto in ambito lavorativo e sociale. Sebbene tu sia calmo e ottimista, tuttavia, nemici nascosti e alcuni invidiosi ti perseguitano che potrebbero sconvolgerti oggi, o forse provarci. Il tuo partner potrebbe mostrare gelosia senza una vera ragione. Cerca di fargli capire il suo errore.

Gemelli (21 maggio-21 giugno) – Le stelle ti favoriscono, soprattutto perché oggi la Luna sarà in Gemelli, e oggi è uno di quei giorni in cui puoi dare il meglio di te, soprattutto in termini di relazioni e comunicazioni, sia di lavoro che di natura più personale. . Inoltre, sarai molto intuitivo e avrai rapidi riflessi mentali. I tuoi affari intimi devono rimanere tali. Non rivelare i tuoi dubbi a persone che potrebbero usarli contro di te.

Cancro (22 giugno-22 luglio) – Oggi abbandonerai un po’ quell’armatura protettiva in cui vivi e andrai fuori, a vedere il mondo e le persone che ti circondano. E in compenso avrai una giornata piacevole e felice, una di quelle giornate in cui sembra che tutto sia al suo posto e tu sei parte, e protagonista, di quel meraviglioso paesaggio. Chi non ha un partner non deve disperare. Possibili modifiche saranno presto osservate.

Oroscopo di Branko per i segni di Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Leone (23 luglio-22 agosto) – Ti senti fortunato e ispirato alla volta. In realtà c’è molta verità in questo, perché per un mese l’influenza delle stelle ti favorisce molto di più. Oggi ti aspetta una giornata fruttuosa e felice, due cose ti preoccupano o ti arriveranno, ed entrambe le risolverai o le canalizzerai in modo positivo. Nelle circostanze meno propizie affermerai le tue arti di seduzione.

Vergine (23 agosto-22 settembre) – I pianeti sono ben organizzati oggi e questo ti darà l’opportunità di mostrare agli altri il meglio di te stesso, il che è molto! Soprattutto, puoi avere una giornata fortunata al lavoro o al lavoro, o raccogliere i frutti di altri sforzi dei giorni o dei mesi precedenti. Sarà il momento ideale per prendere iniziative. Evita gli sbalzi di temperatura se non vuoi prendere il raffreddore.

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) – L’influenza della Luna, insieme a quella di altri pianeti, è molto favorevole per te oggi, ti aiuterà a tirare fuori il meglio di te stesso, in modo da poter tirare fuori anche il meglio dalle persone intorno a te. Hai tutte le schede elettorali per oggi per essere un’eccellente giornata di lavoro e affari mondani.

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) – Ti aspetta una giornata piena di attività e battaglie, ma non male, anzi il contrario. Ideale se devi viaggiare e per ogni tipo di rapporto, soprattutto lavorativo e lavorativo. Ma devi cercare di non avere fretta, pensare alle cose prima di farle, perché altrimenti potresti perdere un’opportunità.

Oroscopo di Branko per i segni di Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) – Se sai sfruttare le opportunità e mostrarti abile e audace, oggi trascorrerai una fantastica giornata di lavoro e soprattutto in materia finanziaria e materiale. Potresti non essere così felice quando si tratta di amore o sentimenti, ma non ti succederà nulla di male, saranno solo piccole discrepanze temporanee.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) – Oggi è uno di quei pochi momenti in cui puoi dare libero sfogo alle tue emozioni e impulsi e goderti i piaceri, o nel tuo caso, una piccola oasi di pace e felicità. Le cose andranno come vorresti o lascerai tutto pronto perché la stessa cosa accada un po’ più tardi. Ascolta il tuo cuore.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) – Una giornata attiva e combattiva ti aspetta in ogni modo. Ti senti pieno di ideali e ottimismo, pronto ad affrontare il mondo se necessario. La tua felicità sta soprattutto nel rendere felici coloro che ti circondano, nel combattere per i tuoi cari e oggi combatterai per una buona battaglia. Ma attenzione ai tradimenti.

Pesci (20 febbraio-20 marzo) – Hai una grande giornata per coltivare le amicizie e le relazioni umane in generale, sia quelle legate al lavoro e alla vita sociale, sia le relazioni più intime e personali. Tutto ciò che è buono per te oggi lo farà lungo quel percorso. Nessuno sa dare tutto senza aspettarsi una ricompensa come te

