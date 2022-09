Oroscopo Branko del 28 settembre: giornata da ricordare, ecco per chi. Come ogni giorno scopriamo insieme le previsioni del nostro astrologo preferito per questa giornata: amore, salute, lavoro, fortuna per ogni segno zodiacale.

Oroscopo di Branko per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Ariete (21 marzo-20 aprile) – Cosa sta succedendo oggi nella tua comunità che attrae folle, Ariete? Una parata? Un festival di qualche tipo? Alcuni amici potrebbero volere che tu vada con loro, ma esiti per molte ragioni diverse. Vai se vuoi ma prendi le precauzioni necessarie. Potresti incontrare delle persone interessanti. Se non vai, trova un altro modo per divertirti. Te lo meriti. Amore: preparati, perché una persona si avvicinerà a te in modo sincero e tenero. Sappi che conquisterai il suo cuore e troverai sicuramente l’amore. Ricchezza: sarà un periodo eccellente per concludere quell’affare con quella persona o azienda che è in giro da mesi. Prendi la decisione in fretta. Benessere: inizierà la giornata in cui la malinconia ti invaderà completamente e ti sentirai impotente. Cerca di riposare un po’ di più e piano piano le cose miglioreranno.

Toro (21 aprile-20 maggio) – Potresti essere troppo libero con i tuoi soldi in questo momento, Toro. Di solito stai attento con questo, ma lo spirito di generosità e abbondanza è sicuramente su di te. Sei più propenso a essere generoso con le persone a cui tieni. Dopo tutto ciò che è stato detto e fatto, potresti farti prendere dal panico, ma non farlo. Sei bravo a fare soldi. Un po’ di tensione della cintura più tardi è del tutto possibile e non ti farà male. Segui il tuo cuore – entro i limiti. Amore: sappi che avrai l’opportunità di abbandonare i tuoi pregiudizi e arrenderti alle tue emozioni. Smettila di inibirti di fronte a quella persona che ti toglie il sonno. Ricchezza: cerca di limitare ciascuna delle tue responsabilità in modo da poter finire la giornata senza portare a casa un lavoro extra. Tempo per imparare a organizzare. Benessere: in questo giorno potresti sentirti demoralizzato dalla vita che stai attraversando. Cerca di riposare, poiché il tuo fisico ha bisogno di recuperare le forze.

Gemelli (21 maggio-21 giugno) – Di solito ami parlare, Gemelli, ma in questo momento probabilmente hai raggiunto il tuo limite. Hai partecipato a una serie di riunioni virtuali e parlato con molte persone nell’ultima settimana o giù di lì, e ora vuoi sederti tranquillamente a casa. Se gli amici o i familiari insistono perché tu chatti con loro, non aver paura di dire di no. Tutti sanno quanto sei stato impegnato. Prenditi del tempo per te stesso e rilassati. Amore: devi accompagnare quell’anima gemella che avrà bisogno del tuo supporto emotivo. Non esitare a stare al suo fianco, sappi che ha sofferto abbastanza. Ricchezza: inizia a credere in te stesso e avvia nuove attività. Approfitta del fatto che le stelle ti sosterranno e in pochissimo tempo otterrai tanti guadagni. Benessere: rinuncia a quell’angoscia che provi da giorni a causa del turbamento che hai attraversato settimane fa. Chiama i tuoi amici per parlarne.

Cancro (22 giugno-22 luglio) – Ti sei concesso troppe prelibatezze, Cancro? Potresti sentirti male a causa di tutta questa abbondanza. Probabilmente dovresti prendertela con calma. Pensa a riorganizzare le tue priorità. Un secondo pezzo di torta al cioccolato è più importante della tua energia e salute? Indulgere può essere importante per la tua psiche, ma non dimenticare la moderazione e non dimenticare che ci sono molti altri modi per indulgere. Amore: sappi che vivrai una giornata molto instabile in famiglia con un membro stretto. Ci saranno molti disaccordi e non si capiranno. Ricchezza: Approfittane, perché sarà un giorno in cui potrai adempiere a tutti gli impegni lavorativi che hai in sospeso. Non perdere tempo in sciocchezze. Benessere: inizia la giornata con gioia, sorridi un po’ di più nella tua vita. Questo ti aiuterà a cambiare il tuo umore e quello delle persone che sono con te ogni giorno.

Oroscopo di Branko per i segni di Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Leone (23 luglio-22 agosto) – È stato detto che non puoi mai avere troppi amici, Leo, ma oggi potresti chiederti se forse lo hai. Il tuo telefono potrebbe squillare senza problemi. Una persona dopo l’altra ti chiederà consiglio e la tua famosa spalla su cui piangere. Essere pazientare. Un giorno potresti aver bisogno che quella persona sia lì per te. Cerca di ascoltare e mantenere il tuo senso dell’umorismo su di te. Amore: Devi applicare tutti gli strumenti di seduzione che hai, approfittando del fatto che l’amore ti è vicino. Non guardare dall’altra parte, lasciati conquistare. Ricchezza: per quanto tu non abbia fatto finora quell’accordo, sappi che sei sulla buona strada per raggiungerlo. Hai solo bisogno di mettere un po’ più di energia. Benessere: sappi che devi fare appello alla tua maturità e accettare le tue tendenze negative. Cerca di non incolpare gli altri per i problemi che affronti ogni giorno.

Vergine (23 agosto-22 settembre) – Un piccolo raduno di qualche tipo potrebbe attirare te e la tua famiglia stasera, Vergine. Forse ti organizzerai per incontrare degli amici lì, se possibile. Potresti sentirti bene a stare fuori con le persone che ami, ma è probabile che tu sia stanco entro la fine dell’evento. Assicurati di fortificarti con cibo nutriente durante il giorno. Prenditi cura di te per divertirti un po’. Amore: vai avanti se hai voglia di mettere su famiglia. Oggi sarà il giorno per raccontarlo alla tua anima gemella e iniziare a pianificare insieme il futuro. Ricchezza: evita di entrare in discordia con le persone intorno a te nel tuo ambiente di lavoro. Sarà una giornata in cui ci sarà molta tensione con superiori o colleghi. Benessere: sappi che aggiungere frutta, cereali e verdura alla tua dieta ti darà molta più energia. Rilassati, poiché la crisi svanirà presto.

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) – Oggi potrebbero esserci troppe telefonate all’ordine del giorno, Bilancia. Potresti anche avere qualche commissione dell’ultimo minuto da fare nel tuo quartiere. Non sarà facile, probabilmente a causa di ritardi, chiusure e traffico imprevisti. Tuttavia, il tuo senso di eccitazione ed entusiasmo ti aiuterà a tollerare condizioni che normalmente sarebbero molto frustranti. Inoltre, ti stai divertendo! Vai ad esso. Amore: dì quello che senti e otterrai la risposta che desideri. Evita di andare in giro così tanto con quella persona e chiama per conoscerti meglio. Ricchezza: Sii più rigoroso nella gestione delle finanze, non fare spese inutili. Prova a fare un elenco con tutto ciò che ti serve per acquistare e separalo per priorità. Benessere: non perdere altro tempo e ripristina la psiche. Cerca di eliminare i pensieri negativi che hai dall’infanzia e libera la mente dai cattivi pensieri.

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) – Potresti aver perso il solito controllo dei cordoni della borsa e speso troppi soldi ultimamente, Scorpione. Non preoccuparti. È stato tutto per una buona causa. Non è niente che non puoi gestire, e certamente non abbastanza per mandarti in bancarotta. La situazione è comunque solo temporanea. Il quadro finanziario ti sembra ottimo nei mesi a venire. Sfruttalo al meglio! Amore: nel caso in cui il tuo partner ti chieda un po’ di libertà, non essere confuso. Non pensare di non amarlo più, molte volte è necessario che ognuno di voi abbia il proprio tempo da solo. Ricchezza: Sii cauto e cerca di prendere tutte le precauzioni possibili prima di intraprendere quella nuova attività. Cerca i riferimenti prima di accettare la proposta. Benessere: presta la giusta attenzione al tuo sistema nervoso. Molte delle situazioni che attraversi in questo giorno potrebbero sbilanciarti mentalmente e fisicamente.

Oroscopo di Branko per i segni di Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) – Generalmente sei una persona molto socievole, Sagittario, e oggi non vorrai rallentare. Gli inviti alle feste, da intimi caffè klatch a grandi feste di quartiere, continuano ad arrivare, ma soppesare i pro ei contro di partecipare con attenzione ora. Dire di no va contro la tua natura perché non vuoi perderti nulla. Ma in questo momento, devi scegliere il più importante per te e lasciare il resto. Amore: mostra quello che provi e goditi il ​​momento con la persona che ami. Smettila di tenere i tuoi sentimenti dentro, tirali fuori tutti. Ricchezza: evita di esigere più del solito, poiché sarà una giornata molto tranquilla nell’ambiente di lavoro. Approfittane per aggiornare molte delle tue attività. Benessere: è tempo che tu impari a sbarazzarti di tutto ciò che ti travolge nella tua vita e ti fa del male. Fallo senza fallo e ti sentirai molto meglio.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) – Tu e altri membri della tua famiglia potreste improvvisamente decidere di fare un’altra pulizia approfondita della casa, Capricorno. Di solito questa sarebbe una buona idea, ma oggi non ne ha davvero bisogno e potresti lavorare troppo e fare troppo. Hai davvero bisogno di pulire i tuoi armadi adesso? Spolvera e passa l’aspirapolvere, quindi abbelliscilo con alcune decorazioni, e per ora dovrebbe essere sufficiente. Rilassare! Amore: non creare conflitti con la tua anima gemella. Lascia le affermazioni per un’altra volta, prima di combattere prova a parlare e trova una soluzione al problema. Ricchezza: cerca di effettuare tutti i pagamenti in ritardo o di stabilire contatti commerciali il prima possibile. Se non agisci in fretta, potresti ritrovarti con più debiti di quanto pensi. Benessere: inizia oggi la dieta che ti ha dato il tuo nutrizionista e smetti di cercare scuse per poter rispettare il trattamento per dimagrire. Pensa alla tua salute.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) – Troppe persone potrebbero pretendere il tuo tempo in questo momento, Acquario. Alcuni possono avere preoccupazioni reali e hanno bisogno del tuo aiuto, ma altri hanno programmi definiti che dovrebbero davvero affrontare da soli. Usa il tuo intuito per dire la differenza perché non sarai in grado di aiutarli tutti. Un’amica potrebbe avere il bisogno più urgente. Se puoi aiutarne solo uno, aiutala. Amore: oggi la tua anima gemella sarà felice di te e saprà che non sarai in grado di liberarti dal tuo magnetismo. Cogli l’occasione per proporre ciò che desideri tanto. Ricchezza: Apri gli occhi, le opportunità economiche saranno troppe e potrai sceglierne alcune molto interessanti. Sappi che i problemi di lavoro ti daranno soddisfazione. Benessere : cerca di calmare le ansie. Altrimenti, non sarai in grado di essere completo nella vita. Se non puoi farcela da solo, cerca un aiuto professionale.

Pesci (20 febbraio-20 marzo) – Potrebbe essere necessario completare un sacco di lavoro creativo entro oggi, Pesci. Se sei professionalmente coinvolto nella scrittura, una scadenza potrebbe incombere. Potrebbe essere difficile farlo perché i familiari e gli amici potrebbero chiamare e inviare messaggi costantemente, il che ti impedisce di concentrarti. La migliore linea d’azione potrebbe essere quella di andare in un posto tranquillo, come una biblioteca, e lavorare lì. Pensaci! Amore: sii più attento alla tua anima gemella, poiché sai che te lo chiede da molto tempo e tu non fai nulla. Cerca di darle ciò di cui ha bisogno in amore. Ricchezza: prepara le cose e cerca una consulenza professionale per chiarire tutti i dubbi su quel problema finanziario. Smettila di girare così tanto. Benessere: cerca un’attività che ti restituisca il sorriso che hai perso tanto tempo fa, dato che oggi ti sveglierai con il morale basso. Fatti coraggio e inizia.

