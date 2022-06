Oroscopo Branko del 29 giugno: salute e lavoro di questa giornata. Come ogni giorno scopriamo insieme le previsioni del nostro astrologo preferito per questa giornata: amore, salute, lavoro, fortuna per ogni segno zodiacale.

Oroscopo di Branko per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Ariete (21 marzo-20 aprile) – Oggi sei più responsabile del solito e stai pensando al futuro, ai tanti progetti che hai in mente di realizzare. Cerca, però, di non avere paura e di non fare passi falsi e affrettati!

Toro (21 aprile-20 maggio) – Oggi sei un po’ teso, nervoso e ti risulta difficile rilassarti e trovare un po’ di tempo per te stesso. I successi, però, sono dietro l’angolo: un po’ di sforzo ancora, poi arriveranno le soddisfazioni!

Gemelli (21 maggio-21 giugno) – Cerca di mantenere la calma perché oggi ti toccherà prendere delle decisioni importanti. Ti senti libero, positivo e stai facendo il pieno delle energie: continua così!

Cancro (22 giugno-22 luglio) – Oggi riuscirai a dedicare un po’ di tempo a te stesso, tutto sarà all’insegna del relax. E te lo meriti dopo un periodo di tensioni e di stress: forza, ora puoi ripartire!

Oroscopo di Branko per i segni di Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Leone (23 luglio-22 agosto) – Sei più affascinante del solito e il momento, quindi, va sfruttato al meglio. Occhio però alla dieta: che ne dici di fare un po’ di palestra? A volte il movimento aiuta anche a scaricare la tensione!

Vergine (23 agosto-22 settembre) – Favoriti gli incontri, alcuni anche molto speciali. Nell’ultimo periodo ti sei sentito giù di morale, scombussolato: ora però devi ricaricare le batterie e ripartire!

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) – Oggi devi ascoltare il tuo cuore, ma anche i consigli di chi ti sta vicino perché saranno costruttivi e fondamentali. Occhio alla dieta: meglio evitare gli eccessi, il fegato ne risente!

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) – Oggi sei con i piedi per terra, sei realista e questo ti aiuterà a superare gli ostacoli e i problemi. Il periodo non è certo dei migliori, sei stanco: ma tutto presto si risolverà!

Oroscopo di Branko per i segni di Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) – Sei in grado di attirare le simpatie, molti ti amano. Cerca, però, di prenderti cura del tuo corpo, di rilassarti di più e di ascoltare il tuo istinto!

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) – Buone notizie per l’amore, ma devi cercare di non isolarti. Che ne dici di riposare di più, di ricaricare le batterie? Forza!

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) – Come anticipa l’astrologo Branko domani ci sarà un cielo di grande forza che potrebbe riservarti delle soddisfazioni inaspettate. Del resto, sono giornate di creatività, di idee interessanti, di voglia di fare. Se hai cominciato a lavorare su un nuovo progetto, potresti cominciare a vedere i primi risultati.

Pesci (20 febbraio-20 marzo) – Domani ci sarà un bellissimo novilunio che porterà l‘amore in primo piano. Potrai trascorrere questa giornata serenamente insieme alla persona amata. Sarà un ottimo momento per riavvicinarsi, se di recente hai avuto dei momenti di tensione.

