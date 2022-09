Oroscopo Branko del 29 settembre: fortuna e lavoro di questo giovedì. Come ogni giorno scopriamo insieme le previsioni del nostro astrologo preferito per questa giornata: amore, salute, lavoro, fortuna per ogni segno zodiacale.

Oroscopo di Branko per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Ariete (21 marzo-20 aprile) – È imperativo prendersi del tempo per recuperare il ritardo sulla cura personale. Scegli un nuovo outfit, una nuova pettinatura, rinnovati, ringiovanisci, mettiti al passo con la moda. Non ci saranno segreti o pettegolezzi che non scoprirai. Tutto si scopre davanti a te o almeno, tutto ciò che intuisci sarà ciò che sta accadendo.

Toro (21 aprile-20 maggio) – Il caos della tua vita finisce. Esci da vecchi ricordi, cartellini gialli e foto di persone rimaste indietro. Vendi il vecchio così puoi comprare cose nuove. L’astrale ti guida e ti costringe a cambiare. Ecco perché devi fare spazio al nuovo che entra nella tua vita, sia nel tuo mondo emotivo che in quello materiale.

Gemelli (21 maggio-21 giugno) – Supera inutili preoccupazioni e depressioni in modo da trovarti in condizioni ottimali in questi giorni favolosi che ti aspettano. Noterai nel tuo ambiente un riflesso di ciò che è nella tua mente e nel tuo cuore. La tua rete di amici e conoscenti continua ad espandersi e potrai utilizzarla a tuo vantaggio personale e finanziario.

Cancro (22 giugno-22 luglio) – Sarete più interessati all’ordine, alla pulizia dell’ambiente e alla cura della flora e degli animali in genere. Sei più unito e comunichi meglio con i tuoi fratelli, i vicini e la comunità in cui vivi. Sei tu a guidare i problemi del vicinato o della tua famiglia.

Oroscopo di Branko per i segni di Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Leone (23 luglio-22 agosto) – Hai un modo per trarre il meglio da ogni situazione, almeno all’esterno. Ad esempio, puoi convincere gli altri che ti stai divertendo quando in realtà sei turbato. Puoi anche indurre te stesso a pensare che ti stai divertendo, purché i riflettori siano puntati su di te. Ma ahimè, non puoi ingannare il tuo corpo. Stai dando al tuo corpo ciò di cui ha bisogno per brillare davvero? Se ultimamente ti sei spinto oltre, probabilmente la cosa di cui hai più bisogno è il riposo.

Vergine (23 agosto-22 settembre) – Se non hai familiarità con l’estratto di erbe della “bacca di saw palmetto”, è giunto il momento di conoscerlo. È stato clinicamente dimostrato che riduce i crampi addominali nelle donne e promuove la salute della prostata negli uomini. Il tema dell’alleviare la sofferenza vale anche per altri aspetti della tua vita. Mal di schiena, dolore al collo, mal di testa possono essere alleviati almeno in parte aumentando la quantità di acqua che bevi e l’allenamento yoga occasionale. Questi sono consigli semplici ma profondi.

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) – L’energia planetaria ti incoraggia a smettere di assumere cibi dannosi o calorie vuote. Questo è anche un buon momento per il digiuno e la purificazione. Se sei in grado, un digiuno di succhi è un modo adorabile per purificare il tuo corpo senza troppe interruzioni nella tua vita quotidiana. Borragine, radice di ghiaia e Buchu mantengono in salute i reni e possono essere aggiunti ai tuoi succhi. Se il digiuno è fuori questione, dai un’occhiata ad alcune delle combinazioni detergenti a base di erbe disponibili online o presso il tuo negozio di alimenti naturali.

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) – L’energia astrale ti rende incline a esprimere la tua mente prematuramente, dando via i pensieri prima che siano veramente pronti, magari bruciando te stesso o un altro. Invece di preoccuparti del danno che potresti aver causato, cerca di isolarti un po’ per i prossimi due giorni. Ritirati nella tua mente con una pratica di meditazione, come lo yoga o altri esercizi, che ti permetta di conoscere il tuo umore. Integra i tuoi sentimenti con l’esercizio. Esistiamo in una “cultura del discorso”, anche se a volte non c’è davvero molto da dire.

Oroscopo di Branko per i segni di Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) – Oggi ti aspettano buone notizie al lavoro , Sagittario, qualcosa che stavi aspettando ogni giorno. Forse ti propongono di ricoprire un posto vacante di una certa rilevanza o superiore a quello che avevi fino ad ora. Significherà un anticipo professionale e un miglioramento del tuo stipendio. Dovresti iniziare a integrare un po’ di più le aree in cui vivi quotidianamente. Non può essere che, occupandoti di un fronte, ne trascuri altri che sono ugualmente importanti. Organizza la tua giornata o la tua settimana per darti un po’ più di spazio, ma non dimenticare di vedere la tua famiglia e i tuoi amici, i pilastri fondamentali della tua vita, Sagittario. Innamorato, oggi l’Universo ti riserva delle sorprese, tra cui la capacità di variare alcune cose che non ti eccitano della tua vita sentimentale. Approfitta di questa occasione che non capita tutti i giorni.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) – Oggi, Capricorno, fidati maggiormente delle tue idee e della tua creatività per andare avanti con questo progetto per il quale combatti ogni giorno e che diventerà un successo. Ti costerà fatica, perché allo stesso tempo devi prestare attenzione ad altri aspetti importanti della tua vita, ma ce la farai. Nel tuo attuale lavoro, accetta la competizione come qualcosa di motivante, come una sfida da superare quotidianamente e non avrai più la sensazione di routine che ora sperimenti. Oggi potresti avere l’opportunità di iniziare a pianificare un viaggio con il tuo partner in un futuro forse più vicino di quanto immagini, Capricorno. Sia la preparazione che il viaggio stesso forgeranno legami indistruttibili tra di voi.Condividere l’illusione è la cosa migliore che potresti fare per la tua relazione. Non avere così tanti dubbi e passa ad esso d’ora in poi.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) – Senti troppa pressione sul lavoro, Acquario, ma oggi puoi proporre ai tuoi colleghi dei piccoli cambiamenti nella routine quotidiana. Migliorerai il funzionamento del team e quindi la produttività. Inoltre, puoi liberarti dal portare a termine un compito che ti dà un’eruzione cutanea solo a pensarci. Calmati, lascia i nervi alla porta e adotta un atteggiamento positivo. Tutto andrà liscio e i tuoi capi lo noteranno senza dubbio. In campo sentimentale, Acquario, se esci con qualcuno da un po’ e oggi ti senti sotto pressione per le continue chiamate e messaggi che ti mandano, digli chiaramente che hai bisogno di un po’ più di spazio ogni giorno.Non è bene trasformare la relazione in qualcosa di avvincente. Hai anche bisogno di tempo per i tuoi amici e la tua famiglia.

Pesci (20 febbraio-20 marzo) – Sei un po’ timido ogni giorno sotto tutti gli aspetti, Pesci, e oggi ti farebbe bene ricordare che quando vuoi qualcosa non devi aspettare che avvenga per inerzia, ma devi dirigere i tuoi pensieri e le tue energie ad esso, oltre a intraprendere qualche azione per raggiungerlo. È probabile che tu ti senta esausto mentalmente e che questo ti faccia abbassare il valore del lavoro che hai attualmente, sebbene tu abbia un buon futuro in esso. Hai solo bisogno di una piccola spinta su base giornaliera per progredire, tutto qui. Sarà bene per te tenerti aggiornato sulle novità che stanno avvenendo in questo settore. Fallo e l’interesse si accenderà di nuovo, Pesci. In campo sentimentale, spalanca gli occhi perché oggi l’amore può nascere dove meno te lo immagini e forse è più vicino di quanto pensi.

