Oroscopo Branko del 3 giugno: splendido venerdì di relax e felicità. Come ogni giorno scopriamo insieme le previsioni del nostro astrologo preferito per questa giornata: amore, salute, lavoro, fortuna per ogni segno zodiacale. Scopriamo insieme come andrà!

Ariete (21 marzo-20 aprile) – Hai tanti dubbi in amore, non sai bene cosa dire e come muoverti. Sei ribelle, ma a volte hai paura e oggi non è certo la giornata migliore per i sentimenti. Tutto, però, passerà!

Toro (21 aprile-20 maggio) – Cerca di cogliere al volo le novità, di sfruttare al massimo (e al meglio) tutte le occasioni senza usare la fretta. Sei un po’ indeciso, forse devi mantenere la calma e riflettere prima di agire!

Gemelli (21 maggio-21 giugno) – La fretta non è mai la giusta alleata, quindi prima di agire e di prendere qualsiasi decisione meglio riflettere, studiare, pianificare. Vedrai che è questa la mossa vincente!

Cancro (22 giugno-22 luglio) – Sei curioso, non riesci a tenere a freno questo lato di te, ma occhio perché tutto quello che eccede può trasformarsi in ossessione. Cerca di mantenere la calma, non puoi sempre scappare dalle responsabilità!

Leone (23 luglio-22 agosto) – Sei un po’ impegnato, non sai come gestire tutto, quindi cerca di mantenere la calma e di mettere in pratica quello che hai idealizzato. Forse, hai bisogno di un momento per staccare la spina: ne hai davvero bisogno!

Vergine (23 agosto-22 settembre) – Senti la necessità di cambiare, di dare una svolta alla tua vita. Ora puoi farlo, ma attenzione a non far soffrire, con le tue scelte, le persone che ti sono accanto e ti amano!

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) – Tu sei molto sensibile, empatico e sei in grado di lavorare in gruppo. Cerca però di non fare sempre di testa tua: i consigli a volte sono preziosi e devi essere critico con te stesso. Non solo con gli altri!

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) – Oggi senti la necessità di portare a termine le cose davvero importanti per te, ma cerca di non staccare la spina con la quotidianità. È vero, forse hai bisogno di evadere, ma tempo al tempo: prima o poi ci riuscirai a goderti il meritato relax!

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) – Cerca di andare avanti, di superare gli ostacoli e il passato. Devi continuare con questa strada: testa alta e forza!

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) – Oggi avrai delle difficoltà perché chi ti sta vicino la pensa diversamente su molte cose. Ma tu sei testardo e riuscirai a superare tutto!

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) – Hai un po’ di problemi perché non sai come gestire un confronto, a volte non riesci a concentrarti e oggi sarà un po’ difficile portare a termine dei progetti. Ma tutto si risolverà, con un po’ di pazienza!

Pesci (20 febbraio-20 marzo) – Buone notizie perché finalmente hai trovato la tua strada, la stai percorrendo alla grande. Cerca di dimenticare i problemi, di buttarti alle spalle le difficoltà e di ritrovare l’equilibrio!

